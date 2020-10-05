Учасник міжнародного марафону в Харкові знепритомнів і помер, - організатори

На міжнародному марафоні у Харкові знепритомнів і помер учасник забігу Євген Колєров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організаторів забігу.

Колєров брав участь у забігу на 21,1 км. Коли він знепритомнів, представник організатора намагався допомогти спортсменові і викликав швидку допомогу, проте в лікарні Євген помер. Організатори марафону планують надати матеріальну допомогу родині загиблого.

По информации hromadske, вероятность умереть на марафоне всегда есть. Например, в июне 2020 года во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области от инсульта умерла Екатерина Катющева. Она потерялась в пустыне Куяльницкого лимана и провела там восемь часов без воды.

Як зазначає пресслужба міськради, міжнародний марафон у Харкові проводиться щороку у квітні, проте цього разу його перенесли на жовтень через пандемію коронавірусу. Оновлений маршрут пролягав не центральними вулицями міста, а Лісопарком. Траса марафону сертифікована, там працювала охорона і медики.

Цього року в марафоні взяли участь 3 тисячі бігунів із різних міст України та світу. У 2019 їх було близько 11 тисяч, багато хто приїжджав з Німеччини, Кенії, Словаччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції, США.

За інформацією hromadske, ймовірність померти на марафоні завжди є. Наприклад, у червні 2020 року під час марафону "Ультра-Трейл Куяльник" в Одеській області від інсульту померла Катерина Катющева. Вона загубилася в пустелі Куяльницького лиману і провела там вісім годин без води.

Зупинка серця під час марафону стає причиною смерті навіть досвідчених бігунів. Британські фахівці підрахували, що на 80 тисяч марафонців стається одна смерть. На фініші смерть настає менше ніж у третині випадків, основна кількість смертей припадає на проміжок між дистанціями 9 і 41 км.

За даними канадських дослідників, середній вік бігунів, які постраждали від зупинки серця, - 42 роки. Смерті і серцеві напади частіше стаються на марафонах, ніж на півмарафонах, а в разі зупинки серця помирають 7 з 10 бігунів.

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