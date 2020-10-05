Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Киевщине, - ГСЧС

Мотодельтаплан упал на поле вблизи с.Перемога Барышевского района Киевской области, погибли два человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в 18:14.

"Проводится обследование территории. На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

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