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В Одессе вооруженные парни похитили таксиста и требовали деньги, - полиция

В Одессе вооруженные парни похитили таксиста и требовали деньги, - полиция

В Одессе двое вооруженных парней похитили таксиста и требовали у него 2 тысячи долларов. Полиция задержала нападающих.

Об этом сообщает Национальная полиция передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Одессе таксист забрал пассажиров и повез за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на водителя пистолет и потребовал отдать телефон и деньги. После исполнения требования, преступники решили забрать у таксиста автомобиль. Он отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение. После этого похитители потребовали 2 тысячи долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

"Потеряв связь с потерпевшим, его родственники забили тревогу и обратились в полицию. Полицейские оперативно среагировали на сообщение и установили местонахождение мужчины и его автомобиля. В тот же день были задержаны и подозреваемые в преступлении - 20-летний одессит и 22-летний житель Овидиопольского района. Оба уже имели криминальный опыт - младший из фигурантов был осужден за грабеж, его старший товарищ является фигурантом по аналогичному уголовному производству", - сообщили в полиции.

Обоим нападавшим предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Разбой", "Незаконное завладение транспортным средством", "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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Одесса (7929) Нацполиция (16568) похищение (1689) такси (211)


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Топ комментарии
+3
В Штатах бы за такое лет 15 получили бы по совокупности...
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05.10.2020 17:55 Ответить
+3
А я думаю, что намного больше.
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05.10.2020 17:57 Ответить
+2
Тююю.
Трухана хватайте
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05.10.2020 18:14 Ответить
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В Штатах бы за такое лет 15 получили бы по совокупности...
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05.10.2020 17:55 Ответить
А я думаю, что намного больше.
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05.10.2020 17:57 Ответить
15 как раз похоже

не пострадал но было conspiracy to commit + group assault + не первый раз судимы
за очень хорошее поведение лет через 12 могутя выйти если повезет
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05.10.2020 23:25 Ответить
дадут 13..- одному 6, другому -7, сопровождайте, век воли не видатть, зуб даю...(( = опыт оперативника и +юриста-уголовника...)
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06.10.2020 02:40 Ответить
так...скоро уже опять колеса начнут откручивать...хужежнибудит
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05.10.2020 17:56 Ответить
не тех похищаете
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05.10.2020 18:03 Ответить
податківці на ФОП-а?
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05.10.2020 18:06 Ответить
"вооружённые парни"
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05.10.2020 18:10 Ответить
Хороший, Плохой, Злой.
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05.10.2020 18:24 Ответить
Тююю.
Трухана хватайте
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05.10.2020 18:14 Ответить
Вооруженные парни? Хоть симпатишные?
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05.10.2020 19:40 Ответить
Понять и простить... Сажать-то скоро будет некуда, тюрьмы выставлены на продажу.
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05.10.2020 19:53 Ответить
Эти младодебилы не знают, что по телефону их найти элементарно? Действительно мудаки.
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05.10.2020 22:19 Ответить
..лошня тупо-никакая...
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06.10.2020 02:42 Ответить
 
 