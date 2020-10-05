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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19

В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19

Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения в Украине проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта. Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус", - говорится в сообщении.

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Автор: 

карантин (16729) МВД (9327) собаки (196) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
да они там совсем ..нулись???
В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9116
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05.10.2020 16:29 Ответить
+6
Ковидной собакой можно оплатить 3 месяца отопления, в отличие от обычной, которой хватает на 1 месяц.
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05.10.2020 16:39 Ответить
+5
После прочтения этой новости в памяти начали всплывать образы времён нацистской оккупации - эсесовцы, собаки, полицаи, расстрелы.
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05.10.2020 16:37 Ответить
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да они там совсем ..нулись???
В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9116
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05.10.2020 16:29 Ответить
зебобики, сер...
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05.10.2020 16:49 Ответить
ну да,кто не ляжет мордой в асфальт-спускают собак...
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05.10.2020 16:31 Ответить
Не прошло и года с начала пандемии, как в Украине начали шевелиться.
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05.10.2020 16:32 Ответить
Это не шевеление, а дебилизм и распил бабла в МВД на службе кинологов.
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05.10.2020 22:14 Ответить
Ахахаха)))на что не пойдешь,чтоб фонд разворовывать и дальше
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05.10.2020 16:35 Ответить
После прочтения этой новости в памяти начали всплывать образы времён нацистской оккупации - эсесовцы, собаки, полицаи, расстрелы.
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05.10.2020 16:37 Ответить
Ковидной собакой можно оплатить 3 месяца отопления, в отличие от обычной, которой хватает на 1 месяц.
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05.10.2020 16:39 Ответить
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06.10.2020 01:00 Ответить
Патцалом!
Запах вируса на образцах пота?
Дайте авакову Нобелевскую премию!
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05.10.2020 16:49 Ответить
Тоже офигеваю 😮 как они этот пот собирать будут?!
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05.10.2020 16:54 Ответить
"выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров" Источник: https://censor.net/ru/n3222972
Вот как это ???
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05.10.2020 17:00 Ответить
заставят пассажиров потеть перед посадкой
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05.10.2020 17:03 Ответить
Ну, вот разве что так 🤯
уже в аэропорту и обыскивают, и ошупывают, и сканируют. Теперь попотеть придется.
Скоро будем сдавать все анализы по прилету))
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05.10.2020 17:09 Ответить
Как утверждают врачи, уровень биомассы упал настолько низко, что в психбольницах больше нет наполеонов.
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05.10.2020 16:52 Ответить
Чорт Рюкзаков ідійот!
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05.10.2020 16:56 Ответить
Запах вируса это круто...я думал что меня уде ничего не сможет удивить....авакав смог...😃
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05.10.2020 16:57 Ответить
собак нюхачей, чертей носачей, авак рюкзачей и других сволочей...
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05.10.2020 16:57 Ответить
Я конечно не силен в биологии, микробиологии... Но как вирус, может иметь запах??? Тем более такой сильный что его может учуять собака.
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05.10.2020 17:00 Ответить
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9209
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05.10.2020 17:03 Ответить
Надо как следует вспотеть, а потом обтереться салфеткой...А уж там служебные собаки Ах-какого министра быстро вас унюхают...)) Для Офиса президента вполне свойственная идея вообще-то)
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05.10.2020 17:30 Ответить
Проще к отлову наркоманов!
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05.10.2020 17:31 Ответить
ТЫПИЛЫ!!!

Возможность собак определять больных Ковид-19 ДОКАЗАНА МНОГИМИ иностранными службами!Собаки определяют НЕ "запах вируса", а запах жизнедеятельности вируса:
воспаления, разложения, обломков аминокислот, жиров и тд.
так, как основное место жизнедеятельности вируса на слизистых оболочках и в легких -
эти биологические "отходы" сильно выделяются с дыханием.
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05.10.2020 17:33 Ответить
Для того что бы собака учуяла кокс - её садят на кокс. Кто и как будет садить собаку на корону?
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05.10.2020 17:37 Ответить
засадят на корону...(((
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06.10.2020 01:03 Ответить
и засадят людов, каких собак занюхает..= наш вариант)))
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06.10.2020 01:07 Ответить
Больше людей помрет от инфарктов когда полицейские с псиной начнут из обнюхивать.
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05.10.2020 17:39 Ответить
"В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19".

Таких, что ли?
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 1567
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05.10.2020 18:00 Ответить
Так то воно так, але якщо мені пам"ять не зраджує, писали, що звірі теж заражаються від людей на ковід -19. Отак нанюхається песик і... Його теж до ШВЛу підключати, чи як ? І де собачі "ліжко-місця" , в яких клініках ?
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05.10.2020 19:05 Ответить
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 6589
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05.10.2020 20:17 Ответить
Першеквітневий жарт???
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06.10.2020 01:54 Ответить
Такую идею изначально выдвинули в Великобритании. Собаки не могут унюхать вирусы, но очень тонко чувствуют изменения в теле человека. В частности их можно научить распознавать рак (при том даже на ранних стадиях они его могут унюхать с точностью не менее 20%. На поздних - за 80%). В РФ работы над этим начали ещё летом. Собак планируют направить на вокзалы и аэропорты. Используют гибрид шакала и лайки. Сейчас работают над тем, что именно учить унюхать собаку. Вроде есть какие то успехи.
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06.10.2020 02:09 Ответить
 
 