"В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19".

Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения в Украине проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта. Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус", - говорится в сообщении.

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