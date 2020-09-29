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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров

Меджлис не отказался от идеи провести

Меджлис крымскотатарского народа по-прежнему намерен провести мирное шествие с материковой части Украины в оккупированный Крым.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суть этой акции была в том, чтобы вместе с нами, с крымскими татарами, с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров, который контролируют российские оккупанты, перешли и известные европейские политики от различных международных организаций – ОБСЕ, Совета Европы. Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена", – подчеркнул Чубаров.

Смотрите: России нужна Днепровская вода, чтобы вытеснить крымских татар из оккупированного полуострова, - Чубаров. ВИДЕО

Напоминаем, Чубаров 6 декабря 2019 года анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Активисты намерены были 3 мая проследовать в Крым через административную границу. Эта дата была выбрана как шестая годовщина запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

Подконтрольные России власти Крыма назвали это провокацией и пообещали "жесткий отпор". Организаторам "Марша на Крым" пришлось отложить акцию из-за пандемии коронавируса. 

Также читайте: У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров

Автор: 

Крым (26419) Меджлис (811) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+7
Квіти не забудьте.
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29.09.2020 23:31
+6
Марш на Крим потрібно проводити на танках за підтримки артилерії та авіації. Населення Криму підтримує звільнення Криму від російських окупантів, бо пити іржаву воду вже ніхто не хоче!
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29.09.2020 23:32
+5
идея совсем неплохая, но без известных европейских политиков от различных международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы вроде и не надо.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
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29.09.2020 23:47
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Квіти не забудьте.
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29.09.2020 23:31 Ответить
Марш на Крим потрібно проводити на танках за підтримки артилерії та авіації. Населення Криму підтримує звільнення Криму від російських окупантів, бо пити іржаву воду вже ніхто не хоче!
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29.09.2020 23:32 Ответить
Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров - Цензор.НЕТ 3369
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29.09.2020 23:45 Ответить
Правильно! А в головной танк посадить Чубарова.
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30.09.2020 05:27 Ответить
хм.. это Зеклоуны придумали или ваше личное творчество с пЭтей!? Это как и проход кораблей через Керченский пролив получится !??
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29.09.2020 23:32 Ответить
Если впереди будут идти украинцы по паспорту Фокин,Медведчук,Бойко , Новинский то пусть марш состоится.
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29.09.2020 23:53 Ответить
На переговоры пусть идут.
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30.09.2020 08:34 Ответить
шоп каждый выпил и пришёл с мочою !
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29.09.2020 23:34 Ответить
Во всем мире продолжаются мирные акции, Рефат не убедительно сворачивать на вирус, уверен был бы Уважаемый Мустафа Джемилев помоложе все уже бы получилось и вернули свою территорию, а тут только да ка бы.
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29.09.2020 23:36 Ответить
Рефат, Рефат...иди у Эрдогана поинтересуйся...какие марш-броски надо проводить....
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29.09.2020 23:37 Ответить
Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
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29.09.2020 23:45 Ответить
ну можно хоть лайк поставить)
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30.09.2020 00:07 Ответить
Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим", - Чубаров - Цензор.НЕТ 2202
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30.09.2020 00:13 Ответить
Та да, а уомпания в это время активно скупает нефть )))))))
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30.09.2020 07:36 Ответить
Вместо того чтобы поддержать крымских татар, украинские комментаторы соревнуются кто остроумней обосрет их. Хотя для такого отношения нет серьезных оснований и такие митинги в интересах Украины.
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29.09.2020 23:46 Ответить
Основаній єсть намного больше чем мозу у твоїй москальській довбешці...
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29.09.2020 23:56 Ответить
Да нет у тебя серьезных оснований. Ты троль либо жертва кремлевской спецоперации по дискредитации крымских татар в Украине. В самый критический момент крымские татары не предали и отбили крымский парламент у ваты: https://www.youtube.com/watch?v=cNPUkwSj2AA Они как кость в горле кремля. Глупо делать из них врагов.
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30.09.2020 00:29 Ответить
Відбили парламент?))))))))))) тим що сикливо повтікали і потім прибігли аж на путєнськиий рєфєрєндум))) за расєю...)))
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30.09.2020 00:32 Ответить
Они дали возможность украинским военным занять парламент без столкновений с гражданской ватой. Тогда бы ситуация развивалась по невыгодному для РФ сценарию.
Но украинские власти не воспользовались этой возможностью.

Откуда информация, что крымские татары побежали потом голосовать за РФ? Прекращай верить российской пропаганде.
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30.09.2020 01:06 Ответить
Да какой из него украинский комментатор?
Где он был в марте 2014 года,под лавкой сид4л.
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30.09.2020 08:35 Ответить
Поддерживать глупость? Нет, увольте.
Чубаров таким образом просто пополнит обменный фонд оккупантов.
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30.09.2020 02:00 Ответить
Тогда РФ получит новые санкции. Это часть борьбы. Хуже когда ничего не происходит.
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30.09.2020 02:32 Ответить
идея совсем неплохая, но без известных европейских политиков от различных международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы вроде и не надо.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
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29.09.2020 23:47 Ответить
причём известные европейские политики от различных международных организаций - должны идти тесными рядами во главе с Чубаровым , марш должен освещаться представителями мировых медиа а Б-52 должны неустанно барражировать над "границей с Крымом" !
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29.09.2020 23:58 Ответить
Маячня.
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30.09.2020 00:15 Ответить
Не, Чубаров идти не может. У него запланированы на энто время переговоры в европах)
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30.09.2020 00:46 Ответить
Ну или там хондроз какой прихватит не вовремя...
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30.09.2020 00:47 Ответить
как у Хомчака двухчасовой ковид? - не верю.
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30.09.2020 01:04 Ответить
вы меня разочаровываете https://censor.net/ru/user/475470.
на свой перемкнулись? - мабуть сержант.. младшой )))
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30.09.2020 01:28 Ответить
Если во главе пойдёт Чубаров, то пущай идут ))
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30.09.2020 00:49 Ответить
Це як дитячий хрестовий похід? Закінчиться так само.
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30.09.2020 02:49 Ответить
-
МАРШ !? У квітні 1918 р Українські війська увірвалися до Криму. Глибока, майже непереможна оборона Криму зламана в результаті спец -операції українських штурмових передових розвід -загонів. Стрімким ударом в шаленій битві українські полки долають Чонгарській перешийок і виходять на оперативний простір. Через кілька днів українська армія з піснями марширує по звільненому від кремлівських окупантів бандітів- більшовиків Сімферополю і радісне населення масово захоплено вітає величний державний синьо-жовтий прапор. ФОТО ...Передові частини українців стрімко з боями просуваються до чорноморського узбережжя, нещадно тисячами знищуючи лютого личакового московського ворога. Вороги кремлівські більшовики - окупанти всюди розбиті. Мета Української Армії логово кремля Морська база - Севастополь який майже відразу впав під потужними ударами українських полків, більшовицький - бандитський ворог знищений і Українська демократична влада в Криму відновлена ..
Ні, це не картини жаданого для багатьох наших громадян майбутнього. Це - наше минуле. У квітні 1918 р мужні українські війська увірвалися до Криму і звільнили його від влади проклятих кривавих московських більшовиків бандитів -чекістів - «батьків»-організації, з якої відбувалось все нинішнє криваве російське фашистське керівництво )(уйла. І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно буде обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.
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30.09.2020 03:17 Ответить
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30.09.2020 04:16 Ответить
 
 