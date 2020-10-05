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Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП

Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Автор: 

Великобритания (5027) Зеленский Владимир (20899) Джонс (2) Елена Зеленская (224)


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Топ комментарии
+26
Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП - Цензор.НЕТ 1557
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05.10.2020 17:21 Ответить
+19
"В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с женой с герцогом и герцогиней Кембриджскими"

Вот это встреча Герцог Кембриджский и Петух Гамбургский
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05.10.2020 17:19 Ответить
+18
Зря они его пригласили...бедоносца...
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05.10.2020 17:19 Ответить
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Капец им... бабулька этого может не пережить...
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05.10.2020 17:18 Ответить
Королева с ним встречаться не будет. И так слишком много чести какому-то клоуну.
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05.10.2020 19:53 Ответить
Роковой осёл умеет наводить порчу на расстоянии.
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05.10.2020 22:16 Ответить
Зря они его пригласили...бедоносца...
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05.10.2020 17:19 Ответить
"В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с женой с герцогом и герцогиней Кембриджскими"

Вот это встреча Герцог Кембриджский и Петух Гамбургский
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05.10.2020 17:19 Ответить
зеленский - петух криворожский, а не гамбургский
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05.10.2020 17:22 Ответить
Сиди краще дома, не позорь Україну.
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05.10.2020 17:21 Ответить
Квартальный шут поедать проведать свою лондонскую хату. А вы лохи и дальше думайте, будто он собирается работать
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05.10.2020 17:21 Ответить
Зачем ему британские инвесторы, даже наши олигархи инвестируют в Британию, вывозят отсюда капитал, он что дураков ищет?
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05.10.2020 17:21 Ответить
Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП - Цензор.НЕТ 1557
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05.10.2020 17:21 Ответить
Не читал он Макиавелли. Сомневаюсь, что даже знает о существовании такой мудрости.
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05.10.2020 17:37 Ответить
Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП - Цензор.НЕТ 7658
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05.10.2020 17:23 Ответить
Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП - Цензор.НЕТ 4468
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05.10.2020 17:28 Ответить
Тю! Какие "потрощенные авто"?!! После визита бедоносца в Оман там сам султан скопытился!
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05.10.2020 17:30 Ответить
Після візиту в Оман. Дзвінок від Мендель:
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё.
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05.10.2020 19:57 Ответить
Вовка Вирок- бідоська - па руЦЦкі ВЛАДИМИР БЕДАНОСЯЦ
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05.10.2020 17:34 Ответить
ОПа-Опа жаренные раки ,он поедет в Лондон , там их с Беней судят чы ему доср...ки ?
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05.10.2020 17:23 Ответить
Бедоносец отправляется в Британию .
Господи, храни Королеву
God save Queen - Актуальная тема гимна Британии
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05.10.2020 17:26 Ответить
Хоть Превую Леди увидим наконец-то , чы он с Ермаком полетит?
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05.10.2020 17:29 Ответить
Зачем Вам опять видеть эту кислую рожу?
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05.10.2020 17:35 Ответить
нет просто интересно, как он пошагово повторяет уХйла - даже в частной жизни...
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05.10.2020 17:37 Ответить
Ермак, Богдан, Мендель. Какая разница . Мало ли корабельных сосен в "лесу" ВР .
Мало ли в Бразилии донов Педро
Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП - Цензор.НЕТ 6581
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05.10.2020 17:35 Ответить
Ермак и есть Первая Леди.
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05.10.2020 17:37 Ответить
Сергей Тарута в интервью намекнул, что в украинской политике много «наркоманов».- видео на ютубе с этим названием.
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05.10.2020 17:26 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25689199.html Хламидия, хотел письмо? Получай!

Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП - Цензор.НЕТ 4698

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.
Евродепутаты отмечают, что правительство просело в борьбе с коррупцией.

"Сам президент предсказывал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки ". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин - именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС - но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/10/5/7115019/ Источник
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05.10.2020 17:33 Ответить
просто класс - когда вчера еще никому не известное небрито-нестриженое существо будет решать судьбы избравших его людишек,которым,в свою очередь этот самый безвиз положили в клюв на халяву..
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05.10.2020 17:38 Ответить
он раз прокрякал шо-то и оно случилось , раньше просто прощупывал своими извержениями социологию, а сейчас НА ТЕБЕ!!!
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05.10.2020 17:41 Ответить
Ещё хвост не отпал, а уже украинское гражданство и тёплое место в парламенте...
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05.10.2020 20:56 Ответить
Капец, никаких положительных сдвигов во внешней политике зато, пол мира уже объездил.
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05.10.2020 17:36 Ответить
Репетиция приёма у королевы уже началась...
Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП - Цензор.НЕТ 9382
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05.10.2020 17:38 Ответить
Готовится к безвизовым санкциям в ЕС - Британия уже ж не таво... ей законы ЕС пофиг...
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05.10.2020 17:39 Ответить
Биг Бен просит политическое убежище в Шотландии.
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05.10.2020 17:42 Ответить
Тауерський Міст кудись самотужки покрокував вниз течією Темзи.
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05.10.2020 19:52 Ответить
И оно ж там будет пытаться демонстрировать свой Англицкий... А оно по-русски 2 слова еле связывает... Госсспади! Позор-то какой будет!
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05.10.2020 17:43 Ответить
Хеллоу, квин. Май нейм из Александр. Хау ду ю ду? Лондон из зе кепитал оф Грейт Бритн... Ху из он дьюти тудей?
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05.10.2020 19:51 Ответить
Ху из эпсенд?
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05.10.2020 20:35 Ответить
Так, окрім жартів совкова методика вивчення іноземних мов була унікально АНТИефективною. За стільки років англійську (німецьку, французьку) можна вивчити до рівня fluent і навіть native. Але в результаті - "лондон из зе кепитал..."
Що характерно, робилося це навмисне. Бо "советскому гражданину не положено, иначе родину продаст".
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05.10.2020 21:04 Ответить
Герцог Кембриджский -- это тамошняя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (Вестминстерская) молодёжь .
Хорошо, хоть не с королевой встреча будет...
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05.10.2020 17:49 Ответить
Ой😬.......
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05.10.2020 18:04 Ответить
Кизда старушке Англии....
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05.10.2020 18:14 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/5/7268870/ Зеленські зібралися у Британію: зустрінуться з Джонсоном, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон | Українська правда
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05.10.2020 18:26 Ответить
Блин ...жаль Великобританию...хорошая была страна ....
Не допускайте это недоразумение к общению с высшим политикумом государства,во избежание глобальной катастрофы.
А может того,отправим его в турне по необъятным просторам ************??))
Хоть польза какая то от него будет..
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05.10.2020 18:32 Ответить
Хитрый зе-ход: находясь с визитом в Англии,поздравить .уйло с днюхой(07 октября),чтоб не спалиться в Украине!?
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05.10.2020 19:02 Ответить
"-У вас на стройке несчастные случаи были?
-Нет.
-Будут..."©
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05.10.2020 18:50 Ответить
Боже! Спасайте королеву!
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05.10.2020 18:52 Ответить
Если дядя Джонсон в гости зовет вову, тот к нему на всех четырёх поспешает. Есть у дяди Бори мысль пояснить вове, шо тот собой представляет. Есть у них сомнения, шо наш дурилка зеленая - мошенник и коррупционер. И пояснить ему про дела его скорбные. С каждым днем видосики становятся интересней и интересней.
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05.10.2020 18:55 Ответить
Джонсон сам еще та дурилка, эта ***** дал титул пожизненного пэра Лебедеву, сыночку кгб эшного упыря, там в британии кацапских денег что у дурня фантиков, так что там элита хорошо отрабатывает взятки.
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05.10.2020 20:20 Ответить
Хотелось бы на подольше... Ну хоть на два дня полегчает: пожары потушат, инфраструкткру после наводнений подлатают, электроснабжение возобнавят... А может и число заболевших Ковидом уменшиться...
А Великобританию, конечно, жаль
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05.10.2020 19:03 Ответить
Это ж сколько бабла улетит из бюджета опять???
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05.10.2020 19:28 Ответить
Файне місто було... Тауер, Букінґем, Вестмінстер... Двоярусні червоні автібуси, тумани і темна вода Темзи... Ми будемо пам'ятати тебе, Лондон
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05.10.2020 19:47 Ответить
Шо, захотів в Англії "пошпілітись"?
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05.10.2020 20:02 Ответить
Начинаю волноваться за Британию.
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05.10.2020 20:14 Ответить
За него не голосовал,но уже стыдно. У кого-то есть сомнения в неизменном результате деятельности необучаемого?
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05.10.2020 20:33 Ответить
І поставлять нашому ВоЗеліну клізму і не просту, а скіпідарну із патефонними голками. В самий раз по-уму і нагорода. Ждем-с, хоч поржем.
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05.10.2020 21:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании.

причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. По этой теме 2020-08-25 Оперативное мероприятие №16...GF

Оперативное мероприятие №16...GF
https://1.bp.blogspot.com/-xORrJp7P89Y/X0SofuxcstI/AAAAAAAAAog/saj32UrsjyMZfVBrI7Go-dEXY3BFX-iTgCLcBGAsYHQ/s1600/11.jpg Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП - Цензор.НЕТ 7402

"... practice - criterion of truth"
Adam Smith "An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations"

Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.

Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.
Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...

Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.

Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.

$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.

В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.

Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.

Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.

Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).

Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.

Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.

Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.

После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.

Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.

Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.

Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.

В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).

Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.

Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.

Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.

Но суть уже не в этом.

Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.

P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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05.10.2020 21:17 Ответить
Кому он там нужен? Очередной позор? Его нельзя выпускать за пределы резиденции(которую,кстати,обещал отдать детям).Вот там пусть играется с Ермаком в политику...
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05.10.2020 21:58 Ответить
Так, ану припиніть =отето от всьо= ... і ваші причитання. Бігом.
Велика Британія мусить вистояти, бо я там ще не була: має мене дочекатись.
Не хватало ше: через якусь тлю постраждать ...
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06.10.2020 02:19 Ответить
хорошо, всё верно.
ну и зрадулька, конечно же.
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06.10.2020 05:41 Ответить
 
 