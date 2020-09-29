Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа по-прежнему намерен провести мирное шествие с материковой части Украины в оккупированный Крым.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суть этой акции была в том, чтобы вместе с нами, с крымскими татарами, с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров, который контролируют российские оккупанты, перешли и известные европейские политики от различных международных организаций – ОБСЕ, Совета Европы. Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена", – подчеркнул Чубаров.

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Напоминаем, Чубаров 6 декабря 2019 года анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Активисты намерены были 3 мая проследовать в Крым через административную границу. Эта дата была выбрана как шестая годовщина запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

Подконтрольные России власти Крыма назвали это провокацией и пообещали "жесткий отпор". Организаторам "Марша на Крым" пришлось отложить акцию из-за пандемии коронавируса.

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