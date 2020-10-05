Полиция разогнала акцию протеста в Бишкеке, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как минимум 16 человек попали в больницы после разгона акции протеста в Бишкеке. Люди вышли на улицы, чтобы потребовать аннулировать результаты выборов в парламент. Протестующие уверены, что выборы сфальсифицировали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
На акцию протеста вышли сторонники 5 оппозиционных партий, которые не попали в парламент. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства.
По данным министерства здравоохранения Кыргызстана, пострадали двое силовиков: их забросали камнями.
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Участники митинга выломали ворота с южной стороны бишкекского Белого дома. Через несколько минут раздались выстрелы, полиция стала разгонять митинг. Силовикам удалось оттеснить митингующих от здания, в котором расположен парламент. Столкновения между протестующими и силовиками продолжаются. Митингующие бросают в силовиков камни и поджигают мусорные баки, силовики отстреливаются светошумовыми гранатами и используют слезоточивый газ.
Выборы в парламент состоялись 4 октября. В выборах участвовали 16 партий, 7-процентный барьер преодолели 4 из них.
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Участники протестов уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.
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Беларусь, вы так и не решились на активные действия, а тут уже в первый день камни в ход пошли.
Цензор запаздывает..
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https://twitter.com/naumpag Анатоль Наўмовіч
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@naumpag
·https://twitter.com/naumpag/status/1313156904932253699 2 ч
В Бишкеке полиция решила не убивать свой народ и отказались выполнять преступные приказы.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1313156904932253699
https://twitter.com/Torsy_2
Торси ....
@Torsy_2
·https://twitter.com/Torsy_2/status/1313201382321782793 2 мин
После "коктейлев Молотова" лидирующая на выборах в Киргизии партия "Биримдик" выразила готовность к повторным выборам в парламент в случае их назначения.
как неисправный автомобиль однажды приедет
Две революции, куча президентов и премьеров там сменилось. Двоих президентов свергли, оба убежали, один в рашку, другой в Беларусь. Третьего президента посадили за воровство.
Если киргизам что то не нравится, то они сразу мочат власть в лице полиции, судей, прокуроров, депутатов, премьеров, президентов.
Один только вопрос, почему именно киргизы самые продвинутые в бывшем совке?
Ведь никакие казахи, узбеки, туркмены, таджики, даже белорусы в подметки киргизам не годятся, ибо у них всех - там вечные диктаторы сидят и правят до смерти, никаких революций, итд.?
Перша, антикомуністична: 2004-2005, друга, антколоніальна: 2013-2014.