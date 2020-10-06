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Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський

Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не має проситися до Євросоюзу, а її мають запросити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв’ю Politico.

"Українці хочуть у Європу. Але це не означає, що вони хочуть жити, як та чи інша країна. Українці хочуть жити в європейській Україні. Вони розуміють, що це шлях бути членом ЄС. Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що хотів би, щоб Україну, яка хоче бути членом європейської спільноти, ЄС бачив так само потужно, як це робить наша країна.

"Вважаю, що Європа повинна пам'ятати, що саме українці віддали за європейське мислення свої життя і багато років воюють на Донбасі. Я думаю, це схоже на марафон. Українці можуть бути великими бігунами, марафонцями і знати, що через 42 кілометри – фініш, і вони до нього біжать. І коли ми йдемо в ЄС, а в деяких законопроектах ми туди "біжимо", щоб показати своє прагнення, – ми повинні бачити саме той "прапорець фінішу", щоб нам було зрозуміло, що через такий-то час, після таких-то конкретних кроків Україну запросять, а не вона попроситься в ЄС. І ось це мають розуміти всі країни ЄС", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Донбас (22358) Євросоюз (13686)


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Топ коментарі
+24
Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5496
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06.10.2020 11:03 Відповісти
+19
Я вчора по гриби ходив.
Гори сміття в лісі яаось не по-європейськи
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06.10.2020 11:00 Відповісти
+17
Вова, начни с маленького -- посади кореша Коломойского. И в Британии, и в США суды утверждают, что он конкретный вор. А воровал то он у нас, украинцев. Все остальное от тебя это блаблаблабла. Прокуратура и СБУ блокируют дела против Коломойского. Вот это реальность.
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06.10.2020 11:06 Відповісти
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не должна проситься в Евросоюз, а ее должны пригласить. Источник: https://censor.net/ru/n3223120\\\\\\\

Что и надо было доказать.
А потом пошла балаканина - "то шо написали, то и высру".

Это жесть. Интересно, он хочет "Графство", или *********** окрух?
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06.10.2020 11:52 Відповісти
Янелоха сьодні прьот нє па-дєцкі.
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06.10.2020 12:23 Відповісти
После того как за Зе проголосовало 73%, я уже в этом не уверен
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06.10.2020 12:36 Відповісти
73% там же, где они были и при Яныке.
Просто мы на волне Революции достоинства и войны совсем забыли про это чавкающее у наших ног зловонное болото.
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06.10.2020 13:05 Відповісти
Зєля, я твоїм виборцям розповідав, що рух України у напрямку Західної Цивілізації- це марафон. А ти доводив їм, що це- стометрівка. На це і повелась переважна більшість тих, хто за тебе голосував.
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06.10.2020 12:39 Відповісти
А Ви впевнені, що його виборці хочуть рухатися на Захід ?
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07.10.2020 04:07 Відповісти
Його виборці- це багатошарове тісто. Першим однаково куди рухатись (після виборів вони навіть не знають, хто в уряді і що коїться на Донбасі, на місцевих виборах проголосують за СН). Другі- прозахідно налаштовані (ці вже розчарувались у своєму виборі, зараз вагаються у виборі на місцевих). А треті- проросійські (вагались між ригами і зе, на місцевих будуть за зажоп).
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07.10.2020 08:17 Відповісти
Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5688
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06.10.2020 12:57 Відповісти
Короткий анекдот: зебіл-європеєць.
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06.10.2020 13:03 Відповісти
Как по мне то нафиг тот ЕС. Лучше дружить с англосаксами и быть американским цепным псом в регионе как это делают Тайвань, Филиппины и Израиль. Меньше бюрократии и больше ништяков. Коррупцию все равно не поборют ноготь заручатся поддержкой прозападных олигархов.
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06.10.2020 13:54 Відповісти
Правильно.
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07.10.2020 01:38 Відповісти
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