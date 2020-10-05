Тихановская хочет встретиться с Путиным

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему тут поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

Об этом сообщили в ее штабе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Тихановская в понедельник прибыла в Берлин и встретилась с представителями белорусской диаспоры, где заявила о желании встретиться с российским лидером.

"С Владимиром Путиным - чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", - сказала она, отвечая на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

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Отвечая на вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила: "С Сергеем Тихановским" (мужем, который находится в Беларуси под арестом. - Ред.).

Во время общения она выразила надежду, что белорусы, покинувшие родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой.

Также она рассчитывает, что её визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.

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Как сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель 6 октября примет Тихановскую в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции".

Он не уточнил, о чем именно на встрече в Берлине пойдет речь.

"Я не могу это комментировать заранее", - отметил Зайберт.

Ранее Тихановская сказала в интервью Spiegel, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.