Протести в Киргизстані: одна людина загинула, майже 600 постраждали
Одна людина померла внаслідок протестів у Бішкеку, 590 постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вівторок "Інтерфаксу" в Міністерстві охорони здоров'я Киргизстану.
За даними співрозмовника агентства, помер чоловік віком 30-35 років, азіатської зовнішності від забиття головного мозку тяжкого ступеня.
Раніше ГУВС Бішкека повідомляло, що після заворушень у центрі Бішкека госпіталізовано 75 осіб, 46 із них - співробітники правоохоронних органів.
Сутички в Бішкеку почалися в понеділок після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результатів виборів унаслідок масових порушень і фальсифікацій під час виборчого процесу. Демонстранти вийшли на мітинг з вимогою скасувати результати голосування і оголосити повторні вибори.
У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат постраждали вже понад 100 осіб, більшість із них силовики.
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у вівторок проведе зустріч з лідерами політичних партій, які брали участь у парламентських виборах.
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Jumshud
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пошел мужик на охоту, вдруг кто-то хлопает его по плечу, оборачивается мужик, там медведь стоит и говорит человеческим голосом - ну что мужик, выбирай, либо загрызу тебя, либо трахну...., и решил мужик, что не пришло еще его время умирать.
отлежавшись в больнице решил мужик отомстить, - пошел опять на охоту, вдруг кто то сзади его по плечу хлопает, оборачивается там медведь. Ну признайся мужик, ты ведь не охотиться сюда ходишь..
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1313330080488226818 1 ч
За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.
Доброе утро, Беларусь.