Тіхановська хоче зустрітися з Путіним
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це повідомили в її штабі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Тіхановська в понеділок прибула до Берліна і зустрілася з представниками білоруської діаспори, де заявила про бажання зустрітися з російським лідером.
"З Володимиром Путіним - щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка", - сказала вона, відповідаючи на запитання, з ким би хотіла зустрітися як політик.
Відповідаючи на запитання, з ким Тіхановська хоче побачитися не як політик, вона відповіла: "З Сергієм Тіхановським" (чоловіком, який перебуває в Білорусі під арештом. - Ред.).
Під час спілкування вона висловила сподівання, що білоруси, які покинули батьківщину через політичні мотиви, рано чи пізно зможуть повернутися додому.
Також вона розраховує, що її візити до європейських столиць сприятимуть якнайшвидшому проведенню в Білорусі нових президентських виборів.
Як повідомив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, канцлер Німеччини Ангела Меркель 6 жовтня прийме Тіхановську як "провідну і ключову фігуру білоруської опозиції".
Він не уточнив, про що саме на зустрічі в Берліні говоритимуть.
"Я не можу це коментувати заздалегідь", - зазначив Зайберт.
Раніше Тіхановська сказала в інтерв'ю Spiegel, що планує обговорити з Меркель перспективи участі Берліна як посередника у разі початку переговорів між білоруською владою та опозицією.
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73% наивных избирателей ,а Тихановская -самозванка ,де-юре ни одного
доказательства,что она победила на президентских выборах .
ккк, одним словом