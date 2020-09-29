Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров
Меджлис крымскотатарского народа по-прежнему намерен провести мирное шествие с материковой части Украины в оккупированный Крым.
Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Суть этой акции была в том, чтобы вместе с нами, с крымскими татарами, с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров, который контролируют российские оккупанты, перешли и известные европейские политики от различных международных организаций – ОБСЕ, Совета Европы. Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена", – подчеркнул Чубаров.
Напоминаем, Чубаров 6 декабря 2019 года анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Активисты намерены были 3 мая проследовать в Крым через административную границу. Эта дата была выбрана как шестая годовщина запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.
Подконтрольные России власти Крыма назвали это провокацией и пообещали "жесткий отпор". Организаторам "Марша на Крым" пришлось отложить акцию из-за пандемии коронавируса.
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Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
Но украинские власти не воспользовались этой возможностью.
Откуда информация, что крымские татары побежали потом голосовать за РФ? Прекращай верить российской пропаганде.
Где он был в марте 2014 года,под лавкой сид4л.
Чубаров таким образом просто пополнит обменный фонд оккупантов.
повяжет вас кацапня, а вынимать хто вас будет?
на свой перемкнулись? - мабуть сержант.. младшой )))
МАРШ !? У квітні 1918 р Українські війська увірвалися до Криму. Глибока, майже непереможна оборона Криму зламана в результаті спец -операції українських штурмових передових розвід -загонів. Стрімким ударом в шаленій битві українські полки долають Чонгарській перешийок і виходять на оперативний простір. Через кілька днів українська армія з піснями марширує по звільненому від кремлівських окупантів бандітів- більшовиків Сімферополю і радісне населення масово захоплено вітає величний державний синьо-жовтий прапор. ФОТО ...Передові частини українців стрімко з боями просуваються до чорноморського узбережжя, нещадно тисячами знищуючи лютого личакового московського ворога. Вороги кремлівські більшовики - окупанти всюди розбиті. Мета Української Армії логово кремля Морська база - Севастополь який майже відразу впав під потужними ударами українських полків, більшовицький - бандитський ворог знищений і Українська демократична влада в Криму відновлена ..
Ні, це не картини жаданого для багатьох наших громадян майбутнього. Це - наше минуле. У квітні 1918 р мужні українські війська увірвалися до Криму і звільнили його від влади проклятих кривавих московських більшовиків бандитів -чекістів - «батьків»-організації, з якої відбувалось все нинішнє криваве російське фашистське керівництво )(уйла. І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно буде обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників фашиста )(уйла.