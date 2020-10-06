Протестующие захватили Белый дом в Бишкеке

Участники акций протеста в столицы Кыргызстана захватили Белый дом - здание, в котором находятся парламент и администрация президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Кактус Медиа".

На центральной площади в Бишкеке собрались более 3 тыс. демонстрантов. Они забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями, те стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Митингующие подожгли установленную на площади милицейскую будку. После этого они на пожарной машине протаранили ворота здания Белого Дома и ворвались внутрь.

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Сейчас участники протестов публикуют в соцсетях фото из захваченного Белого дома.

Они отмечают, что в здании нет никого из депутатов или сотрудников администрации президента.

Ворвавшиеся в здание люди призывают друг друга не грабить здание парламента и ничего в нем не ломать.

Часть участников протестов направились к зданию Госкомитета нацбезопасности, в котором находится экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались.

Демонстранты протестуют против результатов выборов в парламент, которые считают сфальсифицированными.