В Україні почали тестувати електронні шкільні журнали і щоденники, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки розпочало пілотний проєкт з використання програмного забезпечення для створення та ведення у школах електронних журналів та щоденників.

Про це говориться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь щонайменше по два-три заклади освіти з кожної області. Тестування триватиме з 5 до 16 жовтня. Всі отримані від вчителів та адміністрацій шкіл зауваження будуть оперативно опрацьовані та враховані при налаштуванні системи. Після завершення цього етапу (орієнтовно вже у листопаді цього року) державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі", - повідомили в міністерстві.

Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО), яка відома багатьом освітянам як інструмент зі збору освітньої статистики.

Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді, для цього МОН готує відповідні зміни до низки нормативно-правових документів.

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"Переваги широкого застосування електронних застосунків зможуть відчути й батьки, які в режимі онлайн у електронних щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що у разі переведення учнів на дистанційне навчання е-щоденники теж стануть у нагоді, оскільки через них учні зможуть отримувати завдання та слідкувати за змінами, що відбуваються у школі.

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