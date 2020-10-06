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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в понедельник, 5 октября, в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Один из лидеров белорусской оппозиции назвала введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза ограничительные меры, увязанные с фальсификацией президентских выборов 9 августа и репрессиями против протестующих, "маленькой победой".

"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская, добавив, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех тем, которые могут быть затронуты 6 октября.

Вдаваться в детали экс-кандидат в президенты при этом не стала. По настоянию, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.

Тихановская добавила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - и в этом она (Тихановская. - Ред.) уверена - готова помочь".

Светлана Тихановская также пообщалась в Берлине с представителями белорусской диаспоры за границей и призвала их продолжать поддерживать протестное движение в стране.

"Благодаря вам мир слышит, что происходит в Беларуси", - подчеркнула она. "Вы едва ли можете себе представить, насколько важна ваша помощь для людей на родине", - добавила экс-кандидат в президенты, обращаясь к участникам демонстрации у Бранденбургских ворот. Социально-культурное объединение RAZAM, представляющее часть белорусской диаспоры в Германии, организовало там акцию солидарности с Тихановской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская хочет встретиться с Путиным

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отметил, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) рассматривает Тихановскую "как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, которые выходят на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов".

Сама Светлана Тихановская, ставшая лицом оппозиции на продолжающихся уже почти два месяца протестах, в интервью DW напомнила о плане из трех пунктов, который должен "привести к переговорам" с властями и "новым, честным выборам". Речь идет, в частности, о введении Брюсселем санкций против Минска, включая лично президента Беларуси Александра Лукашенко. Второй пункт заключается в просьбе к европейским странам не признавать "господина Лукашенко легитимным президентом, потому что он утратил свою легитимность в глазах белорусского народа сразу же после 9 августа", отмечала Тихановская. Третья просьба - не предоставлять никаких финансовых средств официальному Минску.

Встреча с канцлером ФРГ запланирована 06 октября в 15.00 по среднеевропейскому времени (16.00 по минскому и московскому времени).

После визита к главе германского кабмина Светлана Тихановская встретится в бундестаге с депутатами фракции "Союз-90"/"зеленые", в том числе с обоими сопредседателями партии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Робертом Хабеком (Robert Habeck).

7 октября у Светланы Тихановской ожидается встреча с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas), а днем она расскажет о ситуации в Беларуси членам комитета бундестага по делам Европейского Союза.

Беларусь (7923) санкции (11491) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+8
Будешь ездить на поклон к .уйлу, никто не поможет
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06.10.2020 08:21 Ответить
+5
не. она набивается на свидание к *****. пытается усидеть одной жопой на двух стульях.
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06.10.2020 08:26 Ответить
+5
І за "санкціями ЄС" зібралась їхати до кремлівського *****?
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06.10.2020 08:27 Ответить
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Это ПРАВИЛЬНО ,но главное это новые санкции против ********* ....
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06.10.2020 08:21 Ответить
Будешь ездить на поклон к .уйлу, никто не поможет
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06.10.2020 08:21 Ответить
а расширить санкции против РФ, которая поддержала Луку не призвала..
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06.10.2020 08:23 Ответить
Вот в этом вся беларусь, у них рузкие-братья
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06.10.2020 08:26 Ответить
они советские на всю голову, как и старшие братья
заединщики
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06.10.2020 14:12 Ответить
не. она набивается на свидание к *****. пытается усидеть одной жопой на двух стульях.
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06.10.2020 08:26 Ответить
При всем отвращении к пуйлу, где она и где *****? Уровень у этой " лидерши" мягко говоря не*****вский.
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06.10.2020 08:30 Ответить
***** в полной жопе. невыездное чмо, которое все цивилизованные лидеры презирают и с которым побрезгуют сесть рядом за одним столом. так что да, уровень этой лидерши пока еще не *****вский. но, судя по ее поведению, она совсем не прочь изгадиться в его уровне.
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06.10.2020 08:42 Ответить
Трубоукладчик «Северного потока-2» вернулся в Россию)))
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06.10.2020 09:20 Ответить
І за "санкціями ЄС" зібралась їхати до кремлівського *****?
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06.10.2020 08:27 Ответить
Там без путина и пальцем не двинут, тебе надо срочно с ним встретится
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06.10.2020 08:32 Ответить
Враг народа Беларуси - сам народ Беларуси. Нельзя бороться с диктатором, которого поддерживает метрополия, и при этом дружить с самой метрополией. Расея просто не понимает цивилизованных отношений.
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06.10.2020 08:57 Ответить
Ех, сябри, сябри... Беріть приклад з великого киргизького народу. За один день вирішили питання кардинально. А ви все з квіточками ходите.
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06.10.2020 08:50 Ответить
Znacit ejio priznajiot kak lidera naroda jesli uze Merkel vstretitsia s nej
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06.10.2020 08:52 Ответить
what is a "lider naroda"?
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06.10.2020 09:00 Ответить
drugix tam netu liderov krome nejio.
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06.10.2020 09:03 Ответить
Vygrala vybori tak mnogyje govoriat
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06.10.2020 09:05 Ответить
Чесно кажучи, я сумніваюся, що вона виграла вибори. Просто "лукашенко" забагато собі домалював як результат. І тепер в позиції цуґцванґу. Утім, він може втриматися. Я не бачу різниці між "ціхановскаю" та "лукашенком" в геополітичному плані.
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06.10.2020 09:40 Ответить
Ejio xotiabi priznajut Evrope,a lukosenko net,vot eto ocen vazno.Netu ona prorosijskaja takoj mezdu zapadom i raske variant.No v dani moment drugix variantov i nemozet bit.Ona mne poxoza na Juliu moloduju.Ne dura ona eto tocno
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06.10.2020 09:48 Ответить
lukosenko eto gubernija raski on vediot stranu tuda,medleno no uvereno.Nam dopustim on postavil jadernuju bombu AES 50 kilometrov ot Vilniusa.Mi zakryli svojiu a on postavil specialno s raskoj meste.Posmotrim teper kak on elektricestvo budet prodovat poskolku mi zdeali vsio sto ona v Evropu ot nego nepapadiot.Pust prodajiot raske za kapeiki.U nas elektra dopsutim cena 12 evrocentov skolko tam raske na 10 raz desevle?
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06.10.2020 12:38 Ответить
Це зрозуміло. Але я не впевнений, що умовна "ціхановская" закриє АЕС. Хіба що з умовою компенсації від ЄС.
Я лише хотів сказати те, що проблеми, які можуть виникнути з боку Білорусі в її сусідів, зумовлені виключно совковістю та промосковською позицією переважної більшости білорусів. І це проявиться ще більше тоді, коли вони зіткнуться з економічними труднощами, що є неминучими при переході від совка, ким є Білорусь, до ринкової економіки з інтеграцією до ЄС.
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06.10.2020 13:04 Ответить
Vot vcera opiat lukosenko skazal nado zakryt nam projezd fur cerez ix granicu.Vot skazal sto 40% fur jedut nasi i latysi cerez nix.Kak eto skazat durak polni,cen on mozet ugrozat dopsutim nasej odnoj kompaniji po perevozkam kotoraja imejet novix 7500 fur i im projezd cerez Belorus sostavliajet tolko 6% vsex gruzov?Nasi govoriat zakrojet zdes projedut cerez Polsu v Ukrainu ili cerez Latviju rasku,eto on poteriajet dengi vet furi platyt dengi za projezd plius goriucyje zapolniajet.Ja nedumaju sto Tichanovska jesli konecno pridiot vo vlast tam mnogo izmenit,no kakoj to sag v storonu Evropu tocno budet.U nejio vet perspektiva kak otdelnaja strana a ne Gubernija kak u lukosenko.
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06.10.2020 13:19 Ответить
Eto AES raski .10 miliardov evro stojila dlia nix raska stolko vlozyla v nejio pod procentami dlia nix.U nix tak deneg net.Raska nekogda nezakrojet AES poka ona nezarviotsia,liubom sluce tam budet postojanyje problemi po drugomu tam nebyvajet.U nix i teper jest problemi,ja znaju sto jest zavodi gde po 100 evro v mesiac polucajet,kak za nix zit?.Ceni na produkti u nas i u nix poxozyje no u nas minimalka 607 evro a tak sredniaja zarplata 1400 evro.S novogo ecio podnimet u nas minimalku 650 budet.ONi tut jedut vydet kak mi ziviom ix turistov nemalo bylo,kak i nasi tam jedut ili jezdili
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06.10.2020 17:13 Ответить
Возможно Тинановская и лидер пророссийской оппозиции ,но вряд ли
Меркель примет её ,как потенциального президента Беларуси ,для этого нет
абсолютно никаких законных оснований ,де-юре она никто и может рассчитывать
только на "тёплую беседу двух женщин ".
Полностью на подтанцовке у путина.
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06.10.2020 08:53 Ответить
Опечатка ,ТиХановская.
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06.10.2020 08:55 Ответить
Kogda Julia vstrecajetsia s putlerom ona ot etogo nestanovitsia prorosijskoj,a vot eta stanovitsia.Dve raznyje podxodi no po suti toze samoje
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06.10.2020 09:24 Ответить
"юля" завжди була проkts*пською. Завжди. На рефлекторному рівні.
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06.10.2020 09:55 Ответить
Еще один Навальный.
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06.10.2020 08:55 Ответить
Вряд ли путин потратит на неё "новичок " ,она действует по его сценарию
и играет роль ,которая ей отведена в этом кремлёвском спектакле.
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06.10.2020 09:11 Ответить
Я про их двуличие. Навальный благодарил пилотов и врачей которые спасли ему жизнь, а потом в интервью немецкой Spiegel заявил что эти врачи пытались его убить.
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06.10.2020 09:15 Ответить
Та заховайте вже свою моську
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06.10.2020 09:18 Ответить
Ця кацапка мене вже дратує..
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06.10.2020 09:28 Ответить
Вона в дівоцтві "Пилипчук"
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06.10.2020 09:41 Ответить
Ок ) Але як казав мій старий кумпель Борька Шнепер - Бьют не по паспорту , бьют по роже !) Медведчук наприклад що в діводцтві що у зрілості - Медведчук , але це не означає що він УКРАІНЕЦ
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06.10.2020 10:38 Ответить
как то странно то что Тихановская говорит о братских ей россиянах ,сидя в Польше
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06.10.2020 09:31 Ответить
Надо еще..задержать..Портоса, Атоса, Арамиса и Дартаньяна..и все станет хорошо))
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06.10.2020 09:41 Ответить
Лидер государства требует санкции для своего государства?
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06.10.2020 10:32 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/10/4/395635/ Система Лукашенко рушится
Внутри частей МВД доходит до драк. Каратели жалуются на нелегкую работу.
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06.10.2020 11:01 Ответить
Санкции в первую очередь ударят по рядовым Белоруссии. Это насколько нужно ненавидеть своих соотечественников, что бы нести такую херню. Дура, Зеленский в юбке.
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06.10.2020 11:11 Ответить
ккк!
света, перевыборы - и точка
до булави треба голови
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06.10.2020 14:13 Ответить
Ну в неї і пика............головний герой фільму жахів про вампірів...........
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06.10.2020 19:00 Ответить
Предателька своего народа,самозванка....Какие еще беды выпросишь у Запада для своих родичей...
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08.02.2021 10:08 Ответить
 
 