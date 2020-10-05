В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19
Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения в Украине проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта. Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус", - говорится в сообщении.
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Запах вируса на образцах пота?
Дайте авакову Нобелевскую премию!
Вот как это ???
уже в аэропорту и обыскивают, и ошупывают, и сканируют. Теперь попотеть придется.
Скоро будем сдавать все анализы по прилету))
Возможность собак определять больных Ковид-19 ДОКАЗАНА МНОГИМИ иностранными службами!Собаки определяют НЕ "запах вируса", а запах жизнедеятельности вируса:
воспаления, разложения, обломков аминокислот, жиров и тд.
так, как основное место жизнедеятельности вируса на слизистых оболочках и в легких -
эти биологические "отходы" сильно выделяются с дыханием.
Таких, что ли?