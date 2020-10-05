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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська хоче зустрітися з Путіним

Тіхановська хоче зустрітися з Путіним

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомили в її штабі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тіхановська в понеділок прибула до Берліна і зустрілася з представниками білоруської діаспори, де заявила про бажання зустрітися з російським лідером.

"З Володимиром Путіним - щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка", - сказала вона, відповідаючи на запитання, з ким би хотіла зустрітися як політик.

Відповідаючи на запитання, з ким Тіхановська хоче побачитися не як політик, вона відповіла: "З Сергієм Тіхановським" (чоловіком, який перебуває в Білорусі під арештом. - Ред.).

Під час спілкування вона висловила сподівання, що білоруси, які покинули батьківщину через політичні мотиви, рано чи пізно зможуть повернутися додому.

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Також вона розраховує, що її візити до європейських столиць сприятимуть якнайшвидшому проведенню в Білорусі нових президентських виборів.

Як повідомив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, канцлер Німеччини Ангела Меркель 6 жовтня прийме Тіхановську як "провідну і ключову фігуру білоруської опозиції".

Він не уточнив, про що саме на зустрічі в Берліні говоритимуть.

"Я не можу це коментувати заздалегідь", - зазначив Зайберт.

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Раніше Тіхановська сказала в інтерв'ю Spiegel, що планує обговорити з Меркель перспективи участі Берліна як посередника у разі початку переговорів між білоруською владою та опозицією.

Автор: 

Білорусь (7970) путін володимир (24129) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+34
Дура... Ну дура!
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05.10.2020 18:29 Відповісти
+33
в глаза будет смотреть))))

как потерпевший бедоносец
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05.10.2020 18:32 Відповісти
+19
дура тупая, бесит уже
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05.10.2020 18:34 Відповісти
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А вот мне не нравится эта Тихановская, которая уже готова встать в позу перед ******. Беларусь заслуживает лучшего кандидата в президенты, который отстаивал бы свою идентичность.
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05.10.2020 23:24 Відповісти
А может у нее хитрый расчет на то, что женщины в позе пугают *****. Он больше спец по мальчикам да по собачкам. Не зря же он от жены сбежал и бобылем живет...
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06.10.2020 07:33 Відповісти
И откуда они такие берутся, Зеленский, Тихановская, что за наивность или это что то другое?
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05.10.2020 23:54 Відповісти
Тю, ви як мала дитина... А за що пиня зарплатню отримуе? ХМИ...
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06.10.2020 02:45 Відповісти
Есть разница и существенная. За то что появился Зеленский несут ответственность
73% наивных избирателей ,а Тихановская -самозванка ,де-юре ни одного
доказательства,что она победила на президентских выборах .
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06.10.2020 09:35 Відповісти
чайку попить, в глаза заглянуть...
ккк, одним словом
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06.10.2020 01:24 Відповісти
Тіхановська хоче зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 7134
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06.10.2020 02:12 Відповісти
А на фото, то Светлана пронзает пронстранство, километров на 40, глядя на портрет сцаря?
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06.10.2020 03:02 Відповісти
Эта дура то жехочет в его глазах мир увидеть?
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06.10.2020 04:02 Відповісти
бесполезно встречаться с дедушкой-психопатом и параноиком.
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06.10.2020 06:11 Відповісти
Апазіція зі школи розвідки РФ.
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06.10.2020 07:02 Відповісти
Путя в бункере, доступ к телу запрещен. Если уж так хочеться, то вместо него можно встретиться с Лукашенком, результат будет аналогичный.
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06.10.2020 10:00 Відповісти
У нас ЗЕбил - капитулянт тоже встречался с фашистом )(уйлом. И как его верный пёс рассмотрел в глазах )(уйла требование о немедленной капитуляции Украины на милость паРаши. И теперь этот кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт постоянно верещит как недорезанный, что нужен мир за любую цену. Ну а что Тихоня уведет в глазах )(уйла. Это строгий наказ про срочное превращению Беларуской державы в гадкую кацапскую колонию.
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06.10.2020 17:10 Відповісти
Ей надо не о встрече с Путиным думать(тот уже сделал выбор и встречаться с ней не будет), а так же, как и Украине, думать о том,чтобы на другой же день после кончины Путина и начала в орде грызни за власть и передел богатств воспользоваться этим немедленно,арестовать Мудищева и взять власть.
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06.10.2020 17:38 Відповісти
Еще одна дура думает увидеть в ********** глазках мир.
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06.10.2020 18:40 Відповісти
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