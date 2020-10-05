У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження в Україні проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу у зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, які прибувають. Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту. Пізніше фінський досвід почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії і Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус", - сказано в повідомленні.

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