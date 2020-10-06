Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что 25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Politico, пишет пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Нет", - коротко ответил он на прямой вопрос, будут выборы в ОРДЛО или нет.

По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что "у нас не будет там наблюдателей, если не будут границы под нашим контролем, и мы не сможем контролировать ход выборов".

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы… Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", - отметил Зеленский.

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