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Новини
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Протести в Киргизстані: одна людина загинула, майже 600 постраждали

Протести в Киргизстані: одна людина загинула, майже 600 постраждали

Одна людина померла внаслідок протестів у Бішкеку, 590 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вівторок "Інтерфаксу" в Міністерстві охорони здоров'я Киргизстану.

За даними співрозмовника агентства, помер чоловік віком 30-35 років, азіатської зовнішності від забиття головного мозку тяжкого ступеня.

Раніше ГУВС Бішкека повідомляло, що після заворушень у центрі Бішкека госпіталізовано 75 осіб, 46 із них - співробітники правоохоронних органів.

Сутички в Бішкеку почалися в понеділок після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результатів виборів унаслідок масових порушень і фальсифікацій під час виборчого процесу. Демонстранти вийшли на мітинг з вимогою скасувати результати голосування і оголосити повторні вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат постраждали вже понад 100 осіб, більшість із них силовики.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у вівторок проведе зустріч з лідерами політичних партій, які брали участь у парламентських виборах.

Автор: 

Бішкек (6) Киргизстан (145) протест (2408)


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Топ коментарі
+13
не случилось своей "Небесной Сотни", потому что решили быстро все силой, и без фонариков и пений Гимнов по 100 раз..
Следующему украинскому Майдану на заметку..
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06.10.2020 07:44 Відповісти
+13
Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Кыргызстана; утром президент обещал встретиться с лидерами всех партий - за 24 часа без песен и хороводов. И без девушек и женщин. Сами. По- мужски.Вчитеся, білоруси, поки ви круги намотуєте як дебіли, люди історію створюють.
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06.10.2020 07:56 Відповісти
+12
Без хороводов и цветов омону оказывается все не так уж сложно.
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06.10.2020 07:46 Відповісти
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не случилось своей "Небесной Сотни", потому что решили быстро все силой, и без фонариков и пений Гимнов по 100 раз..
Следующему украинскому Майдану на заметку..
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06.10.2020 07:44 Відповісти
Без хороводов и цветов омону оказывается все не так уж сложно.
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06.10.2020 07:46 Відповісти
когда нет времени гулять с шариками.
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06.10.2020 07:53 Відповісти
Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Кыргызстана; утром президент обещал встретиться с лидерами всех партий - за 24 часа без песен и хороводов. И без девушек и женщин. Сами. По- мужски.Вчитеся, білоруси, поки ви круги намотуєте як дебіли, люди історію створюють.
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06.10.2020 07:56 Відповісти
в тему про белорусов

https://twitter.com/jumshudivanych
https://twitter.com/jumshudivanych

Jumshud

@jumshudivanych

·https://twitter.com/jumshudivanych/status/1313333819232190464 42 мин

В ответ
https://twitter.com/StarshinaZapasa @StarshinaZapasa

пошел мужик на охоту, вдруг кто-то хлопает его по плечу, оборачивается мужик, там медведь стоит и говорит человеческим голосом - ну что мужик, выбирай, либо загрызу тебя, либо трахну...., и решил мужик, что не пришло еще его время умирать.

отлежавшись в больнице решил мужик отомстить, - пошел опять на охоту, вдруг кто то сзади его по плечу хлопает, оборачивается там медведь. Ну признайся мужик, ты ведь не охотиться сюда ходишь..
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06.10.2020 08:06 Відповісти
Все просто. этот "мир" Беня просто хочет купить, а точнее продать. Неспроста же ляпнул он когда-то про 100 млрд зелени.
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06.10.2020 08:19 Відповісти
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1313330080488226818 1 ч

За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.

Доброе утро, Беларусь.
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06.10.2020 08:10 Відповісти
Не трогайте беларусов.Беларусы- не киргизы.Киргизы -анархисты,они вообще никакой власти не признают.У них- родо-племенные отношения.Вооружены до зубов ,и главные подстрекатели -женщины.Лукашеску одного киргизского президента прячет от растерзания.
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06.10.2020 08:17 Відповісти
А как же цвИточки омону? Где марши девочек...женщин и пенсионеров?)
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06.10.2020 08:10 Відповісти
в Бишкеке тысячи а в Минске импотенты 100 000 2 месяца по воскресеньям каранавал это к тому что 73% все время пиняют на большинство и мол 73% больше 11% так вот если надо даже 5 % активных сметет Зеленского если доведут
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06.10.2020 08:14 Відповісти
Там если надо к утру и миллион на конях и с оружием будут.Племена между собой договорятся,а власть в могилы втопчат.
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06.10.2020 08:20 Відповісти
Тихоновской на заметку В глазах ***** только смерть и террор ( красный )
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06.10.2020 09:17 Відповісти
А в Белоруссии официально 800000 стволов на руках Ну и видосик есть , как ствол делается из двух водопроводных труб , было бы желание
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06.10.2020 09:21 Відповісти
Глядя на киргизов начинаешь понимать, что беларусы не имеют права подшучивать над медлительностью эстонцев.
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06.10.2020 09:29 Відповісти
Киргизы выбрали путь в Россию. Алмазбека Атамбаева приговорённого к сроку в 11 лет, уже освободили из тюрьмы. А это он НАТОвскую базу из Бишкека выгнал.
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06.10.2020 09:58 Відповісти
база в Манасе работает и сейчас. так что не факт совсем что кыргызы хотят сомозаруслячиться. это ведь западло.
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06.10.2020 10:35 Відповісти
Где Вы были последние шесть лет?
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06.10.2020 10:46 Відповісти
сябри - тєрпіли !
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06.10.2020 10:36 Відповісти
Откат революции?
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06.10.2020 10:39 Відповісти
 
 