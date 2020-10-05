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Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Киевщине, - ГСЧС

Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Киевщине, - ГСЧС

Мотодельтаплан упал на поле вблизи с.Перемога Барышевского района Киевской области, погибли два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в 18:14.

"Проводится обследование территории. На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киевская область (4208) смерть (9251) ГСЧС (5027)


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Они хотели в небо , небо приняло их . Жаль , опасный спорт .
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05.10.2020 20:27 Ответить
Диверсия?
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05.10.2020 20:29 Ответить
ПЗРК?
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05.10.2020 20:32 Ответить
Шутить будем в другой теме ?
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05.10.2020 20:37 Ответить
Летать на мотодельтаплане в такой порывистый ветер - самоубийство.
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05.10.2020 20:48 Ответить
параллельно машине, дороге видел в небе летящий мото-дельтаплан - конечная 1/3 правого крыла периодически заламывалась вверх-вниз, а он летел на высоте метров 300 и не садился...пилот был один, рисковал своей жизнью...
а может такие заломы крыльев - это нормально для такой техники?
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05.10.2020 21:13 Ответить
таких махольот
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06.10.2020 00:43 Ответить
С.У.М.
Є люди, які живуть мрією не на дивані. Деякі літають, хтось їздить, інші пірнають чи лізуть в гори. Все це, повязано з ризиком але і дають розвиток технологіям. Такі люди завжди шукають нових горизонтів.
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06.10.2020 08:47 Ответить
 
 