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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19

У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження в Україні проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу у зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, які прибувають. Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту. Пізніше фінський досвід почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії і Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) МВС (3512) собаки (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
да они там совсем ..нулись???
В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9116
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05.10.2020 16:29 Відповісти
+6
Ковидной собакой можно оплатить 3 месяца отопления, в отличие от обычной, которой хватает на 1 месяц.
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05.10.2020 16:39 Відповісти
+5
После прочтения этой новости в памяти начали всплывать образы времён нацистской оккупации - эсесовцы, собаки, полицаи, расстрелы.
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05.10.2020 16:37 Відповісти
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да они там совсем ..нулись???
В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9116
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05.10.2020 16:29 Відповісти
зебобики, сер...
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05.10.2020 16:49 Відповісти
ну да,кто не ляжет мордой в асфальт-спускают собак...
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05.10.2020 16:31 Відповісти
Не прошло и года с начала пандемии, как в Украине начали шевелиться.
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05.10.2020 16:32 Відповісти
Это не шевеление, а дебилизм и распил бабла в МВД на службе кинологов.
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05.10.2020 22:14 Відповісти
Ахахаха)))на что не пойдешь,чтоб фонд разворовывать и дальше
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05.10.2020 16:35 Відповісти
После прочтения этой новости в памяти начали всплывать образы времён нацистской оккупации - эсесовцы, собаки, полицаи, расстрелы.
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05.10.2020 16:37 Відповісти
Ковидной собакой можно оплатить 3 месяца отопления, в отличие от обычной, которой хватает на 1 месяц.
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05.10.2020 16:39 Відповісти
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06.10.2020 01:00 Відповісти
Патцалом!
Запах вируса на образцах пота?
Дайте авакову Нобелевскую премию!
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05.10.2020 16:49 Відповісти
Тоже офигеваю 😮 как они этот пот собирать будут?!
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05.10.2020 16:54 Відповісти
"выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров" Источник: https://censor.net/ru/n3222972
Вот как это ???
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05.10.2020 17:00 Відповісти
заставят пассажиров потеть перед посадкой
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Ну, вот разве что так 🤯
уже в аэропорту и обыскивают, и ошупывают, и сканируют. Теперь попотеть придется.
Скоро будем сдавать все анализы по прилету))
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05.10.2020 17:09 Відповісти
Как утверждают врачи, уровень биомассы упал настолько низко, что в психбольницах больше нет наполеонов.
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05.10.2020 16:52 Відповісти
Чорт Рюкзаков ідійот!
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05.10.2020 16:56 Відповісти
Запах вируса это круто...я думал что меня уде ничего не сможет удивить....авакав смог...😃
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05.10.2020 16:57 Відповісти
собак нюхачей, чертей носачей, авак рюкзачей и других сволочей...
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05.10.2020 16:57 Відповісти
Я конечно не силен в биологии, микробиологии... Но как вирус, может иметь запах??? Тем более такой сильный что его может учуять собака.
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05.10.2020 17:00 Відповісти
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9209
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Надо как следует вспотеть, а потом обтереться салфеткой...А уж там служебные собаки Ах-какого министра быстро вас унюхают...)) Для Офиса президента вполне свойственная идея вообще-то)
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05.10.2020 17:30 Відповісти
Проще к отлову наркоманов!
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05.10.2020 17:31 Відповісти
ТЫПИЛЫ!!!

Возможность собак определять больных Ковид-19 ДОКАЗАНА МНОГИМИ иностранными службами!Собаки определяют НЕ "запах вируса", а запах жизнедеятельности вируса:
воспаления, разложения, обломков аминокислот, жиров и тд.
так, как основное место жизнедеятельности вируса на слизистых оболочках и в легких -
эти биологические "отходы" сильно выделяются с дыханием.
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05.10.2020 17:33 Відповісти
Для того что бы собака учуяла кокс - её садят на кокс. Кто и как будет садить собаку на корону?
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05.10.2020 17:37 Відповісти
засадят на корону...(((
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06.10.2020 01:03 Відповісти
и засадят людов, каких собак занюхает..= наш вариант)))
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06.10.2020 01:07 Відповісти
Больше людей помрет от инфарктов когда полицейские с псиной начнут из обнюхивать.
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05.10.2020 17:39 Відповісти
"В МВД рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19".

Таких, что ли?
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 1567
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05.10.2020 18:00 Відповісти
Так то воно так, але якщо мені пам"ять не зраджує, писали, що звірі теж заражаються від людей на ковід -19. Отак нанюхається песик і... Його теж до ШВЛу підключати, чи як ? І де собачі "ліжко-місця" , в яких клініках ?
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05.10.2020 19:05 Відповісти
У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19 - Цензор.НЕТ 6589
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05.10.2020 20:17 Відповісти
Першеквітневий жарт???
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06.10.2020 01:54 Відповісти
Такую идею изначально выдвинули в Великобритании. Собаки не могут унюхать вирусы, но очень тонко чувствуют изменения в теле человека. В частности их можно научить распознавать рак (при том даже на ранних стадиях они его могут унюхать с точностью не менее 20%. На поздних - за 80%). В РФ работы над этим начали ещё летом. Собак планируют направить на вокзалы и аэропорты. Используют гибрид шакала и лайки. Сейчас работают над тем, что именно учить унюхать собаку. Вроде есть какие то успехи.
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06.10.2020 02:09 Відповісти
 
 