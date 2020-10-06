Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не должна проситься в Евросоюз, а ее должны пригласить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интерью Politico.

"Украинцы хотят в Европу. Но это не значит, что они хотят жить, как та или иная страна. Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы Украину, которая хочет быть членом европейского сообщества, ЕС видел так же мощно, как это делает наша страна.

"Считаю, что Европа должна помнить, что именно украинцы отдали за европейское мышление свои жизни и много лет воюют на Донбассе. Я думаю, это похоже на марафон. Украинцы могут быть великими бегунами, марафонцами и знать, что через 42 километра - финиш, и они к нему бегут. И когда мы идем в ЕС, а в некоторых законопроектах мы туда "бежим", чтобы показать свое стремление, - мы должны видеть именно тот "флажок финиша", чтобы нам было понятно, что через такое-то время, после таких-то конкретных шагов Украину пригласят, а не она попросится в ЕС. И вот это должны понимать все страны ЕС", - сказал Зеленский.

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