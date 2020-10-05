Тіхановська хоче зустрітися з Путіним

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомили в її штабі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тіхановська в понеділок прибула до Берліна і зустрілася з представниками білоруської діаспори, де заявила про бажання зустрітися з російським лідером.

"З Володимиром Путіним - щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка", - сказала вона, відповідаючи на запитання, з ким би хотіла зустрітися як політик.

Відповідаючи на запитання, з ким Тіхановська хоче побачитися не як політик, вона відповіла: "З Сергієм Тіхановським" (чоловіком, який перебуває в Білорусі під арештом. - Ред.).

Під час спілкування вона висловила сподівання, що білоруси, які покинули батьківщину через політичні мотиви, рано чи пізно зможуть повернутися додому.

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Також вона розраховує, що її візити до європейських столиць сприятимуть якнайшвидшому проведенню в Білорусі нових президентських виборів.

Як повідомив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, канцлер Німеччини Ангела Меркель 6 жовтня прийме Тіхановську як "провідну і ключову фігуру білоруської опозиції".

Він не уточнив, про що саме на зустрічі в Берліні говоритимуть.

"Я не можу це коментувати заздалегідь", - зазначив Зайберт.

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Раніше Тіхановська сказала в інтерв'ю Spiegel, що планує обговорити з Меркель перспективи участі Берліна як посередника у разі початку переговорів між білоруською владою та опозицією.