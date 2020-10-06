Українці ментально більше європейці, ніж деякі країни Євросоюзу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не має проситися до Євросоюзу, а її мають запросити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв’ю Politico.

"Українці хочуть у Європу. Але це не означає, що вони хочуть жити, як та чи інша країна. Українці хочуть жити в європейській Україні. Вони розуміють, що це шлях бути членом ЄС. Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що хотів би, щоб Україну, яка хоче бути членом європейської спільноти, ЄС бачив так само потужно, як це робить наша країна.

"Вважаю, що Європа повинна пам'ятати, що саме українці віддали за європейське мислення свої життя і багато років воюють на Донбасі. Я думаю, це схоже на марафон. Українці можуть бути великими бігунами, марафонцями і знати, що через 42 кілометри – фініш, і вони до нього біжать. І коли ми йдемо в ЄС, а в деяких законопроектах ми туди "біжимо", щоб показати своє прагнення, – ми повинні бачити саме той "прапорець фінішу", щоб нам було зрозуміло, що через такий-то час, після таких-то конкретних кроків Україну запросять, а не вона попроситься в ЄС. І ось це мають розуміти всі країни ЄС", - сказав Зеленський.

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