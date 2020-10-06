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Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський

Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що 25 жовтня місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу одночасно з виборами на території решти України не буде.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ні", - коротко відповів він на пряме запитання, будуть вибори в ОРДЛО чи ні.

За словами президента, він говорив і французькому президентові Емманюелю Макрону, і канцлеру ФРН Ангелі Меркель, і російському лідерові Володимиру Путіну, що "у нас не буде там спостерігачів, якщо не будуть кордони під нашим контролем, і ми не зможемо контролювати хід виборів".

"Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там ніколи не будуть. З погляду безпеки ситуації, не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути; має бути вільний вибір народу України. Не буде правоохоронної системи ... Кордон України має контролювати саме українська влада. По-іншому не може бути", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський

Автор: 

вибори (6721) Зеленський Володимир (24391) місцеві вибори (1366) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+22
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6766
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06.10.2020 09:49 Відповісти
+14
Значительная часть жителей Крыма и востока Украины -- это завезенные советами переселенцы. В Крым кстати всегда посылали военных и гэбистких пенсионеров с семьями. У них совок в крови. Они другие.
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06.10.2020 10:02 Відповісти
+13
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 58
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06.10.2020 09:52 Відповісти
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Не только осенью 2021 года, их не будет никогда !
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06.10.2020 09:43 Відповісти
История с Фокиным -- это успешно проведенная операция российских спецслужб. Одним дебилизмом Офиса президента это не объяснить.
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06.10.2020 09:55 Відповісти
В чем успех? Только без соплей.
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06.10.2020 10:05 Відповісти
Делают его участником мирных переговоров с украинской стороны, а он тут же заявляет, что Россия - не оккупант в момент когда Россия пытается снять санкции. Большущий успех российских спецслужб.
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06.10.2020 10:09 Відповісти
А с какого перепуга даже если територии будут возвращены там должны выборы,из за хотелок терористов?
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06.10.2020 09:47 Відповісти
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6766
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06.10.2020 09:49 Відповісти
Значительная часть жителей Крыма и востока Украины -- это завезенные советами переселенцы. В Крым кстати всегда посылали военных и гэбистких пенсионеров с семьями. У них совок в крови. Они другие.
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06.10.2020 10:02 Відповісти
І вони мають право на своє персональне гетто. Навіть, якщо це цілий півострів, бо їх там більшість, а демократичні засади необхідно поважати.
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06.10.2020 11:57 Відповісти
Выборов на оккупированном Донбассе осенью не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 58
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06.10.2020 09:52 Відповісти
От порошенковского грабежа тоже никто не мог нас защитить.. Люди выбрали меньшее зло и мечту, которая не сбылась.
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06.10.2020 10:04 Відповісти
Пока не сбылась. Не так быстро.
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06.10.2020 10:07 Відповісти
Уже не сбылась. Весна пришля и Вечерний Квартал переехал на ахметовский канал, который нормальные люди не смотрят.
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06.10.2020 10:11 Відповісти
надда только подожжждать! еще не все украли!
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06.10.2020 11:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/444406

Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050
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06.10.2020 10:49 Відповісти
что лично у тебя украли? только без фуфла про роттердам и тарифы. кто тебе мешает зарабатывать? копай, мешай цемент, забивай гвозди или воруй если нет мозгов. так нет, быдло сидит, ждет что ему принесут!
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06.10.2020 15:55 Відповісти
В тому зоопарку кармільци вже проводили вибори. Нехай проводять і далі.
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06.10.2020 09:57 Відповісти
выборы должны быть на деоккупированном донбассе а не на оккупированном, при чем здесь осень...
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06.10.2020 09:57 Відповісти
эй ты, мирный житель бомбаса, сколько раз тебя уже сегодня убили, убитый ?
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06.10.2020 11:32 Відповісти
Я хочу почути про " кієвскіх бандеровцев". Хто там бандєровєц в охфісі прєзідєнта?Або хто ці хфашисти , наприклад, у Раді?
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06.10.2020 12:02 Відповісти
одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет

А через неделю?
.
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06.10.2020 10:04 Відповісти
І через тиждень не буде. А от через місяць, чи два дуже навіть і запросто.Як скаже Єрмак так і буде, а він , на відміну від бубочки, напряму вказівки з ФСБ отримує, тому "порожняк нє гоніт".
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06.10.2020 12:06 Відповісти
Вова, не будет выборов -- с тобой Путин разговаривать не будет.
А ты же очень хочешь поговорить, проявить себя как дипломат и т.д...
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06.10.2020 10:06 Відповісти
Зрада? )))
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06.10.2020 10:21 Відповісти
Открыл Америку. Порох об этом говорил постоянно, но вы его за это и сожрали.
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06.10.2020 10:26 Відповісти
Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 147
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06.10.2020 10:48 Відповісти
Газы пускает.
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06.10.2020 13:05 Відповісти
А та сторона бажає! І ця сторона "за смерть" бажає. А ви прощупали, що за навіть думку за вибори прийдуть націоналісти і запитають. То ж стрьомно.
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06.10.2020 10:59 Відповісти
Кто из обещавших эти выборы с позором уволен?
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06.10.2020 11:12 Відповісти
они просто неопытные дайте им еще 100 дней
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06.10.2020 12:29 Відповісти
С удовольствием, но только 100 и более мандюлей.
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06.10.2020 13:07 Відповісти
Ерзац-прем'єр паяца анонсував відміну пенсій в Україні.
За Пороха пенсіонерам світила тринадцята щорічна пенсія!
Тепер усі, хто їсти не міг, «аби не Порох» хай готуються утримувати своїх старих самі.
Ім також пенсії не буде.
Хай тренуються не жерти, хоча какаяразніцахуженєбудєт!
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06.10.2020 15:28 Відповісти
У Вовы появились яйца!?
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06.10.2020 17:15 Відповісти
Нема зради.
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07.10.2020 02:36 Відповісти
 
 