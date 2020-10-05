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Антикоррупционный суд признал судью Апелляционного суда Днепропетровщины виновным в непредставлении декларации, - САП

Антикоррупционный суд признал судью Апелляционного суда Днепропетровщины виновным в непредставлении декларации, - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Решение было принято на заседании в понедельник, 5 октября.

"Суд апелляционной инстанции полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, отменил приговор суда первой инстанции и признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - указывается в сообщении.

Отмечается, что решением ВАКС судья обязуется выплатить штраф в размере 45,9 тыс. грн. Кроме того, ему запрещается занимать должности, по которым предусмотрена обязанность подавать декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей, сроком на 2 года.

Приговор вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжалован в Верховном Суде в течение трех месяцев с момента провозглашения.

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Автор: 

декларация (1366) САП (2080) Антикоррупционный суд (1223)


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А где конфискация имущества, нажитого незаконным путем? Или я шота не понял? Наворовал - уволили и все.
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05.10.2020 17:41 Ответить
"Украинский суд -- самый справедливый суд в мире!"
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05.10.2020 17:51 Ответить
Ты сам то, задекларировал свой доход за 19 год?
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05.10.2020 17:50 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Есть такая гнида в Украине, как Сирожа Лещенко
Только сейчас прочёл расследование депутата Алексея Гончаренко о Сергее Лещенко. И вот что мне вспомнилось...

Со скандальным корреспондентом УПячки СерЛещем я познакомился в марте 2009-го, когда он в пуле журналистов сопровождал тогдашнего Премьер-министра Тимошенко во время её официального визита в Японию. Как сотрудник посольства, я размещал гостей в отеле и осуществлял информационное содействие. Лещенко подошёл ко мне и попросил осветить ряд вещей, касающихся украинско-японских отношений, а также взаимоотношений украинского и российского диппредставительств. Не вспомню уже, что конкретно ему поведал.
Помню только, что в его материале, опубликованном в УП, всё сказанное было перевёрнуто с ног на голову, и не было почти ни слова правды. Честно, я был в шоке.

Потом он каким-то образом оказался в рядах БПП. Сразу предал эту партию, и продолжил то, что умеет лучше всего - врать и перекручивать. Но если бы только врать...

Связь с РФ давно стала политическим фатумом Лещенко, который нацепил на себя тогу "антикоррупционера" и использует её исключительно в целях прикрытия.
То окажется, что за свою ВИП-квартиру он расплачивается со счета «Сбербанка России», то личный контракт с российским бизнесменом Григоришиным в СМИ попадёт, то за российский импорт электроэнергии в телеэфирах надрывается.

Последний скандальный факт получил ещё более скандальное продолжение - оказалось, что незадолго до всей этой истории с импортом электричества из РФ, главным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко был один из идеологов энергокапитуляции перед РФ Валерий Тарасюк. С осени прошлого года он возглавляет НКРЭКУ, и весь этот период идея импорта тока из РФ звучит рефреном.
Параллельно уничтожаются украинские и международные инвесторы, вложившие средства в возобновляемую энергию. С начала года им практически ничего не платят, и они - в преддефолтном состоянии. Не помогают даже письма западных послов, поэтому они готовятся к международному арбитражу против Украины.
Это будет громкий процесс, от которого Украина получит не только материальные потери, но и репутационные.

Инвесторов Лещенко тоже активно критикует за "высокий зелёный тариф".
Хотя уже сто раз всем объяснили, что стоимость "зеленого тарифа" выше цены атома лишь потому, что в него включены затраты на строительство новых генерирующих мощностей.
Атомные и угольные блоки постепенно вырабатывают свой срок эксплуатации, и уже сейчас постепенно заменять их на ВИЭ проще и дешевле, чем через несколько лет искать миллиарды долларов на строительство новых АЭС и ТЕС.
Единственная страна, которой это выгодно - РФ. Ибо для неё сокращение потребления традиционных энергоресурсов (будь то нефть, газ, уголь или уран) - прямая угроза экономической стабильности.

Совпадение?
Просто Лещенко занял удобную позицию на тонкой грани, отделяющей первую древнейшую профессию от второй, и стал хорошо оплачиваемой пешкой, которой играют силы, заинтересованные в срыве интеграции Украины в цивилизованный мир. Правда, это ему не мешает бегать по посольствам западных держав, вешать лапшу на уши, обильно получать гранты, обслуживать в "Укрзализныце" чужие интересы и тайком подавать иски на Турчинова и других лидеров Майдана за "сдачу Крыма".
Но это уже совсем другие история…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Helgi Sharp
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05.10.2020 17:53 Ответить
А Вовк згоден?? А ВРП?? Що коїться??
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05.10.2020 20:25 Ответить
днепр невелик...- фио в студию..)
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06.10.2020 02:34 Ответить
И дальше что? Как обычно, спортивная рыбалка?
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07.10.2020 11:54 Ответить
 
 