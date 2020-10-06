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Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский

Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не должна проситься в Евросоюз, а ее должны пригласить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в интерью Politico.

"Украинцы хотят в Европу. Но это не значит, что они хотят жить, как та или иная страна. Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы Украину, которая хочет быть членом европейского сообщества, ЕС видел так же мощно, как это делает наша страна.

"Считаю, что Европа должна помнить, что именно украинцы отдали за европейское мышление свои жизни и много лет воюют на Донбассе. Я думаю, это похоже на марафон. Украинцы могут быть великими бегунами, марафонцами и знать, что через 42 километра - финиш, и они к нему бегут. И когда мы идем в ЕС, а в некоторых законопроектах мы туда "бежим", чтобы показать свое стремление, - мы должны видеть именно тот "флажок финиша", чтобы нам было понятно, что через такое-то время, после таких-то конкретных шагов Украину пригласят, а не она попросится в ЕС. И вот это должны понимать все страны ЕС", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский о саммите Украина-ЕС: Приоритетным вопросом будут санкции против России

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Донбасс (26958) Евросоюз (17288)


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Топ комментарии
+24
Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5496
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06.10.2020 11:03 Ответить
+19
Я вчора по гриби ходив.
Гори сміття в лісі яаось не по-європейськи
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06.10.2020 11:00 Ответить
+17
Вова, начни с маленького -- посади кореша Коломойского. И в Британии, и в США суды утверждают, что он конкретный вор. А воровал то он у нас, украинцев. Все остальное от тебя это блаблаблабла. Прокуратура и СБУ блокируют дела против Коломойского. Вот это реальность.
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06.10.2020 11:06 Ответить
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не должна проситься в Евросоюз, а ее должны пригласить. Источник: https://censor.net/ru/n3223120\\\\\\\

Что и надо было доказать.
А потом пошла балаканина - "то шо написали, то и высру".

Это жесть. Интересно, он хочет "Графство", или *********** окрух?
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06.10.2020 11:52 Ответить
Янелоха сьодні прьот нє па-дєцкі.
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06.10.2020 12:23 Ответить
После того как за Зе проголосовало 73%, я уже в этом не уверен
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06.10.2020 12:36 Ответить
73% там же, где они были и при Яныке.
Просто мы на волне Революции достоинства и войны совсем забыли про это чавкающее у наших ног зловонное болото.
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06.10.2020 13:05 Ответить
Зєля, я твоїм виборцям розповідав, що рух України у напрямку Західної Цивілізації- це марафон. А ти доводив їм, що це- стометрівка. На це і повелась переважна більшість тих, хто за тебе голосував.
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06.10.2020 12:39 Ответить
А Ви впевнені, що його виборці хочуть рухатися на Захід ?
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07.10.2020 04:07 Ответить
Його виборці- це багатошарове тісто. Першим однаково куди рухатись (після виборів вони навіть не знають, хто в уряді і що коїться на Донбасі, на місцевих виборах проголосують за СН). Другі- прозахідно налаштовані (ці вже розчарувались у своєму виборі, зараз вагаються у виборі на місцевих). А треті- проросійські (вагались між ригами і зе, на місцевих будуть за зажоп).
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07.10.2020 08:17 Ответить
Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5688
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06.10.2020 12:57 Ответить
Короткий анекдот: зебіл-європеєць.
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06.10.2020 13:03 Ответить
Как по мне то нафиг тот ЕС. Лучше дружить с англосаксами и быть американским цепным псом в регионе как это делают Тайвань, Филиппины и Израиль. Меньше бюрократии и больше ништяков. Коррупцию все равно не поборют ноготь заручатся поддержкой прозападных олигархов.
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06.10.2020 13:54 Ответить
Правильно.
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07.10.2020 01:38 Ответить
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