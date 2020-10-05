В Одессе вооруженные парни похитили таксиста и требовали деньги, - полиция

В Одессе двое вооруженных парней похитили таксиста и требовали у него 2 тысячи долларов. Полиция задержала нападающих.

Об этом сообщает Национальная полиция передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Одессе таксист забрал пассажиров и повез за город. По пути, на трассе Одесса-Черноморск, один из них навел на водителя пистолет и потребовал отдать телефон и деньги. После исполнения требования, преступники решили забрать у таксиста автомобиль. Он отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сидение. После этого похитители потребовали 2 тысячи долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

"Потеряв связь с потерпевшим, его родственники забили тревогу и обратились в полицию. Полицейские оперативно среагировали на сообщение и установили местонахождение мужчины и его автомобиля. В тот же день были задержаны и подозреваемые в преступлении - 20-летний одессит и 22-летний житель Овидиопольского района. Оба уже имели криминальный опыт - младший из фигурантов был осужден за грабеж, его старший товарищ является фигурантом по аналогичному уголовному производству", - сообщили в полиции.

Обоим нападавшим предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Разбой", "Незаконное завладение транспортным средством", "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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