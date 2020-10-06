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Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв звільнений з-під варти в СІЗО Держкомітету Нацбезпеки на вимогу протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

Після захоплення будівлі і території Білого дому, в якому розміщується парламент і адміністрація президента Киргизстану частина протестувальників попрямували до будівлі Державного комітету національної безпеки.

Силовики, які охороняють ДКНБ, самі вийшли з піднятими руками і сказали, що вони з народом. Після переговорів з керівництвом держкомітету експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, який перебував в СІЗО ДКНБ із серпня 2019 року, був звільнений. Це сталося близько 4:30 ранку за місцевим часом. Речниця Атамбаєва Кундуз Жолдубаєва підтвердила, що він на волі.

Пізніше з колоній були звільнені також ексдепутат Садир Жапаров і колишній прем'єр-міністр Сапар Ісаков, засуджені в червні до 18 років в'язниці.

Громадський телеканал КТРК теж перейшов під контроль учасників протестів. В ефірі вони просять не влаштовувати мародерства в Бішкеку.

Протестувальники вийшли на вулиці Бішкека вранці 5 жовтня на знак невизнання підсумків парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Увечері для розгону натовпу від будівлі парламенту (Жогорку Кенеша) і адміністрації президента десятки силовиків застосували сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Також дивіться: Поліція розігнала акцію протесту в Бішкеку, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники розійшлися, але пізніше знову рушили до будівлі парламенту, силовики не чинили їм опору.

За останніми даними, 130 людей госпіталізовано з різними травмами.

Нагадаємо, що ЦВК Киргизстану заявила, що в парламент проходять чотири партії, які подолали 7-процентний бар'єр, а дві провладні партії, "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна. У наступній за ними партії набралося, за офіційними даними, лише 8% голосів. Нечесними назвали вибори навіть представники партій, які змогли пройти в парламент.

Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова повідомила, що 6 жовтня о 9 ранку глава держави зустрінеться з лідерами всіх партій, які брали участь у виборах. Їх було 16.

Експрезидент Алмазбек Атамбаєв був засуджений до 11 років 2 місяців позбавлення волі в червні 2020 року. Його визнали винним в організації корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Атамбаєва офіційно заарештували і звинуватили в корупції в серпні 2019 року. Спецпризначенці ДКНБ Киргизстану затримали Атамбаєва 8 серпня в Кой-Таші, зумівши з другого разу взяти штурмом його резиденцію. Під час сутичок між силовиками і прихильниками президента загинув спецпризначенець, майже сто осіб постраждали.

Автор: 

Киргизстан (145) протест (2408) Атамбаєв Алмазбек (6)


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Топ коментарі
+26
КрасавцИ !!! Жодних курва хороводів з квіточками , жодних маршей престарілих , просто взяли та й зробили це ! Респект амігос !
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06.10.2020 07:36 Відповісти
+13
А БІЛОРУСИ СОПЛІ ЖУЮТЬ.
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06.10.2020 07:40 Відповісти
+12
здесь даже украинцы отдыхают, а белорусы должны быть вообще в истерике
за один день решили все !
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06.10.2020 07:40 Відповісти
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выборы были подтасованные - это даже правящая партия признала..
так что в чем у тебя проблема?
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06.10.2020 07:42 Відповісти
КрасавцИ !!! Жодних курва хороводів з квіточками , жодних маршей престарілих , просто взяли та й зробили це ! Респект амігос !
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06.10.2020 07:36 Відповісти
А БІЛОРУСИ СОПЛІ ЖУЮТЬ.
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06.10.2020 07:40 Відповісти
В Украине за месяц "винницкие победили донецких". В Кыргызтане за день (без привязки к населенным пунктам, так как в ихних "баях и беках" не сильно понимаю).
Это не первый успешный переворот в Кыргызтане, но пока к серьезным демократическим преобразованиям они не приводят.
В Украине тоже все очень шатко - много политических противоречий в обществе, разных видений развития страны.
В Беларуси происходят более глубокие процессы - консолидация общества в желании демократических преобразований, единение политической нации.
Говоря простым языком, Коля(что бы вы поняли) - революция, это не когда взяли штурмом пустой дворец, нас рали на столе и украли "золотые батоны", белье и шторы.
Революция должна быть в головах...
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06.10.2020 08:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/384224, "глубокие процессы - консолидация общества в желании демократических преобразований, единение политической нации" - це все ми теж проходили і проходимо.

Але крім того, ми ще й досягли основної мети - скинути диктатора.
А поки жуєте соплі. Це факт.
Спочатку хоч щось зроби, потім вже вилазь у світ зі своєю експертною диванною думкою.
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06.10.2020 08:30 Відповісти
Вы утонули в своих "глубоких процессах". И когда через два-три месяца ваши самые активные "протестанты" начнут исчезать, вешаться, попадать под машины или помирать от инфаркта, вы окончательно поймёте,что Лукашенко - навсегда, а Белоруссия - это часть западного федерального округа эрэфии.
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06.10.2020 08:44 Відповісти
У вас уже была "На граните", " Оранжевая", "Достоинства" - не ходите ли вы по кругу?
Убийца Стуса -влиятельный украинский политик.
Порошенко выдворял Саакашвили полностью беззаконным способом времен СССР.
Где ваша победа демократии и достоинства?
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06.10.2020 08:56 Відповісти
Не Вам осуждать украинцев - вы своё болото разрегрибите С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Украинцы регулярно меняют президентов и особо не дают им зажраттся, как Вы дали Лукашенко ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
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06.10.2020 09:00 Відповісти
Вы пишите чушь какую-то - просто как совковый партийный работник 😀😀😀
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06.10.2020 08:57 Відповісти
Бла бла бла...
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06.10.2020 09:24 Відповісти
Вы,блт,уже все клумбы опустошили,но не для девочек,а для вертухаев. Витек,и ты хочешь украинцев учить ?
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06.10.2020 10:46 Відповісти
здесь даже украинцы отдыхают, а белорусы должны быть вообще в истерике
за один день решили все !
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06.10.2020 07:40 Відповісти
Це не так. Не за один день. Протистояння вже два місяці тривають.
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06.10.2020 08:34 Відповісти
Выглядит мощно, но Вы о результате революции судите по процессу, а не по результату, который проявляется только через некоторое время? здесь важно отследить, кто рулить дальше станет и в чьих интересах. но, к сожалению, скорее всего, это уже выпадет из орбиты сторонних наблюдателей.
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06.10.2020 09:01 Відповісти
А толку ,если тот « щенок « путлера ?
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06.10.2020 07:46 Відповісти
Учись, Виктор Фёдорович!
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06.10.2020 07:49 Відповісти
Шановні громадяни Киргизії, візьміть до себе 200-300 білорусів на курси підвищення кваліфікації для революціонерів.
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06.10.2020 08:06 Відповісти
как там насчет Окрестина в белорусов всех освободили на "просьбы" митингующих?
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06.10.2020 08:10 Відповісти
кыргызов дух свободного человека и когда их политики начинают барыжить свободой нации или строить из себя феодалов они их сносят.
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06.10.2020 08:10 Відповісти
в Бишкеке тысячи а в Минске импотенты 100 000 и больше это к тому что 73% все время пиняют на большинство и мол 73% больше 11% так вот если надо даже 5 % активных сметет Зеленского если доведут
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06.10.2020 08:12 Відповісти
Если доведут)
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06.10.2020 08:54 Відповісти
Сметут те, кто здесь на клавах наяривают?
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06.10.2020 08:59 Відповісти
Екс президент був пов'язаний з криміналом. Знаходячись в тюрьмі, він спільно з криміналом організував протести, які призвели до його звільнення. Це наприклад якби в Україні арештували бандита Ахметова, а той знаходячись за гратами, спільно з бандюками, своєю озброєною приватною армією, російським найманцями організував протести. Чи втримається влада Зеленського проти такого напору? Я думаю наврядчи.
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06.10.2020 08:39 Відповісти
Но протестуют против нечестных и подтасованных выборов. А власть не реагирует - думает ( как все постсовковые власти) , шо перемелется
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06.10.2020 09:04 Відповісти
После развала совка в Киргизии вроде были американские базы или НАТО . Но раша ПУТЁМ ИНТРИГ и финансирования пророссийских партий курс киргизов развернула в свою сторону.

Вообще азиатские республики раша все прибрала к рукам этими методами. Пока запад и китайцы с Ираном жевали сопли
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06.10.2020 09:08 Відповісти
Атамбаев как раз один из этих. Прибранных, ну или купленных рашкой.
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06.10.2020 09:12 Відповісти
Я его не защищаю
Но не он же подтасовывал выборы в данной истории - что и вывело народ на улицы
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06.10.2020 09:17 Відповісти
Атамбаєв,це той що американську базу в Киргизстані зачинив та приєднав країну до московської "ОДКБ".
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06.10.2020 10:07 Відповісти
Для блаженых, лепестково-примирительных белорусов, наука с одной стороны... с другой яркий пример децентровых процессов от мацковии на территории бывшего совка. оковы рушатся, хоть и медленно.
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06.10.2020 10:11 Відповісти
Назад, в будущее?
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06.10.2020 10:38 Відповісти
 
 