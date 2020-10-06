Протесты в Кыргызстане: один человек погиб, почти 600 пострадали
Один человек скончался в результате протестов в Бишкеке, 590 пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в Минздраве Кыргызстана.
По данным собеседника агентства, скончался мужчина в возрасте 30-35 лет, азиатской внешности от ушиба головного мозга тяжелой степени.
Ранее ГУВД Бишкека сообщало, что после беспорядков в центре Бишкека госпитализировано 75 человек, 46 из них сотрудники правоохранительных органов.
Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.
В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.
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Jumshud
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пошел мужик на охоту, вдруг кто-то хлопает его по плечу, оборачивается мужик, там медведь стоит и говорит человеческим голосом - ну что мужик, выбирай, либо загрызу тебя, либо трахну...., и решил мужик, что не пришло еще его время умирать.
отлежавшись в больнице решил мужик отомстить, - пошел опять на охоту, вдруг кто то сзади его по плечу хлопает, оборачивается там медведь. Ну признайся мужик, ты ведь не охотиться сюда ходишь..
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1313330080488226818 1 ч
За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.
Доброе утро, Беларусь.