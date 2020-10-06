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Протестувальники захопили Білий дім у Бішкеку

Протестувальники захопили Білий дім у Бішкеку

Учасники акцій протесту в столиці Киргизстану захопили Білий дім - будівля, в якій розташовується парламент і адміністрація президента.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Кактус Медиа".

На центральній площі в Бішкеку зібралися понад 3 тис. демонстрантів. Вони закидали співробітників правоохоронних органів камінням, ті стріляли гумовими кулями, застосовували сльозогінний газ, світлошумові гранати.

Мітингувальники підпалили встановлену на площі міліцейську будку. Після цього вони на пожежній машині протаранили ворота будівлі Білого Дому й увірвалися всередину.

Нині учасники протестів публікують у соцмережах фото із захопленого Білого дому.

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Вони зазначають, що в будинку немає нікого з депутатів або працівників адміністрації президента.

Люди, які увірвалися до будівлі, закликають один одного не грабувати будівлю парламенту і нічого не ламати.

Частина учасників протестів попрямували до будівлі Держкомітету нацбезпеки, в якому перебуває експрезидент Алмазбек Атамбаєв.

Протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися.

Демонстранти протестують проти результатів виборів до парламенту, які вважають сфальсифікованими.

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2408)


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Топ коментарі
+89
Как-то более креативно за один вечер, чем в Беларуси за два месяца.
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06.10.2020 01:09 Відповісти
+53
Вот так вот коротко и ясно.
Путин завтра проснется и офигеет.
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06.10.2020 01:07 Відповісти
+50
Так білоруси з хабаровська приклад беруть.... бунтують стоячи на колінях
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06.10.2020 01:35 Відповісти
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Это какая у них по счету революция?
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06.10.2020 16:45 Відповісти
Беріть приклад, сябри. Коротко та ясно. І на квіти витрачатись не треба.
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06.10.2020 17:39 Відповісти
такое вообще то у нас должно быть.
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06.10.2020 20:55 Відповісти
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