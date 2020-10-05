В Украине начали тестировать электронные школьные журналы и дневники, - Минобразования

Министерство образования и науки начало пилотный проект по использованию программного обеспечения для создания и ведения в школах электронных журналов и дневников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"В испытании новых е-приложений примут участие не менее чем по два-три учебных заведения из каждой области. Тестирование продлится с 5 по 16 октября. Все полученные от учителей и администраций школ замечания будут оперативно обработаны и учтены при настройке системы. После завершения этого этапа (ориентировочно уже в ноябре этого года) государственные е-журналы и е-дневники станут доступными всем украинским школам на безвозмездной основе", - сообщили в министерстве.

Новое программное обеспечение разработано на базе государственной модульной системы АИКОМ (ранее ДИСО), которая известна многим педагогам как инструмент по сбору образовательной статистики.

Те школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде, для этого Минобразования готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

"Преимущества широкого применения электронных приложений смогут почувствовать и родители, которые в режиме онлайн в электронных дневниках смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей", - отмечают в министерстве.

Отмечается, что в случае перевода учащихся на дистанционное обучение е-дневники тоже пригодятся, так как через них ученики смогут получать задания и следить за изменениями, происходящими в школе.

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