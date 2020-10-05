Росія уникає питання окупованого Криму на будь-яких рівнях обговорення, - Чубаров

Російська Федерація на різних рівнях уникає обговорення питань щодо незаконно анексованого нею Криму, зокрема переслідувань кримських татар та українців на півострові.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформ., передає Цензор.НЕТ.

"Російська сторона уникає на будь-яких рівнях, у будь-якому форматі обговорення питання Криму в цілому і зокрема питання кримських політв’язнів, питання переслідування кримських татар, етнічних українців, громадян України, які живуть у тимчасово окупованому Криму. Російська Федерація не просто уникає обговорення питань Криму, вона дуже часто ставить ультимативно питання про те, щоб кримська тематика не обговорювалася", - сказав Чубаров.

Він висловив переконання, що таким чином РФ хоче "потягти час" і далі "розмивати суверенітет Української держави над Кримським півостровом".

За його словами, українська сторона має у своїх діях передбачати створення таких ситуацій, аби стверджувати у міжнародного співтовариства розуміння належності Криму до України та "не давати продиху російським окупантам".

Читайте також: Пропагандисти з РФ зібралися в "тур" окупованим Кримом з метою виставити кримських татар "терористами", - Чубаров