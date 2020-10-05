Пропагандисти з РФ зібралися в "тур" окупованим Кримом з метою виставити кримських татар "терористами", - Чубаров

Днями 15-20 співробітників російських ЗМІ здійснять "тур" тимчасово окупованим Росією Кримом, щоб "пояснювати" події на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Є декілька посилів, які російські окупанти намагаються активно просувати у свідомості міжнародно спільноти. Вони це роблять цілодобово... Буквально днями у Крим привезуть десь 15-20 провідних журналістів Росії. Вони зроблять такий "тур" Кримом для того, щоб знову і знову, як вони кажуть, пояснювати те, що відбувається в Криму", - повідомив Чубаров.

Говорячи про ці посили, він заувачжив, що це те, що Меджліс начебто є "екстремістською організацією, і тому лише він заборонений", а лідери Меджлісу та провідні кримськотатарські політики є "екстремістами і терористами", і начебто тому проти них порушено кримінальні справи.

"Третій посил такий: "ми не воюємо з кримськими татарами, ми лише намагаємося прибрати тих з них, які є терористами і екстремістами", - заявив Чубаров.

За його словами, це лише три меседжі серед багатьох інших, які Росія намагається "вбити в голови" західноєвропейським політикам та міжнародному співтовариству загалом, чим ускладнити їхнє усвідомлення подій в Україні і Криму зокрема.

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