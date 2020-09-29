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Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров

Меджліс не відмовився від ідеї провести

Меджліс кримськотатарського народу як і раніше має намір провести мирну ходу з материкової частини України в окупований Крим.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Суть цієї акції була в тому, щоб разом із нами, з кримськими татарами, з громадянами України з материкової частини країни на півострів, який контролюють російські окупанти, перейшли і відомі європейські політики від різних міжнародних організацій - ОБСЄ, Ради Європи. Як тільки складуться умови, як тільки відкриються кордони між державами, ми відновимо роботу з підготовки маршу. Ця акція обов'язково буде проведена", - підкреслив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров

Нагадуємо, Чубаров 6 грудня 2019 року анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства та окупації. Марш гідності". Активісти мали намір 3 травня пройти до Криму через адміністративний кордон. Ця дата була обрана як шоста річниця заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

Підконтрольна Росії влада Криму назвала це провокацією і пообіцяла "жорстку відсіч". Організаторам "Маршу на Крим" довелося відкласти акцію через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров

Автор: 

Крим (14183) Меджліс (330) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+7
Квіти не забудьте.
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29.09.2020 23:31
+6
Марш на Крим потрібно проводити на танках за підтримки артилерії та авіації. Населення Криму підтримує звільнення Криму від російських окупантів, бо пити іржаву воду вже ніхто не хоче!
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29.09.2020 23:32
+5
идея совсем неплохая, но без известных европейских политиков от различных международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы вроде и не надо.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
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29.09.2020 23:47
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Квіти не забудьте.
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29.09.2020 23:31 Відповісти
Марш на Крим потрібно проводити на танках за підтримки артилерії та авіації. Населення Криму підтримує звільнення Криму від російських окупантів, бо пити іржаву воду вже ніхто не хоче!
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29.09.2020 23:32 Відповісти
Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров - Цензор.НЕТ 3369
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29.09.2020 23:45 Відповісти
Правильно! А в головной танк посадить Чубарова.
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30.09.2020 05:27 Відповісти
хм.. это Зеклоуны придумали или ваше личное творчество с пЭтей!? Это как и проход кораблей через Керченский пролив получится !??
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29.09.2020 23:32 Відповісти
Если впереди будут идти украинцы по паспорту Фокин,Медведчук,Бойко , Новинский то пусть марш состоится.
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29.09.2020 23:53 Відповісти
На переговоры пусть идут.
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30.09.2020 08:34 Відповісти
шоп каждый выпил и пришёл с мочою !
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29.09.2020 23:34 Відповісти
Во всем мире продолжаются мирные акции, Рефат не убедительно сворачивать на вирус, уверен был бы Уважаемый Мустафа Джемилев помоложе все уже бы получилось и вернули свою территорию, а тут только да ка бы.
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29.09.2020 23:36 Відповісти
Рефат, Рефат...иди у Эрдогана поинтересуйся...какие марш-броски надо проводить....
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29.09.2020 23:37 Відповісти
Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
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29.09.2020 23:45 Відповісти
ну можно хоть лайк поставить)
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30.09.2020 00:07 Відповісти
Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров - Цензор.НЕТ 2202
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30.09.2020 00:13 Відповісти
Та да, а уомпания в это время активно скупает нефть )))))))
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30.09.2020 07:36 Відповісти
Вместо того чтобы поддержать крымских татар, украинские комментаторы соревнуются кто остроумней обосрет их. Хотя для такого отношения нет серьезных оснований и такие митинги в интересах Украины.
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29.09.2020 23:46 Відповісти
Основаній єсть намного больше чем мозу у твоїй москальській довбешці...
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29.09.2020 23:56 Відповісти
Да нет у тебя серьезных оснований. Ты троль либо жертва кремлевской спецоперации по дискредитации крымских татар в Украине. В самый критический момент крымские татары не предали и отбили крымский парламент у ваты: https://www.youtube.com/watch?v=cNPUkwSj2AA Они как кость в горле кремля. Глупо делать из них врагов.
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30.09.2020 00:29 Відповісти
Відбили парламент?))))))))))) тим що сикливо повтікали і потім прибігли аж на путєнськиий рєфєрєндум))) за расєю...)))
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30.09.2020 00:32 Відповісти
Они дали возможность украинским военным занять парламент без столкновений с гражданской ватой. Тогда бы ситуация развивалась по невыгодному для РФ сценарию.
Но украинские власти не воспользовались этой возможностью.

Откуда информация, что крымские татары побежали потом голосовать за РФ? Прекращай верить российской пропаганде.
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30.09.2020 01:06 Відповісти
Да какой из него украинский комментатор?
Где он был в марте 2014 года,под лавкой сид4л.
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30.09.2020 08:35 Відповісти
Поддерживать глупость? Нет, увольте.
Чубаров таким образом просто пополнит обменный фонд оккупантов.
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30.09.2020 02:00 Відповісти
Тогда РФ получит новые санкции. Это часть борьбы. Хуже когда ничего не происходит.
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30.09.2020 02:32 Відповісти
идея совсем неплохая, но без известных европейских политиков от различных международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы вроде и не надо.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
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29.09.2020 23:47 Відповісти
причём известные европейские политики от различных международных организаций - должны идти тесными рядами во главе с Чубаровым , марш должен освещаться представителями мировых медиа а Б-52 должны неустанно барражировать над "границей с Крымом" !
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29.09.2020 23:58 Відповісти
Маячня.
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30.09.2020 00:15 Відповісти
Не, Чубаров идти не может. У него запланированы на энто время переговоры в европах)
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30.09.2020 00:46 Відповісти
Ну или там хондроз какой прихватит не вовремя...
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30.09.2020 00:47 Відповісти
как у Хомчака двухчасовой ковид? - не верю.
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30.09.2020 01:04 Відповісти
вы меня разочаровываете https://censor.net/ru/user/475470.
на свой перемкнулись? - мабуть сержант.. младшой )))
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30.09.2020 01:28 Відповісти
Если во главе пойдёт Чубаров, то пущай идут ))
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30.09.2020 00:49 Відповісти
Це як дитячий хрестовий похід? Закінчиться так само.
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30.09.2020 02:49 Відповісти
-
МАРШ !? У квітні 1918 р Українські війська увірвалися до Криму. Глибока, майже непереможна оборона Криму зламана в результаті спец -операції українських штурмових передових розвід -загонів. Стрімким ударом в шаленій битві українські полки долають Чонгарській перешийок і виходять на оперативний простір. Через кілька днів українська армія з піснями марширує по звільненому від кремлівських окупантів бандітів- більшовиків Сімферополю і радісне населення масово захоплено вітає величний державний синьо-жовтий прапор. ФОТО ...Передові частини українців стрімко з боями просуваються до чорноморського узбережжя, нещадно тисячами знищуючи лютого личакового московського ворога. Вороги кремлівські більшовики - окупанти всюди розбиті. Мета Української Армії логово кремля Морська база - Севастополь який майже відразу впав під потужними ударами українських полків, більшовицький - бандитський ворог знищений і Українська демократична влада в Криму відновлена ..
Ні, це не картини жаданого для багатьох наших громадян майбутнього. Це - наше минуле. У квітні 1918 р мужні українські війська увірвалися до Криму і звільнили його від влади проклятих кривавих московських більшовиків бандитів -чекістів - «батьків»-організації, з якої відбувалось все нинішнє криваве російське фашистське керівництво )(уйла. І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно буде обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.
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30.09.2020 03:17 Відповісти
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30.09.2020 04:16 Відповісти
 
 