Антикоррупционный суд признал судью Апелляционного суда Днепропетровщины виновным в непредставлении декларации, - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Решение было принято на заседании в понедельник, 5 октября.

"Суд апелляционной инстанции полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, отменил приговор суда первой инстанции и признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - указывается в сообщении.

Отмечается, что решением ВАКС судья обязуется выплатить штраф в размере 45,9 тыс. грн. Кроме того, ему запрещается занимать должности, по которым предусмотрена обязанность подавать декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей, сроком на 2 года.

Приговор вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжалован в Верховном Суде в течение трех месяцев с момента провозглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин