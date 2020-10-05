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Новини Окуповані території
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Пропагандисти з РФ зібралися в "тур" окупованим Кримом з метою виставити кримських татар "терористами", - Чубаров

Пропагандисти з РФ зібралися в

Днями 15-20 співробітників російських ЗМІ здійснять "тур" тимчасово окупованим Росією Кримом, щоб "пояснювати" події на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Є декілька посилів, які російські окупанти намагаються активно просувати у свідомості міжнародно спільноти. Вони це роблять цілодобово... Буквально днями у Крим привезуть десь 15-20 провідних журналістів Росії. Вони зроблять такий "тур" Кримом для того, щоб знову і знову, як вони кажуть, пояснювати те, що відбувається в Криму", - повідомив Чубаров.

Говорячи про ці посили, він заувачжив, що це те, що Меджліс начебто є "екстремістською організацією, і тому лише він заборонений", а лідери Меджлісу та провідні кримськотатарські політики є "екстремістами і терористами", і начебто тому проти них порушено кримінальні справи.

"Третій посил такий: "ми не воюємо з кримськими татарами, ми лише намагаємося прибрати тих з них, які є терористами і екстремістами", - заявив Чубаров.

За його словами, це лише три меседжі серед багатьох інших, які Росія намагається "вбити в голови" західноєвропейським політикам та міжнародному співтовариству загалом, чим ускладнити їхнє усвідомлення подій в Україні і Криму зокрема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров

Автор: 

Крим (14192) Меджліс (330) росія (66104) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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Что бы не выглядеть террористами крымские татары должны хлебосольно встречать московских медийщиков. И побольше пургену в хлебсоль.
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05.10.2020 14:51 Відповісти
"Новичка"-это эффективней.
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05.10.2020 14:56 Відповісти
Брехня
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05.10.2020 14:55 Відповісти
так и де брехня, чоловиче- видкрыйся нарешти..))--
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06.10.2020 00:34 Відповісти
Тут трампа опкололи каким то ...тивиром,либеры на канале скабеевой ругаются ))!
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05.10.2020 14:58 Відповісти
Они те террористы!
А партизаны и подпольщики, которые борются за освобождение своей земли от оккупантов.
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05.10.2020 15:28 Відповісти
Покажите, как террористы-чеченцы с одного удара русских убивают.
https://censor.net/ru/video_news/3222943/chechenets_ubil_krymchanina_odnim_udarom_na_ulitse_simferopolya_video
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05.10.2020 16:11 Відповісти
Кажуть, що в криму це стало нормою. Зате, без "хАхлов" і води. Мрії збуваються.
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05.10.2020 17:18 Відповісти
Та ні,чечени то є браття крисчан,вони не в щот,бо ото була така собі легенька вулична потасовка,правда не єдина,бо чечени де тільки можуть "*******"крисчан кулаками, але ото так,по-братськи.А от татари-ото є вороги крисчан,бо вони,зарази,ходять на мітинги проти пуці.
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05.10.2020 18:08 Відповісти
 
 