Виборів на окупованому Донбасі восени не буде, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевняє, що 25 жовтня місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу одночасно з виборами на території решти України не буде.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню Politico, пише пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Ні", - коротко відповів він на пряме запитання, будуть вибори в ОРДЛО чи ні.
За словами президента, він говорив і французькому президентові Емманюелю Макрону, і канцлеру ФРН Ангелі Меркель, і російському лідерові Володимиру Путіну, що "у нас не буде там спостерігачів, якщо не будуть кордони під нашим контролем, і ми не зможемо контролювати хід виборів".
"Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там ніколи не будуть. З погляду безпеки ситуації, не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути; має бути вільний вибір народу України. Не буде правоохоронної системи ... Кордон України має контролювати саме українська влада. По-іншому не може бути", - зазначив Зеленський.
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А ты же очень хочешь поговорить, проявить себя как дипломат и т.д...
За Пороха пенсіонерам світила тринадцята щорічна пенсія!
Тепер усі, хто їсти не міг, «аби не Порох» хай готуються утримувати своїх старих самі.
Ім також пенсії не буде.
Хай тренуються не жерти, хоча какаяразніцахуженєбудєт!