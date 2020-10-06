Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що 25 жовтня місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу одночасно з виборами на території решти України не буде.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ні", - коротко відповів він на пряме запитання, будуть вибори в ОРДЛО чи ні.

За словами президента, він говорив і французькому президентові Емманюелю Макрону, і канцлеру ФРН Ангелі Меркель, і російському лідерові Володимиру Путіну, що "у нас не буде там спостерігачів, якщо не будуть кордони під нашим контролем, і ми не зможемо контролювати хід виборів".

"Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там ніколи не будуть. З погляду безпеки ситуації, не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути; має бути вільний вибір народу України. Не буде правоохоронної системи ... Кордон України має контролювати саме українська влада. По-іншому не може бути", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський