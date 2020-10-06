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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська закликала ЄС розширити санкції проти Білорусі

Тіхановська закликала ЄС розширити санкції проти Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська в понеділок, 5 жовтня, напередодні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) у Берліні висловилася за розширення санкцій ЄС щодо білоруських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Одна з лідерів білоруської опозиції назвала запроваджені на минулому тижні Радою Євросоюзу обмежувальні заходи, пов’язані з фальсифікацією президентських виборів 9 серпня і репресіями проти учасників протесту, "маленькою перемогою".

"Я впевнена, і я наполягаю, що цей список має бути розширений", - підкреслила Тіхановська, додавши, що отримала з боку німецького канцлера пропозиції щодо тих тем, які можуть бути порушені 6 жовтня.

Вдаватися в деталі екскандидатка в президенти при цьому не стала. За наполяганням, зокрема, президента Франції Емманюеля Макрона Брюссель не включив Олександра Лукашенка до затвердженого раніше санкційного списку.

Тіхановська додала, що зустріч з Меркель, найімовірніше, стане "теплою бесідою двох жінок - одна з яких потребує допомоги для своєї країни, а інша - і в цьому вона (Тіхановська. - Ред.) впевнена - готова допомогти".

Світлана Тіхановська також поспілкувалася в Берліні з представниками білоруської діаспори за кордоном і закликала їх продовжувати підтримувати протестний рух у країні.

"Завдяки вам світ чує, що відбувається в Білорусі", - зауважила вона. "Ви навряд чи можете собі уявити, наскільки важлива ваша допомога для людей на батьківщині", - додала екскандидатка в президенти, звертаючись до учасників демонстрації біля Бранденбурзьких воріт. Соціально-культурне об'єднання RAZAM, що представляє частину білоруської діаспори в Німеччині, організувало там акцію солідарності з Тіхановською.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська хоче зустрітися з Путіним

Раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив, що канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) розглядає Тіхановську "як провідну, керівну фігуру білоруської опозиції і всіх тих, хто виходить на вулиці міст Білорусі з протестом проти фальсифікації виборів та побиття мирних демонстрантів".

Сама Світлана Тіхановська, яка стала обличчям опозиції на протестах, що тривають уже майже два місяці, в інтерв'ю DW нагадала про план із трьох пунктів, який має "привести до переговорів" з владою і "нових, чесних виборів". Йдеться, зокрема, про запровадження Брюсселем санкцій проти Мінська, зокрема особисто президента Білорусі Олександра Лукашенка. Другий пункт полягає в проханні до європейських країн не визнавати "пана Лукашенка легітимним президентом, тому що він втратив свою легітимність в очах білоруського народу відразу ж після 9 серпня", зазначала Тіхановська. Третє прохання - не надавати жодних фінансових коштів офіційному Мінську.

Зустріч із канцлером ФРН заплановано на 6 жовтня о 15:00 за середньоєвропейським часом (16:00 за мінським і московським часом).

Після візиту до глави німецького кабміну Світлана Тіхановська зустрінеться в бундестазі з депутатами фракції "Союз-90" / "зелені", в тому числі з обома співголовами партії Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) і Робертом Хабеком (Robert Habeck).

7 жовтня у Світлани Тіхановської очікується зустріч з міністром закордонних справ ФРН Гайко Масом (Heiko Maas), а вдень вона розповість про ситуацію в Білорусі членам комітету бундестагу у справах Європейського Союзу.

Автор: 

Білорусь (7970) санкції (12139) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+8
Будешь ездить на поклон к .уйлу, никто не поможет
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06.10.2020 08:21 Відповісти
+5
не. она набивается на свидание к *****. пытается усидеть одной жопой на двух стульях.
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06.10.2020 08:26 Відповісти
+5
І за "санкціями ЄС" зібралась їхати до кремлівського *****?
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06.10.2020 08:27 Відповісти
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Это ПРАВИЛЬНО ,но главное это новые санкции против ********* ....
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06.10.2020 08:21 Відповісти
Будешь ездить на поклон к .уйлу, никто не поможет
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06.10.2020 08:21 Відповісти
а расширить санкции против РФ, которая поддержала Луку не призвала..
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06.10.2020 08:23 Відповісти
Вот в этом вся беларусь, у них рузкие-братья
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06.10.2020 08:26 Відповісти
они советские на всю голову, как и старшие братья
заединщики
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06.10.2020 14:12 Відповісти
не. она набивается на свидание к *****. пытается усидеть одной жопой на двух стульях.
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06.10.2020 08:26 Відповісти
При всем отвращении к пуйлу, где она и где *****? Уровень у этой " лидерши" мягко говоря не*****вский.
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06.10.2020 08:30 Відповісти
***** в полной жопе. невыездное чмо, которое все цивилизованные лидеры презирают и с которым побрезгуют сесть рядом за одним столом. так что да, уровень этой лидерши пока еще не *****вский. но, судя по ее поведению, она совсем не прочь изгадиться в его уровне.
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06.10.2020 08:42 Відповісти
Трубоукладчик «Северного потока-2» вернулся в Россию)))
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06.10.2020 09:20 Відповісти
І за "санкціями ЄС" зібралась їхати до кремлівського *****?
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06.10.2020 08:27 Відповісти
Там без путина и пальцем не двинут, тебе надо срочно с ним встретится
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06.10.2020 08:32 Відповісти
Враг народа Беларуси - сам народ Беларуси. Нельзя бороться с диктатором, которого поддерживает метрополия, и при этом дружить с самой метрополией. Расея просто не понимает цивилизованных отношений.
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06.10.2020 08:57 Відповісти
Ех, сябри, сябри... Беріть приклад з великого киргизького народу. За один день вирішили питання кардинально. А ви все з квіточками ходите.
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06.10.2020 08:50 Відповісти
Znacit ejio priznajiot kak lidera naroda jesli uze Merkel vstretitsia s nej
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06.10.2020 08:52 Відповісти
what is a "lider naroda"?
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06.10.2020 09:00 Відповісти
drugix tam netu liderov krome nejio.
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06.10.2020 09:03 Відповісти
Vygrala vybori tak mnogyje govoriat
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06.10.2020 09:05 Відповісти
Чесно кажучи, я сумніваюся, що вона виграла вибори. Просто "лукашенко" забагато собі домалював як результат. І тепер в позиції цуґцванґу. Утім, він може втриматися. Я не бачу різниці між "ціхановскаю" та "лукашенком" в геополітичному плані.
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06.10.2020 09:40 Відповісти
Ejio xotiabi priznajut Evrope,a lukosenko net,vot eto ocen vazno.Netu ona prorosijskaja takoj mezdu zapadom i raske variant.No v dani moment drugix variantov i nemozet bit.Ona mne poxoza na Juliu moloduju.Ne dura ona eto tocno
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06.10.2020 09:48 Відповісти
lukosenko eto gubernija raski on vediot stranu tuda,medleno no uvereno.Nam dopustim on postavil jadernuju bombu AES 50 kilometrov ot Vilniusa.Mi zakryli svojiu a on postavil specialno s raskoj meste.Posmotrim teper kak on elektricestvo budet prodovat poskolku mi zdeali vsio sto ona v Evropu ot nego nepapadiot.Pust prodajiot raske za kapeiki.U nas elektra dopsutim cena 12 evrocentov skolko tam raske na 10 raz desevle?
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06.10.2020 12:38 Відповісти
Це зрозуміло. Але я не впевнений, що умовна "ціхановская" закриє АЕС. Хіба що з умовою компенсації від ЄС.
Я лише хотів сказати те, що проблеми, які можуть виникнути з боку Білорусі в її сусідів, зумовлені виключно совковістю та промосковською позицією переважної більшости білорусів. І це проявиться ще більше тоді, коли вони зіткнуться з економічними труднощами, що є неминучими при переході від совка, ким є Білорусь, до ринкової економіки з інтеграцією до ЄС.
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06.10.2020 13:04 Відповісти
Vot vcera opiat lukosenko skazal nado zakryt nam projezd fur cerez ix granicu.Vot skazal sto 40% fur jedut nasi i latysi cerez nix.Kak eto skazat durak polni,cen on mozet ugrozat dopsutim nasej odnoj kompaniji po perevozkam kotoraja imejet novix 7500 fur i im projezd cerez Belorus sostavliajet tolko 6% vsex gruzov?Nasi govoriat zakrojet zdes projedut cerez Polsu v Ukrainu ili cerez Latviju rasku,eto on poteriajet dengi vet furi platyt dengi za projezd plius goriucyje zapolniajet.Ja nedumaju sto Tichanovska jesli konecno pridiot vo vlast tam mnogo izmenit,no kakoj to sag v storonu Evropu tocno budet.U nejio vet perspektiva kak otdelnaja strana a ne Gubernija kak u lukosenko.
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06.10.2020 13:19 Відповісти
Eto AES raski .10 miliardov evro stojila dlia nix raska stolko vlozyla v nejio pod procentami dlia nix.U nix tak deneg net.Raska nekogda nezakrojet AES poka ona nezarviotsia,liubom sluce tam budet postojanyje problemi po drugomu tam nebyvajet.U nix i teper jest problemi,ja znaju sto jest zavodi gde po 100 evro v mesiac polucajet,kak za nix zit?.Ceni na produkti u nas i u nix poxozyje no u nas minimalka 607 evro a tak sredniaja zarplata 1400 evro.S novogo ecio podnimet u nas minimalku 650 budet.ONi tut jedut vydet kak mi ziviom ix turistov nemalo bylo,kak i nasi tam jedut ili jezdili
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06.10.2020 17:13 Відповісти
Возможно Тинановская и лидер пророссийской оппозиции ,но вряд ли
Меркель примет её ,как потенциального президента Беларуси ,для этого нет
абсолютно никаких законных оснований ,де-юре она никто и может рассчитывать
только на "тёплую беседу двух женщин ".
Полностью на подтанцовке у путина.
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06.10.2020 08:53 Відповісти
Опечатка ,ТиХановская.
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06.10.2020 08:55 Відповісти
Kogda Julia vstrecajetsia s putlerom ona ot etogo nestanovitsia prorosijskoj,a vot eta stanovitsia.Dve raznyje podxodi no po suti toze samoje
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06.10.2020 09:24 Відповісти
"юля" завжди була проkts*пською. Завжди. На рефлекторному рівні.
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06.10.2020 09:55 Відповісти
Еще один Навальный.
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06.10.2020 08:55 Відповісти
Вряд ли путин потратит на неё "новичок " ,она действует по его сценарию
и играет роль ,которая ей отведена в этом кремлёвском спектакле.
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06.10.2020 09:11 Відповісти
Я про их двуличие. Навальный благодарил пилотов и врачей которые спасли ему жизнь, а потом в интервью немецкой Spiegel заявил что эти врачи пытались его убить.
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06.10.2020 09:15 Відповісти
Та заховайте вже свою моську
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06.10.2020 09:18 Відповісти
Ця кацапка мене вже дратує..
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06.10.2020 09:28 Відповісти
Вона в дівоцтві "Пилипчук"
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06.10.2020 09:41 Відповісти
Ок ) Але як казав мій старий кумпель Борька Шнепер - Бьют не по паспорту , бьют по роже !) Медведчук наприклад що в діводцтві що у зрілості - Медведчук , але це не означає що він УКРАІНЕЦ
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06.10.2020 10:38 Відповісти
как то странно то что Тихановская говорит о братских ей россиянах ,сидя в Польше
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06.10.2020 09:31 Відповісти
Надо еще..задержать..Портоса, Атоса, Арамиса и Дартаньяна..и все станет хорошо))
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06.10.2020 09:41 Відповісти
Лидер государства требует санкции для своего государства?
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06.10.2020 10:32 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/10/4/395635/ Система Лукашенко рушится
Внутри частей МВД доходит до драк. Каратели жалуются на нелегкую работу.
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06.10.2020 11:01 Відповісти
Санкции в первую очередь ударят по рядовым Белоруссии. Это насколько нужно ненавидеть своих соотечественников, что бы нести такую херню. Дура, Зеленский в юбке.
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06.10.2020 11:11 Відповісти
ккк!
света, перевыборы - и точка
до булави треба голови
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06.10.2020 14:13 Відповісти
Ну в неї і пика............головний герой фільму жахів про вампірів...........
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06.10.2020 19:00 Відповісти
Предателька своего народа,самозванка....Какие еще беды выпросишь у Запада для своих родичей...
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08.02.2021 10:08 Відповісти
 
 