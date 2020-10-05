Зеленський відвідає з офіційним візитом Велику Британію 7-8 жовтня, - ОП

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 7-8 жовтня відвідає з офіційним візитом Велику Британію.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

"Заплановані переговори Глави держави з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - вказується в повідомленні.

Також заплановано підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

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У межах візиту передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими, а також зустрічі Глави держави зі Спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом, відвідання Лондонської фондової біржі та зустріч з британськими інвесторами.