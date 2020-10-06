Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности по требованию протестующих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Настоящее время".

После захвата здания и территории Белого дома, в котором находится парламент и администрация президента Кыргызстана часть протестующих направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством госкомитета экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который находился в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года, был освобожден. Это произошло около 4:30 утра по местному времени. Пресс-секретарь Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила, что он на свободе.

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.

Протестующие вышли на улицы Бишкека утром 5 октября в знак непризнания итогов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Вечером для разгона толпы от здания парламента (Жогорку Кенеша) и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

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Протестующие разошлись, но позже снова двинулись к зданию парламента, силовики не оказывали им сопротивления.

По последним данным, 130 человек госпитализированы с различными травмами.

Напомним, что ЦИК Кыргызстана заявил, что в парламент проходят четыре партии, преодолевшие 7-процентный барьер, а две провластные партии, "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", одержали убедительную победу, получив примерно по 24% голосов каждая. У следующей за ними партии набралось, по официальным данным, лишь 8% голосов. Нечестными назвали выборы даже представители партий, которые смогли пройти в парламент.

Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сообщила, что 6 октября в 9 утра глава государства встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Их было 16.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам 2 месяцам лишения свободы в июне 2020 года. Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева официально арестовали и обвинили в коррупции в августе 2019 года. Спецназ ГКНБ Кыргызстана задержал Атамбаева 8 августа в Кой-Таше, сумев со второго раза взять штурмом его резиденцию. Во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб спецназовец, почти сто человек пострадали.