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Протестующие захватили Белый дом в Бишкеке

Протестующие захватили Белый дом в Бишкеке

Участники акций протеста в столицы Кыргызстана захватили Белый дом - здание, в котором находятся парламент и администрация президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Кактус Медиа".

На центральной площади в Бишкеке собрались более 3 тыс. демонстрантов. Они забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями, те стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Митингующие подожгли установленную на площади милицейскую будку. После этого они на пожарной машине протаранили ворота здания Белого Дома и ворвались внутрь.

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Сейчас участники протестов публикуют в соцсетях фото из захваченного Белого дома.

Они отмечают, что в здании нет никого из депутатов или сотрудников администрации президента.

Ворвавшиеся в здание люди призывают друг друга не грабить здание парламента и ничего в нем не ломать.

Часть участников протестов направились к зданию Госкомитета нацбезопасности, в котором находится экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались.

Демонстранты протестуют против результатов выборов в парламент, которые считают сфальсифицированными.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5867)


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Топ комментарии
+89
Как-то более креативно за один вечер, чем в Беларуси за два месяца.
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06.10.2020 01:09 Ответить
+53
Вот так вот коротко и ясно.
Путин завтра проснется и офигеет.
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06.10.2020 01:07 Ответить
+50
Так білоруси з хабаровська приклад беруть.... бунтують стоячи на колінях
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06.10.2020 01:35 Ответить
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Страница 2 из 2
Это какая у них по счету революция?
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06.10.2020 16:45 Ответить
Беріть приклад, сябри. Коротко та ясно. І на квіти витрачатись не треба.
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06.10.2020 17:39 Ответить
такое вообще то у нас должно быть.
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06.10.2020 20:55 Ответить
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