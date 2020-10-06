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Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из СИЗО по требованию протестующих

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из-под стражи в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности по требованию протестующих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Настоящее время".

После захвата здания и территории Белого дома, в котором находится парламент и администрация президента Кыргызстана часть протестующих направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством госкомитета экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который находился в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года, был освобожден. Это произошло около 4:30 утра по местному времени. Пресс-секретарь Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила, что он на свободе.

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.

Протестующие вышли на улицы Бишкека утром 5 октября в знак непризнания итогов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Вечером для разгона толпы от здания парламента (Жогорку Кенеша) и администрации президента десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция разогнала акцию протеста в Бишкеке, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие разошлись, но позже снова двинулись к зданию парламента, силовики не оказывали им сопротивления.

По последним данным, 130 человек госпитализированы с различными травмами.

Напомним, что ЦИК Кыргызстана заявил, что в парламент проходят четыре партии, преодолевшие 7-процентный барьер, а две провластные партии, "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", одержали убедительную победу, получив примерно по 24% голосов каждая. У следующей за ними партии набралось, по официальным данным, лишь 8% голосов. Нечестными назвали выборы даже представители партий, которые смогли пройти в парламент.

Пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сообщила, что 6 октября в 9 утра глава государства встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Их было 16.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам 2 месяцам лишения свободы в июне 2020 года. Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева официально арестовали и обвинили в коррупции в августе 2019 года. Спецназ ГКНБ Кыргызстана задержал Атамбаева 8 августа в Кой-Таше, сумев со второго раза взять штурмом его резиденцию. Во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб спецназовец, почти сто человек пострадали.

Кыргызстан (260) протест (5867) Атамбаев Алмазбек (6)


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Топ комментарии
+26
КрасавцИ !!! Жодних курва хороводів з квіточками , жодних маршей престарілих , просто взяли та й зробили це ! Респект амігос !
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06.10.2020 07:36 Ответить
+13
А БІЛОРУСИ СОПЛІ ЖУЮТЬ.
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06.10.2020 07:40 Ответить
+12
здесь даже украинцы отдыхают, а белорусы должны быть вообще в истерике
за один день решили все !
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06.10.2020 07:40 Ответить
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выборы были подтасованные - это даже правящая партия признала..
так что в чем у тебя проблема?
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06.10.2020 07:42 Ответить
КрасавцИ !!! Жодних курва хороводів з квіточками , жодних маршей престарілих , просто взяли та й зробили це ! Респект амігос !
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06.10.2020 07:36 Ответить
А БІЛОРУСИ СОПЛІ ЖУЮТЬ.
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06.10.2020 07:40 Ответить
В Украине за месяц "винницкие победили донецких". В Кыргызтане за день (без привязки к населенным пунктам, так как в ихних "баях и беках" не сильно понимаю).
Это не первый успешный переворот в Кыргызтане, но пока к серьезным демократическим преобразованиям они не приводят.
В Украине тоже все очень шатко - много политических противоречий в обществе, разных видений развития страны.
В Беларуси происходят более глубокие процессы - консолидация общества в желании демократических преобразований, единение политической нации.
Говоря простым языком, Коля(что бы вы поняли) - революция, это не когда взяли штурмом пустой дворец, нас рали на столе и украли "золотые батоны", белье и шторы.
Революция должна быть в головах...
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06.10.2020 08:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/384224, "глубокие процессы - консолидация общества в желании демократических преобразований, единение политической нации" - це все ми теж проходили і проходимо.

Але крім того, ми ще й досягли основної мети - скинути диктатора.
А поки жуєте соплі. Це факт.
Спочатку хоч щось зроби, потім вже вилазь у світ зі своєю експертною диванною думкою.
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06.10.2020 08:30 Ответить
Вы утонули в своих "глубоких процессах". И когда через два-три месяца ваши самые активные "протестанты" начнут исчезать, вешаться, попадать под машины или помирать от инфаркта, вы окончательно поймёте,что Лукашенко - навсегда, а Белоруссия - это часть западного федерального округа эрэфии.
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06.10.2020 08:44 Ответить
У вас уже была "На граните", " Оранжевая", "Достоинства" - не ходите ли вы по кругу?
Убийца Стуса -влиятельный украинский политик.
Порошенко выдворял Саакашвили полностью беззаконным способом времен СССР.
Где ваша победа демократии и достоинства?
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06.10.2020 08:56 Ответить
Не Вам осуждать украинцев - вы своё болото разрегрибите С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Украинцы регулярно меняют президентов и особо не дают им зажраттся, как Вы дали Лукашенко ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
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06.10.2020 09:00 Ответить
Вы пишите чушь какую-то - просто как совковый партийный работник 😀😀😀
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06.10.2020 08:57 Ответить
Бла бла бла...
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06.10.2020 09:24 Ответить
Вы,блт,уже все клумбы опустошили,но не для девочек,а для вертухаев. Витек,и ты хочешь украинцев учить ?
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06.10.2020 10:46 Ответить
здесь даже украинцы отдыхают, а белорусы должны быть вообще в истерике
за один день решили все !
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06.10.2020 07:40 Ответить
Це не так. Не за один день. Протистояння вже два місяці тривають.
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06.10.2020 08:34 Ответить
Выглядит мощно, но Вы о результате революции судите по процессу, а не по результату, который проявляется только через некоторое время? здесь важно отследить, кто рулить дальше станет и в чьих интересах. но, к сожалению, скорее всего, это уже выпадет из орбиты сторонних наблюдателей.
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06.10.2020 09:01 Ответить
А толку ,если тот « щенок « путлера ?
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06.10.2020 07:46 Ответить
Учись, Виктор Фёдорович!
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06.10.2020 07:49 Ответить
Шановні громадяни Киргизії, візьміть до себе 200-300 білорусів на курси підвищення кваліфікації для революціонерів.
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06.10.2020 08:06 Ответить
как там насчет Окрестина в белорусов всех освободили на "просьбы" митингующих?
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06.10.2020 08:10 Ответить
кыргызов дух свободного человека и когда их политики начинают барыжить свободой нации или строить из себя феодалов они их сносят.
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06.10.2020 08:10 Ответить
в Бишкеке тысячи а в Минске импотенты 100 000 и больше это к тому что 73% все время пиняют на большинство и мол 73% больше 11% так вот если надо даже 5 % активных сметет Зеленского если доведут
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06.10.2020 08:12 Ответить
Если доведут)
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06.10.2020 08:54 Ответить
Сметут те, кто здесь на клавах наяривают?
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06.10.2020 08:59 Ответить
Екс президент був пов'язаний з криміналом. Знаходячись в тюрьмі, він спільно з криміналом організував протести, які призвели до його звільнення. Це наприклад якби в Україні арештували бандита Ахметова, а той знаходячись за гратами, спільно з бандюками, своєю озброєною приватною армією, російським найманцями організував протести. Чи втримається влада Зеленського проти такого напору? Я думаю наврядчи.
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06.10.2020 08:39 Ответить
Но протестуют против нечестных и подтасованных выборов. А власть не реагирует - думает ( как все постсовковые власти) , шо перемелется
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06.10.2020 09:04 Ответить
После развала совка в Киргизии вроде были американские базы или НАТО . Но раша ПУТЁМ ИНТРИГ и финансирования пророссийских партий курс киргизов развернула в свою сторону.

Вообще азиатские республики раша все прибрала к рукам этими методами. Пока запад и китайцы с Ираном жевали сопли
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06.10.2020 09:08 Ответить
Атамбаев как раз один из этих. Прибранных, ну или купленных рашкой.
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06.10.2020 09:12 Ответить
Я его не защищаю
Но не он же подтасовывал выборы в данной истории - что и вывело народ на улицы
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06.10.2020 09:17 Ответить
Атамбаєв,це той що американську базу в Киргизстані зачинив та приєднав країну до московської "ОДКБ".
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06.10.2020 10:07 Ответить
Для блаженых, лепестково-примирительных белорусов, наука с одной стороны... с другой яркий пример децентровых процессов от мацковии на территории бывшего совка. оковы рушатся, хоть и медленно.
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06.10.2020 10:11 Ответить
Назад, в будущее?
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06.10.2020 10:38 Ответить
 
 