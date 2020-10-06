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Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский

Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что 25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет.

Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Politico, пишет пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Нет", - коротко ответил он на прямой вопрос, будут выборы в ОРДЛО или нет.

По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что "у нас не будет там наблюдателей, если не будут границы под нашим контролем, и мы не сможем контролировать ход выборов".

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы… Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если не будем говорить с Путиным, то не сможем вернуть все наши территории, - Зеленский

Автор: 

выборы (24760) Зеленский Владимир (20906) местные выборы (2752) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+22
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6766
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06.10.2020 09:49 Ответить
+14
Значительная часть жителей Крыма и востока Украины -- это завезенные советами переселенцы. В Крым кстати всегда посылали военных и гэбистких пенсионеров с семьями. У них совок в крови. Они другие.
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06.10.2020 10:02 Ответить
+13
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 58
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06.10.2020 09:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не только осенью 2021 года, их не будет никогда !
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06.10.2020 09:43 Ответить
История с Фокиным -- это успешно проведенная операция российских спецслужб. Одним дебилизмом Офиса президента это не объяснить.
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06.10.2020 09:55 Ответить
В чем успех? Только без соплей.
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06.10.2020 10:05 Ответить
Делают его участником мирных переговоров с украинской стороны, а он тут же заявляет, что Россия - не оккупант в момент когда Россия пытается снять санкции. Большущий успех российских спецслужб.
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06.10.2020 10:09 Ответить
А с какого перепуга даже если територии будут возвращены там должны выборы,из за хотелок терористов?
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06.10.2020 09:47 Ответить
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6766
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06.10.2020 09:49 Ответить
Значительная часть жителей Крыма и востока Украины -- это завезенные советами переселенцы. В Крым кстати всегда посылали военных и гэбистких пенсионеров с семьями. У них совок в крови. Они другие.
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06.10.2020 10:02 Ответить
І вони мають право на своє персональне гетто. Навіть, якщо це цілий півострів, бо їх там більшість, а демократичні засади необхідно поважати.
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06.10.2020 11:57 Ответить
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 58
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06.10.2020 09:52 Ответить
От порошенковского грабежа тоже никто не мог нас защитить.. Люди выбрали меньшее зло и мечту, которая не сбылась.
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06.10.2020 10:04 Ответить
Пока не сбылась. Не так быстро.
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06.10.2020 10:07 Ответить
Уже не сбылась. Весна пришля и Вечерний Квартал переехал на ахметовский канал, который нормальные люди не смотрят.
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06.10.2020 10:11 Ответить
надда только подожжждать! еще не все украли!
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06.10.2020 11:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/444406

Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050
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06.10.2020 10:49 Ответить
что лично у тебя украли? только без фуфла про роттердам и тарифы. кто тебе мешает зарабатывать? копай, мешай цемент, забивай гвозди или воруй если нет мозгов. так нет, быдло сидит, ждет что ему принесут!
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06.10.2020 15:55 Ответить
В тому зоопарку кармільци вже проводили вибори. Нехай проводять і далі.
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06.10.2020 09:57 Ответить
выборы должны быть на деоккупированном донбассе а не на оккупированном, при чем здесь осень...
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06.10.2020 09:57 Ответить
эй ты, мирный житель бомбаса, сколько раз тебя уже сегодня убили, убитый ?
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06.10.2020 11:32 Ответить
Я хочу почути про " кієвскіх бандеровцев". Хто там бандєровєц в охфісі прєзідєнта?Або хто ці хфашисти , наприклад, у Раді?
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06.10.2020 12:02 Ответить
одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет

А через неделю?
.
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06.10.2020 10:04 Ответить
І через тиждень не буде. А от через місяць, чи два дуже навіть і запросто.Як скаже Єрмак так і буде, а він , на відміну від бубочки, напряму вказівки з ФСБ отримує, тому "порожняк нє гоніт".
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06.10.2020 12:06 Ответить
Вова, не будет выборов -- с тобой Путин разговаривать не будет.
А ты же очень хочешь поговорить, проявить себя как дипломат и т.д...
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06.10.2020 10:06 Ответить
Зрада? )))
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06.10.2020 10:21 Ответить
Открыл Америку. Порох об этом говорил постоянно, но вы его за это и сожрали.
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06.10.2020 10:26 Ответить
Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 147
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06.10.2020 10:48 Ответить
Газы пускает.
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06.10.2020 13:05 Ответить
А та сторона бажає! І ця сторона "за смерть" бажає. А ви прощупали, що за навіть думку за вибори прийдуть націоналісти і запитають. То ж стрьомно.
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06.10.2020 10:59 Ответить
Кто из обещавших эти выборы с позором уволен?
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06.10.2020 11:12 Ответить
они просто неопытные дайте им еще 100 дней
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06.10.2020 12:29 Ответить
С удовольствием, но только 100 и более мандюлей.
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06.10.2020 13:07 Ответить
Ерзац-прем'єр паяца анонсував відміну пенсій в Україні.
За Пороха пенсіонерам світила тринадцята щорічна пенсія!
Тепер усі, хто їсти не міг, «аби не Порох» хай готуються утримувати своїх старих самі.
Ім також пенсії не буде.
Хай тренуються не жерти, хоча какаяразніцахуженєбудєт!
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06.10.2020 15:28 Ответить
У Вовы появились яйца!?
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06.10.2020 17:15 Ответить
Нема зради.
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07.10.2020 02:36 Ответить
 
 