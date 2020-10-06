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Протесты в Кыргызстане: один человек погиб, почти 600 пострадали

Протесты в Кыргызстане: один человек погиб, почти 600 пострадали

Один человек скончался в результате протестов в Бишкеке, 590 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в Минздраве Кыргызстана.

По данным собеседника агентства, скончался мужчина в возрасте 30-35 лет, азиатской внешности от ушиба головного мозга тяжелой степени.

Ранее ГУВД Бишкека сообщало, что после беспорядков в центре Бишкека госпитализировано 75 человек, 46 из них сотрудники правоохранительных органов.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

Бишкек (12) Кыргызстан (260) протест (5867)


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Топ комментарии
+13
не случилось своей "Небесной Сотни", потому что решили быстро все силой, и без фонариков и пений Гимнов по 100 раз..
Следующему украинскому Майдану на заметку..
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06.10.2020 07:44 Ответить
+13
Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Кыргызстана; утром президент обещал встретиться с лидерами всех партий - за 24 часа без песен и хороводов. И без девушек и женщин. Сами. По- мужски.Вчитеся, білоруси, поки ви круги намотуєте як дебіли, люди історію створюють.
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06.10.2020 07:56 Ответить
+12
Без хороводов и цветов омону оказывается все не так уж сложно.
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06.10.2020 07:46 Ответить
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не случилось своей "Небесной Сотни", потому что решили быстро все силой, и без фонариков и пений Гимнов по 100 раз..
Следующему украинскому Майдану на заметку..
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06.10.2020 07:44 Ответить
Без хороводов и цветов омону оказывается все не так уж сложно.
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06.10.2020 07:46 Ответить
когда нет времени гулять с шариками.
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06.10.2020 07:53 Ответить
Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Кыргызстана; утром президент обещал встретиться с лидерами всех партий - за 24 часа без песен и хороводов. И без девушек и женщин. Сами. По- мужски.Вчитеся, білоруси, поки ви круги намотуєте як дебіли, люди історію створюють.
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06.10.2020 07:56 Ответить
в тему про белорусов

https://twitter.com/jumshudivanych
https://twitter.com/jumshudivanych

Jumshud

@jumshudivanych

·https://twitter.com/jumshudivanych/status/1313333819232190464 42 мин

В ответ
https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa

пошел мужик на охоту, вдруг кто-то хлопает его по плечу, оборачивается мужик, там медведь стоит и говорит человеческим голосом - ну что мужик, выбирай, либо загрызу тебя, либо трахну...., и решил мужик, что не пришло еще его время умирать.

отлежавшись в больнице решил мужик отомстить, - пошел опять на охоту, вдруг кто то сзади его по плечу хлопает, оборачивается там медведь. Ну признайся мужик, ты ведь не охотиться сюда ходишь..
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06.10.2020 08:06 Ответить
Все просто. этот "мир" Беня просто хочет купить, а точнее продать. Неспроста же ляпнул он когда-то про 100 млрд зелени.
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06.10.2020 08:19 Ответить
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1313330080488226818 1 ч

За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.

Доброе утро, Беларусь.
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06.10.2020 08:10 Ответить
Не трогайте беларусов.Беларусы- не киргизы.Киргизы -анархисты,они вообще никакой власти не признают.У них- родо-племенные отношения.Вооружены до зубов ,и главные подстрекатели -женщины.Лукашеску одного киргизского президента прячет от растерзания.
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06.10.2020 08:17 Ответить
А как же цвИточки омону? Где марши девочек...женщин и пенсионеров?)
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06.10.2020 08:10 Ответить
в Бишкеке тысячи а в Минске импотенты 100 000 2 месяца по воскресеньям каранавал это к тому что 73% все время пиняют на большинство и мол 73% больше 11% так вот если надо даже 5 % активных сметет Зеленского если доведут
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06.10.2020 08:14 Ответить
Там если надо к утру и миллион на конях и с оружием будут.Племена между собой договорятся,а власть в могилы втопчат.
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06.10.2020 08:20 Ответить
Тихоновской на заметку В глазах ***** только смерть и террор ( красный )
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06.10.2020 09:17 Ответить
А в Белоруссии официально 800000 стволов на руках Ну и видосик есть , как ствол делается из двух водопроводных труб , было бы желание
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06.10.2020 09:21 Ответить
Глядя на киргизов начинаешь понимать, что беларусы не имеют права подшучивать над медлительностью эстонцев.
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06.10.2020 09:29 Ответить
Киргизы выбрали путь в Россию. Алмазбека Атамбаева приговорённого к сроку в 11 лет, уже освободили из тюрьмы. А это он НАТОвскую базу из Бишкека выгнал.
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06.10.2020 09:58 Ответить
база в Манасе работает и сейчас. так что не факт совсем что кыргызы хотят сомозаруслячиться. это ведь западло.
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06.10.2020 10:35 Ответить
Где Вы были последние шесть лет?
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06.10.2020 10:46 Ответить
сябри - тєрпіли !
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06.10.2020 10:36 Ответить
Откат революции?
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06.10.2020 10:39 Ответить
 
 