Двоє людей загинули при падінні мотодельтаплану на Київщині, - ДСНС
Мотодельтаплан впав на полі поблизу с.Перемога Баришівського району Київської області, загинуло двоє людей.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася о 18:14.
"Проводиться обстеження території. На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 рятувальників та 2 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а может такие заломы крыльев - это нормально для такой техники?
Є люди, які живуть мрією не на дивані. Деякі літають, хтось їздить, інші пірнають чи лізуть в гори. Все це, повязано з ризиком але і дають розвиток технологіям. Такі люди завжди шукають нових горизонтів.