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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская хочет встретиться с Путиным

Тихановская хочет встретиться с Путиным

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему тут поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

Об этом сообщили в ее штабе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тихановская в понедельник прибыла в Берлин и встретилась с представителями белорусской диаспоры, где заявила о желании встретиться с российским лидером.

"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская

Отвечая на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила: "С Сергеем Тихановским" (мужем, который находится в Беларуси под арестом. - Ред.).

Во время общения она выразила надежду, что белорусы, покинувшие родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой.

Также она рассчитывает, что её визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Как сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель 6 октября примет Тихановскую в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции".

Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.

"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.

Ранее Тихановская сказала в интервью Spiegel, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

Автор: 

Беларусь (7923) путин владимир (31568) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+34
Дура... Ну дура!
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05.10.2020 18:29 Ответить
+33
в глаза будет смотреть))))

как потерпевший бедоносец
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05.10.2020 18:32 Ответить
+19
дура тупая, бесит уже
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05.10.2020 18:34 Ответить
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А вот мне не нравится эта Тихановская, которая уже готова встать в позу перед ******. Беларусь заслуживает лучшего кандидата в президенты, который отстаивал бы свою идентичность.
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05.10.2020 23:24 Ответить
А может у нее хитрый расчет на то, что женщины в позе пугают *****. Он больше спец по мальчикам да по собачкам. Не зря же он от жены сбежал и бобылем живет...
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06.10.2020 07:33 Ответить
И откуда они такие берутся, Зеленский, Тихановская, что за наивность или это что то другое?
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05.10.2020 23:54 Ответить
Тю, ви як мала дитина... А за що пиня зарплатню отримуе? ХМИ...
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06.10.2020 02:45 Ответить
Есть разница и существенная. За то что появился Зеленский несут ответственность
73% наивных избирателей ,а Тихановская -самозванка ,де-юре ни одного
доказательства,что она победила на президентских выборах .
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06.10.2020 09:35 Ответить
чайку попить, в глаза заглянуть...
ккк, одним словом
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06.10.2020 01:24 Ответить
Тіхановська хоче зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 7134
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06.10.2020 02:12 Ответить
А на фото, то Светлана пронзает пронстранство, километров на 40, глядя на портрет сцаря?
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06.10.2020 03:02 Ответить
Эта дура то жехочет в его глазах мир увидеть?
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06.10.2020 04:02 Ответить
бесполезно встречаться с дедушкой-психопатом и параноиком.
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06.10.2020 06:11 Ответить
Апазіція зі школи розвідки РФ.
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06.10.2020 07:02 Ответить
Путя в бункере, доступ к телу запрещен. Если уж так хочеться, то вместо него можно встретиться с Лукашенком, результат будет аналогичный.
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06.10.2020 10:00 Ответить
У нас ЗЕбил - капитулянт тоже встречался с фашистом )(уйлом. И как его верный пёс рассмотрел в глазах )(уйла требование о немедленной капитуляции Украины на милость паРаши. И теперь этот кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт постоянно верещит как недорезанный, что нужен мир за любую цену. Ну а что Тихоня уведет в глазах )(уйла. Это строгий наказ про срочное превращению Беларуской державы в гадкую кацапскую колонию.
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06.10.2020 17:10 Ответить
Ей надо не о встрече с Путиным думать(тот уже сделал выбор и встречаться с ней не будет), а так же, как и Украине, думать о том,чтобы на другой же день после кончины Путина и начала в орде грызни за власть и передел богатств воспользоваться этим немедленно,арестовать Мудищева и взять власть.
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06.10.2020 17:38 Ответить
Еще одна дура думает увидеть в ********** глазках мир.
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06.10.2020 18:40 Ответить
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