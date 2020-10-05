Двоє людей загинули при падінні мотодельтаплану на Київщині, - ДСНС

Мотодельтаплан впав на полі поблизу с.Перемога Баришівського району Київської області, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася о 18:14.

"Проводиться обстеження території. На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 рятувальників та 2 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

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