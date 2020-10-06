Противник активизировал на Донбассе мероприятия по боевой подготовке с привлечением максимального количества личного состава, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, 5 октября этого года, на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность "Полная" (по обучению). На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов.

Кроме того сообщается, что противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

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