Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Киевщине, - ГСЧС
Мотодельтаплан упал на поле вблизи с.Перемога Барышевского района Киевской области, погибли два человека.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в 18:14.
"Проводится обследование территории. На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.
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а может такие заломы крыльев - это нормально для такой техники?
Є люди, які живуть мрією не на дивані. Деякі літають, хтось їздить, інші пірнають чи лізуть в гори. Все це, повязано з ризиком але і дають розвиток технологіям. Такі люди завжди шукають нових горизонтів.