У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19
Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження в Україні проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу у зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, які прибувають. Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту. Пізніше фінський досвід почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії і Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус", - сказано в повідомленні.
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Запах вируса на образцах пота?
Дайте авакову Нобелевскую премию!
Вот как это ???
уже в аэропорту и обыскивают, и ошупывают, и сканируют. Теперь попотеть придется.
Скоро будем сдавать все анализы по прилету))
Возможность собак определять больных Ковид-19 ДОКАЗАНА МНОГИМИ иностранными службами!Собаки определяют НЕ "запах вируса", а запах жизнедеятельности вируса:
воспаления, разложения, обломков аминокислот, жиров и тд.
так, как основное место жизнедеятельности вируса на слизистых оболочках и в легких -
эти биологические "отходы" сильно выделяются с дыханием.
Таких, что ли?