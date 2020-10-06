Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв звільнений з-під варти в СІЗО Держкомітету Нацбезпеки на вимогу протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

Після захоплення будівлі і території Білого дому, в якому розміщується парламент і адміністрація президента Киргизстану частина протестувальників попрямували до будівлі Державного комітету національної безпеки.

Силовики, які охороняють ДКНБ, самі вийшли з піднятими руками і сказали, що вони з народом. Після переговорів з керівництвом держкомітету експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, який перебував в СІЗО ДКНБ із серпня 2019 року, був звільнений. Це сталося близько 4:30 ранку за місцевим часом. Речниця Атамбаєва Кундуз Жолдубаєва підтвердила, що він на волі.

Пізніше з колоній були звільнені також ексдепутат Садир Жапаров і колишній прем'єр-міністр Сапар Ісаков, засуджені в червні до 18 років в'язниці.

Громадський телеканал КТРК теж перейшов під контроль учасників протестів. В ефірі вони просять не влаштовувати мародерства в Бішкеку.

Протестувальники вийшли на вулиці Бішкека вранці 5 жовтня на знак невизнання підсумків парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Увечері для розгону натовпу від будівлі парламенту (Жогорку Кенеша) і адміністрації президента десятки силовиків застосували сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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Протестувальники розійшлися, але пізніше знову рушили до будівлі парламенту, силовики не чинили їм опору.

За останніми даними, 130 людей госпіталізовано з різними травмами.

Нагадаємо, що ЦВК Киргизстану заявила, що в парламент проходять чотири партії, які подолали 7-процентний бар'єр, а дві провладні партії, "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", здобули переконливу перемогу, отримавши приблизно по 24% голосів кожна. У наступній за ними партії набралося, за офіційними даними, лише 8% голосів. Нечесними назвали вибори навіть представники партій, які змогли пройти в парламент.

Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова повідомила, що 6 жовтня о 9 ранку глава держави зустрінеться з лідерами всіх партій, які брали участь у виборах. Їх було 16.

Експрезидент Алмазбек Атамбаєв був засуджений до 11 років 2 місяців позбавлення волі в червні 2020 року. Його визнали винним в організації корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Атамбаєва офіційно заарештували і звинуватили в корупції в серпні 2019 року. Спецпризначенці ДКНБ Киргизстану затримали Атамбаєва 8 серпня в Кой-Таші, зумівши з другого разу взяти штурмом його резиденцію. Під час сутичок між силовиками і прихильниками президента загинув спецпризначенець, майже сто осіб постраждали.