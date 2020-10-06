Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей. ФОТО

В Сумах недалеко от детской площадки на глазах у взрослых и детей местный житель острым предметом нанес телесные повреждения собаке, от которых животное умерло. Внимание, фото в новости содержит сцены насилия!

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что живодер задержан.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В рамках открытого уголовного производства выясняются все обстоятельства уголовного преступления.

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Как отмечает Сумское общество защиты животных, "данный мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным, обращения в полицию по данным инцидентам были безрезультатны. После совершенного сегодня преступления запугивает расправой свидетелей".