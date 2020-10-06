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Новости Коронавирус и карантин
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Избирателям с COVID-19 помогут проголосовать выездные бригады, - Степанов

Избирателям с COVID-19 помогут проголосовать выездные бригады, - Степанов

Избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад",- сказал он.

"На избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка", - добавил министр.

Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

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выездная бригада.
Избирателям с COVID-19 помогут проголосовать выездные бригады, - Степанов - Цензор.НЕТ 972
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06.10.2020 10:09 Ответить
><
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06.10.2020 10:16 Ответить
Гниды зеленые пролетают ,как фанера ,выездные бригады - последняя надежда
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06.10.2020 10:21 Ответить
Уже не знаю как и реагировать. Что же это за затемнение над Украиной? Президент идиот, министры идиоты, три четверти населения идиоты.
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06.10.2020 10:14 Ответить
та ну нафіг, з моргу теж хочуть голосувати
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06.10.2020 10:15 Ответить
Шо значит "свою ручку"? Непоядок! Каждому-по одноразовому паркеру,забить на это соответствующее бабло...
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06.10.2020 10:21 Ответить
Они же "бесплатно" лечатся? Вот и выездая бригада не доедет, т.к. они же не за Зепу с Гелей будут голосовать то?
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06.10.2020 10:43 Ответить
 
 