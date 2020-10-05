Полиция разогнала акцию протеста в Бишкеке, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как минимум 16 человек попали в больницы после разгона акции протеста в Бишкеке. Люди вышли на улицы, чтобы потребовать аннулировать результаты выборов в парламент. Протестующие уверены, что выборы сфальсифицировали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

На акцию протеста вышли сторонники 5 оппозиционных партий, которые не попали в парламент. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства.

По данным министерства здравоохранения Кыргызстана, пострадали двое силовиков: их забросали камнями.

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Участники митинга выломали ворота с южной стороны бишкекского Белого дома. Через несколько минут раздались выстрелы, полиция стала разгонять митинг. Силовикам удалось оттеснить митингующих от здания, в котором расположен парламент. Столкновения между протестующими и силовиками продолжаются. Митингующие бросают в силовиков камни и поджигают мусорные баки, силовики отстреливаются светошумовыми гранатами и используют слезоточивый газ.

Выборы в парламент состоялись 4 октября. В выборах участвовали 16 партий, 7-процентный барьер преодолели 4 из них.

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Участники протестов уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.































