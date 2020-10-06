Виборцям із COVID-19 допоможуть проголосувати виїзні бригади, - Степанов

Виборці, що перебувають у лікарні, зможуть проголосувати на місцевих виборах у медзакладі за допомогою виїзних бригад.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Усі правила проведення виборів затверджено постановою уряду №846 від 22 липня. Нею передбачається, що вибори відбудуться навіть на територіях із червоним рівнем епіднебезпеки. Також передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п'ятниці перед виборами, щоб до неї приїхали, і вона змогла проголосувати Вдома. Люди, які перебувають у лікарнях, будуть голосувати в лікарнях також за допомогою виїзних бригад", - сказав він.

"На виборчих дільницях передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів: вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку. Також передбачено, що якщо прийшла людина із симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка", - додав міністр.

Степанов зазначив, що забезпечення виборчих дільниць антисептиками, членів комісії масками здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

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