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В Одесі озброєні молодики викрали таксиста і вимагали гроші, - поліція

В Одесі озброєні молодики викрали таксиста і вимагали гроші, - поліція

В Одесі двоє озброєних хлопців викрали таксиста і вимагали у нього 2 тисячі доларів. Поліція затримала нападників.

Про це повідомляє Національна поліція передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Одесі таксист забрав пасажирів і повіз за місто. Дорогою, на трасі Одеса-Чорноморськ, один із них націлив на водія пістолет і зажадав віддати телефон і гроші. Після виконання вимоги, злочинці вирішили забрати у таксиста автомобіль. Він віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння. Після цього викрадачі зажадали 2 тисячі доларів у водія за повернення машини впродовж двох тижнів.

"Втративши зв'язок із потерпілим, його родичі забили на сполох і звернулися в поліцію. Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення і встановили місце перебування чоловіка і його автомобіля. Того ж дня затримали і підозрюваних у злочині - 20-річного одесита і 22-річного жителя Овідіопольського району. Обоє вже мали кримінальний досвід - молодший із фігурантів був засуджений за грабіж, його старший товариш є фігурантом в аналогічному кримінальному провадженні", - повідомили в поліції.

Обом нападникам пред'явлено звинувачення за статтями Кримінального кодексу "Розбій", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Вимагання" і "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Дивіться також: У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5507) Нацполіція (15282) викрадення (822) таксі (360)


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Топ коментарі
+3
В Штатах бы за такое лет 15 получили бы по совокупности...
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05.10.2020 17:55 Відповісти
+3
А я думаю, что намного больше.
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05.10.2020 17:57 Відповісти
+2
Тююю.
Трухана хватайте
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05.10.2020 18:14 Відповісти
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В Штатах бы за такое лет 15 получили бы по совокупности...
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05.10.2020 17:55 Відповісти
А я думаю, что намного больше.
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05.10.2020 17:57 Відповісти
15 как раз похоже

не пострадал но было conspiracy to commit + group assault + не первый раз судимы
за очень хорошее поведение лет через 12 могутя выйти если повезет
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05.10.2020 23:25 Відповісти
дадут 13..- одному 6, другому -7, сопровождайте, век воли не видатть, зуб даю...(( = опыт оперативника и +юриста-уголовника...)
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06.10.2020 02:40 Відповісти
так...скоро уже опять колеса начнут откручивать...хужежнибудит
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05.10.2020 17:56 Відповісти
не тех похищаете
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05.10.2020 18:03 Відповісти
податківці на ФОП-а?
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05.10.2020 18:06 Відповісти
"вооружённые парни"
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05.10.2020 18:10 Відповісти
Хороший, Плохой, Злой.
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05.10.2020 18:24 Відповісти
Тююю.
Трухана хватайте
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05.10.2020 18:14 Відповісти
Вооруженные парни? Хоть симпатишные?
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05.10.2020 19:40 Відповісти
Понять и простить... Сажать-то скоро будет некуда, тюрьмы выставлены на продажу.
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05.10.2020 19:53 Відповісти
Эти младодебилы не знают, что по телефону их найти элементарно? Действительно мудаки.
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05.10.2020 22:19 Відповісти
..лошня тупо-никакая...
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06.10.2020 02:42 Відповісти
 
 