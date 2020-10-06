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Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей. ФОТО

Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей. ФОТО

В Сумах недалеко от детской площадки на глазах у взрослых и детей местный житель острым предметом нанес телесные повреждения собаке, от которых животное умерло. Внимание, фото в новости содержит сцены насилия!

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что живодер задержан.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В рамках открытого уголовного производства выясняются все обстоятельства уголовного преступления.

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Как отмечает Сумское общество защиты животных, "данный мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным, обращения в полицию по данным инцидентам были безрезультатны. После совершенного сегодня преступления запугивает расправой свидетелей".

Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей 01

Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей 02

животные (936) Нацполиция (16573) Сумы (1186)


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Топ комментарии
+12
То есть, стрелял по животным и ранее, но полиция не реагировала? Прекрасная идея, ничего не делать, пока не убили.
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06.10.2020 13:28 Ответить
+10
мразь конченая ...
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06.10.2020 13:30 Ответить
+9
Я лично вызывала полицию, когда неадекват кинулся на уличную собаку с заточеным шиферным гвоздём. Потом ещё и на меня кидался, за то что не дала убить собаку.Так полиция его просто отпустила, даже видео с камер наблюдения смотреть не захотела. Гвоздь, правда, изъяли. У нас у полиции принцип невмешательства.
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06.10.2020 13:53 Ответить
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пока у нас на двоих только твой, своим я не обзавелся, ибо незачем ) так что ты хотел до нормальных людей донести-то ?
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06.10.2020 15:50 Ответить
так до нормальних людей я все и донес.
а тебе к психиатру, он тебе все донесет как положено.
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06.10.2020 15:58 Ответить
туповато конечно, но ладно, что с тебя взять. Впредь не носи это, а просто смывай, тебе тут же дозу галоперидола уменьшат ! ))
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06.10.2020 16:06 Ответить
А если бы этот ребенок твоего ребенка покусал - прикинь?
Сбиваются такие дети в стаи - и нападают на людей потом!
Щас подключатся защитники детей, начнут писать что нельзя детей резать - но это только до того момента как стая таких детей нападет на них и порвет!
(я все правильно написал, а собакофобы? )
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06.10.2020 16:54 Ответить
Прежде всего человек должен оставаться человеком. Включать бл. ь мозги, что свое чадо надо стеречь, это оплошность наша родительская если не доглядели, это надо учитывать. А собак нет сознания и мотивов, оно животное.
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06.10.2020 19:31 Ответить
Собакофобы забывают о том, что подростки сбиваються в стаю и отпижживают своих сверстников и снимают при этом на камеру, убивают бомжей и т. д., но так и будут вижжать про "собак-убийц". А что говорит статистика. Кто больше убил людей? Собаки-кошки или все-таки Люди?
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06.10.2020 21:07 Ответить
В нормально развитых странах необходимо аристовать чтобы ничего не случилось.
А у нас... Необходимо дождаться случая, чтобы арестовать. Все через жопу
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06.10.2020 15:32 Ответить
Вокруг столько фраеров, а Людей единицы. Сломаешь кабину этому ******, так невмешательство копов сразу испарится. Им статью в клюве притащить надо что бы отличиться, зачем им быть мужиками и пропускать все сквозь себя. Копы не юристы, знают лишь свои обязанности да регламент и все. Как просто на ровном месте требовать документы, так основание есть, и даже в участок отвезут, коли видят что от тебя кусок отщипнуть можно. А этому садисту, желаю всего вдвойне чего натворил.
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06.10.2020 19:29 Ответить
если собачка кидается - надо защищаться.
но убивать - перебор.
балона с газом достаточно.
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07.10.2020 03:11 Ответить
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