Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров
Меджліс кримськотатарського народу як і раніше має намір провести мирну ходу з материкової частини України в окупований Крим.
Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Суть цієї акції була в тому, щоб разом із нами, з кримськими татарами, з громадянами України з материкової частини країни на півострів, який контролюють російські окупанти, перейшли і відомі європейські політики від різних міжнародних організацій - ОБСЄ, Ради Європи. Як тільки складуться умови, як тільки відкриються кордони між державами, ми відновимо роботу з підготовки маршу. Ця акція обов'язково буде проведена", - підкреслив Чубаров.
Нагадуємо, Чубаров 6 грудня 2019 року анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства та окупації. Марш гідності". Активісти мали намір 3 травня пройти до Криму через адміністративний кордон. Ця дата була обрана як шоста річниця заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.
Підконтрольна Росії влада Криму назвала це провокацією і пообіцяла "жорстку відсіч". Організаторам "Маршу на Крим" довелося відкласти акцію через пандемію коронавірусу.
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Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
Но украинские власти не воспользовались этой возможностью.
Откуда информация, что крымские татары побежали потом голосовать за РФ? Прекращай верить российской пропаганде.
Где он был в марте 2014 года,под лавкой сид4л.
Чубаров таким образом просто пополнит обменный фонд оккупантов.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
на свой перемкнулись? - мабуть сержант.. младшой )))
МАРШ !? У квітні 1918 р Українські війська увірвалися до Криму. Глибока, майже непереможна оборона Криму зламана в результаті спец -операції українських штурмових передових розвід -загонів. Стрімким ударом в шаленій битві українські полки долають Чонгарській перешийок і виходять на оперативний простір. Через кілька днів українська армія з піснями марширує по звільненому від кремлівських окупантів бандітів- більшовиків Сімферополю і радісне населення масово захоплено вітає величний державний синьо-жовтий прапор. ФОТО ...Передові частини українців стрімко з боями просуваються до чорноморського узбережжя, нещадно тисячами знищуючи лютого личакового московського ворога. Вороги кремлівські більшовики - окупанти всюди розбиті. Мета Української Армії логово кремля Морська база - Севастополь який майже відразу впав під потужними ударами українських полків, більшовицький - бандитський ворог знищений і Українська демократична влада в Криму відновлена ..
Ні, це не картини жаданого для багатьох наших громадян майбутнього. Це - наше минуле. У квітні 1918 р мужні українські війська увірвалися до Криму і звільнили його від влади проклятих кривавих московських більшовиків бандитів -чекістів - «батьків»-організації, з якої відбувалось все нинішнє криваве російське фашистське керівництво )(уйла. І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно буде обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.