Протести в Киргизстані: одна людина загинула, майже 600 постраждали

Одна людина померла внаслідок протестів у Бішкеку, 590 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у вівторок "Інтерфаксу" в Міністерстві охорони здоров'я Киргизстану.

За даними співрозмовника агентства, помер чоловік віком 30-35 років, азіатської зовнішності від забиття головного мозку тяжкого ступеня.

Раніше ГУВС Бішкека повідомляло, що після заворушень у центрі Бішкека госпіталізовано 75 осіб, 46 із них - співробітники правоохоронних органів.

Сутички в Бішкеку почалися в понеділок після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результатів виборів унаслідок масових порушень і фальсифікацій під час виборчого процесу. Демонстранти вийшли на мітинг з вимогою скасувати результати голосування і оголосити повторні вибори.

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У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат постраждали вже понад 100 осіб, більшість із них силовики.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у вівторок проведе зустріч з лідерами політичних партій, які брали участь у парламентських виборах.