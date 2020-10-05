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Новини
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Двоє людей загинули при падінні мотодельтаплану на Київщині, - ДСНС

Двоє людей загинули при падінні мотодельтаплану на Київщині, - ДСНС

Мотодельтаплан впав на полі поблизу с.Перемога Баришівського району Київської області, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася о 18:14.

"Проводиться обстеження території. На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 рятувальників та 2 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Київська область (4103) смерть (6779) ДСНС (5167)


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Они хотели в небо , небо приняло их . Жаль , опасный спорт .
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05.10.2020 20:27 Відповісти
Диверсия?
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05.10.2020 20:29 Відповісти
ПЗРК?
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05.10.2020 20:32 Відповісти
Шутить будем в другой теме ?
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05.10.2020 20:37 Відповісти
Летать на мотодельтаплане в такой порывистый ветер - самоубийство.
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05.10.2020 20:48 Відповісти
параллельно машине, дороге видел в небе летящий мото-дельтаплан - конечная 1/3 правого крыла периодически заламывалась вверх-вниз, а он летел на высоте метров 300 и не садился...пилот был один, рисковал своей жизнью...
а может такие заломы крыльев - это нормально для такой техники?
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05.10.2020 21:13 Відповісти
таких махольот
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06.10.2020 00:43 Відповісти
С.У.М.
Є люди, які живуть мрією не на дивані. Деякі літають, хтось їздить, інші пірнають чи лізуть в гори. Все це, повязано з ризиком але і дають розвиток технологіям. Такі люди завжди шукають нових горизонтів.
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06.10.2020 08:47 Відповісти
 
 