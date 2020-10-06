Тіхановська закликала ЄС розширити санкції проти Білорусі

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська в понеділок, 5 жовтня, напередодні зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) у Берліні висловилася за розширення санкцій ЄС щодо білоруських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Одна з лідерів білоруської опозиції назвала запроваджені на минулому тижні Радою Євросоюзу обмежувальні заходи, пов’язані з фальсифікацією президентських виборів 9 серпня і репресіями проти учасників протесту, "маленькою перемогою".

"Я впевнена, і я наполягаю, що цей список має бути розширений", - підкреслила Тіхановська, додавши, що отримала з боку німецького канцлера пропозиції щодо тих тем, які можуть бути порушені 6 жовтня.

Вдаватися в деталі екскандидатка в президенти при цьому не стала. За наполяганням, зокрема, президента Франції Емманюеля Макрона Брюссель не включив Олександра Лукашенка до затвердженого раніше санкційного списку.

Тіхановська додала, що зустріч з Меркель, найімовірніше, стане "теплою бесідою двох жінок - одна з яких потребує допомоги для своєї країни, а інша - і в цьому вона (Тіхановська. - Ред.) впевнена - готова допомогти".

Світлана Тіхановська також поспілкувалася в Берліні з представниками білоруської діаспори за кордоном і закликала їх продовжувати підтримувати протестний рух у країні.

"Завдяки вам світ чує, що відбувається в Білорусі", - зауважила вона. "Ви навряд чи можете собі уявити, наскільки важлива ваша допомога для людей на батьківщині", - додала екскандидатка в президенти, звертаючись до учасників демонстрації біля Бранденбурзьких воріт. Соціально-культурне об'єднання RAZAM, що представляє частину білоруської діаспори в Німеччині, організувало там акцію солідарності з Тіхановською.

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Раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив, що канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) розглядає Тіхановську "як провідну, керівну фігуру білоруської опозиції і всіх тих, хто виходить на вулиці міст Білорусі з протестом проти фальсифікації виборів та побиття мирних демонстрантів".

Сама Світлана Тіхановська, яка стала обличчям опозиції на протестах, що тривають уже майже два місяці, в інтерв'ю DW нагадала про план із трьох пунктів, який має "привести до переговорів" з владою і "нових, чесних виборів". Йдеться, зокрема, про запровадження Брюсселем санкцій проти Мінська, зокрема особисто президента Білорусі Олександра Лукашенка. Другий пункт полягає в проханні до європейських країн не визнавати "пана Лукашенка легітимним президентом, тому що він втратив свою легітимність в очах білоруського народу відразу ж після 9 серпня", зазначала Тіхановська. Третє прохання - не надавати жодних фінансових коштів офіційному Мінську.

Зустріч із канцлером ФРН заплановано на 6 жовтня о 15:00 за середньоєвропейським часом (16:00 за мінським і московським часом).

Після візиту до глави німецького кабміну Світлана Тіхановська зустрінеться в бундестазі з депутатами фракції "Союз-90" / "зелені", в тому числі з обома співголовами партії Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) і Робертом Хабеком (Robert Habeck).

7 жовтня у Світлани Тіхановської очікується зустріч з міністром закордонних справ ФРН Гайко Масом (Heiko Maas), а вдень вона розповість про ситуацію в Білорусі членам комітету бундестагу у справах Європейського Союзу.