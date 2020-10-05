Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.

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