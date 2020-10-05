Тихановская хочет встретиться с Путиным
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему тут поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.
Об этом сообщили в ее штабе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Тихановская в понедельник прибыла в Берлин и встретилась с представителями белорусской диаспоры, где заявила о желании встретиться с российским лидером.
"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.
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Отвечая на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила: "С Сергеем Тихановским" (мужем, который находится в Беларуси под арестом. - Ред.).
Во время общения она выразила надежду, что белорусы, покинувшие родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой.
Также она рассчитывает, что её визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.
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Как сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель 6 октября примет Тихановскую в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции".
Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.
"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.
Ранее Тихановская сказала в интервью Spiegel, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.
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73% наивных избирателей ,а Тихановская -самозванка ,де-юре ни одного
доказательства,что она победила на президентских выборах .
ккк, одним словом