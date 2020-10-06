Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей. ФОТО
В Сумах недалеко от детской площадки на глазах у взрослых и детей местный житель острым предметом нанес телесные повреждения собаке, от которых животное умерло. Внимание, фото в новости содержит сцены насилия!
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что живодер задержан.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В рамках открытого уголовного производства выясняются все обстоятельства уголовного преступления.
Как отмечает Сумское общество защиты животных, "данный мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным, обращения в полицию по данным инцидентам были безрезультатны. После совершенного сегодня преступления запугивает расправой свидетелей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тебе к психиатру, он тебе все донесет как положено.
Сбиваются такие дети в стаи - и нападают на людей потом!
Щас подключатся защитники детей, начнут писать что нельзя детей резать - но это только до того момента как стая таких детей нападет на них и порвет!
(я все правильно написал, а собакофобы? )
А у нас... Необходимо дождаться случая, чтобы арестовать. Все через жопу
но убивать - перебор.
балона с газом достаточно.