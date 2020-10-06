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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Противник активизировал на Донбассе мероприятия по боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава, - разведка

Противник активизировал на Донбассе мероприятия по боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, 5 октября этого года, на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность "Полная" (по обучению). На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов.

Кроме того сообщается, что противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе продолжают наращивать боеспособность: прибывают наемники и завозятся боеприпасы, - разведка

Минобороны (9431) разведка (4196) военные учения (3462) Донбасс (26958)


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К совместным инспектированиям готовятся...
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06.10.2020 13:20 Ответить
Всё указывает на то,что будет обещанный ермаком с клованом мир.
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06.10.2020 13:26 Ответить
А у нас мЬІр.
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06.10.2020 13:29 Ответить
Противник активизировал на Донбассе мероприятия по боевой подготовке/ Четыреждыуклонист-главнокомандующий уверен: это приближение к миру. Как был уверен раньше-Зеленский о бое в районе Золотого: мы уверенно приближаемся к миру
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06.10.2020 13:48 Ответить
 
 