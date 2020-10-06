Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверяет, что 25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет.
Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Politico, пишет пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Нет", - коротко ответил он на прямой вопрос, будут выборы в ОРДЛО или нет.
По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что "у нас не будет там наблюдателей, если не будут границы под нашим контролем, и мы не сможем контролировать ход выборов".
"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы… Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", - отметил Зеленский.
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А ты же очень хочешь поговорить, проявить себя как дипломат и т.д...
За Пороха пенсіонерам світила тринадцята щорічна пенсія!
Тепер усі, хто їсти не міг, «аби не Порох» хай готуються утримувати своїх старих самі.
Ім також пенсії не буде.
Хай тренуються не жерти, хоча какаяразніцахуженєбудєт!