В Одесі озброєні молодики викрали таксиста і вимагали гроші, - поліція

В Одесі двоє озброєних хлопців викрали таксиста і вимагали у нього 2 тисячі доларів. Поліція затримала нападників.

Про це повідомляє Національна поліція передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Одесі таксист забрав пасажирів і повіз за місто. Дорогою, на трасі Одеса-Чорноморськ, один із них націлив на водія пістолет і зажадав віддати телефон і гроші. Після виконання вимоги, злочинці вирішили забрати у таксиста автомобіль. Він віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння. Після цього викрадачі зажадали 2 тисячі доларів у водія за повернення машини впродовж двох тижнів.

"Втративши зв'язок із потерпілим, його родичі забили на сполох і звернулися в поліцію. Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення і встановили місце перебування чоловіка і його автомобіля. Того ж дня затримали і підозрюваних у злочині - 20-річного одесита і 22-річного жителя Овідіопольського району. Обоє вже мали кримінальний досвід - молодший із фігурантів був засуджений за грабіж, його старший товариш є фігурантом в аналогічному кримінальному провадженні", - повідомили в поліції.

Обом нападникам пред'явлено звинувачення за статтями Кримінального кодексу "Розбій", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Вимагання" і "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

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