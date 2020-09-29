Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу як і раніше має намір провести мирну ходу з материкової частини України в окупований Крим.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Суть цієї акції була в тому, щоб разом із нами, з кримськими татарами, з громадянами України з материкової частини країни на півострів, який контролюють російські окупанти, перейшли і відомі європейські політики від різних міжнародних організацій - ОБСЄ, Ради Європи. Як тільки складуться умови, як тільки відкриються кордони між державами, ми відновимо роботу з підготовки маршу. Ця акція обов'язково буде проведена", - підкреслив Чубаров.

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Нагадуємо, Чубаров 6 грудня 2019 року анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства та окупації. Марш гідності". Активісти мали намір 3 травня пройти до Криму через адміністративний кордон. Ця дата була обрана як шоста річниця заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

Підконтрольна Росії влада Криму назвала це провокацією і пообіцяла "жорстку відсіч". Організаторам "Маршу на Крим" довелося відкласти акцію через пандемію коронавірусу.

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