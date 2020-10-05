Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 7-8 октября, - ОП
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию.
Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - указывается в сообщении.
Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов
В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.
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Вот это встреча Герцог Кембриджский и Петух Гамбургский
- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё.
Господи, храни Королеву
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Мало ли в Бразилии донов Педро
Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.
Евродепутаты отмечают, что правительство просело в борьбе с коррупцией.
"Сам президент предсказывал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки ". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин - именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.
"Мы не можем не видеть, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.
Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.
Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.
"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС - но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/10/5/7115019/ Источник
Що характерно, робилося це навмисне. Бо "советскому гражданину не положено, иначе родину продаст".
Хорошо, хоть не с королевой встреча будет...
Не допускайте это недоразумение к общению с высшим политикумом государства,во избежание глобальной катастрофы.
А может того,отправим его в турне по необъятным просторам ************??))
Хоть польза какая то от него будет..
-Нет.
-Будут..."©
А Великобританию, конечно, жаль
tZE inform
@tZEinform После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании.
причина - кое-что рассказать и объяснить Вове. По этой теме 2020-08-25 Оперативное мероприятие №16...GF
Оперативное мероприятие №16...GF
https://1.bp.blogspot.com/-xORrJp7P89Y/X0SofuxcstI/AAAAAAAAAog/saj32UrsjyMZfVBrI7Go-dEXY3BFX-iTgCLcBGAsYHQ/s1600/11.jpg
"... practice - criterion of truth"
Adam Smith "An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations"
Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.
Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.
Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...
Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.
Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.
$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.
В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.
Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).
Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.
Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Велика Британія мусить вистояти, бо я там ще не була: має мене дочекатись.
Не хватало ше: через якусь тлю постраждать ...
ну и зрадулька, конечно же.