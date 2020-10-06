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Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи столичной полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, вчера, около 20:40 по спецлинии 102 поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Правды. На вызов выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, врачи и спасатели.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев, по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь.

"Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее при осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве 01

Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать на которой находился ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткая трагедия на Виноградаре в Киеве: мужчина поджег детскую кроватку и вышел из квартиры, в огне погиб 6-летний ребенок. ФОТО

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве 02

"Начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а после получения выводов экспертов возможна дополнительная правовая квалификация", - добавил правоохранитель.

Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве 03
Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве 04
Фото: сайт полиции

дети (6581) Киев (25710) Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6512)


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Топ комментарии
+7
Нелюдь
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06.10.2020 13:08 Ответить
+5
..ну т.е. я угадал - вам нужен ГУЛАГ (там будут сидеть те, кто откажется валить на все четыре стороны)
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
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06.10.2020 14:43 Ответить
+4
..а всех кто не захочет СОЦИАЛИЗАЦИИ - в ГУЛАГ!
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06.10.2020 13:56 Ответить
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Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев, по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь. Источник: https://censor.net/ru/p3223151\\\\\\\\\\

Ну так тогда надо собаку подослать под дверь - пока подозреваемый перегавкивается = спасатели с балкона такие: Ау, есть хоть кто дома?
А потом - вы нарушил правила по уходу за мальчиками, штраф.
Я не понимаю - чего ждали то? Ах да, закон.
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06.10.2020 12:56 Ответить
Не, ну а как? На каждый вызов двери вышибать? Или в составе группы должен быть медиум, который будет через дверь чувствовать труп?
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06.10.2020 13:55 Ответить
Электорат сами знаете кого ...
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06.10.2020 12:59 Ответить
"Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны Евросоюза," - Зеленский ...
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06.10.2020 13:06 Ответить
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06.10.2020 13:06 Ответить
Электорат шария
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07.10.2020 10:03 Ответить
Нелюдь
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06.10.2020 13:08 Ответить
Или Украина встанет на путь СОЦИАЛИЗАЦИИ или всё будет настолько плохо ,что никто из нас сегодня не представляет ,только СОЦИАЛИЗМ может спасти стану ,иначе ГАПЛЫК ,,,,
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06.10.2020 13:46 Ответить
..а всех кто не захочет СОЦИАЛИЗАЦИИ - в ГУЛАГ!
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06.10.2020 13:56 Ответить
Не обязательно ,если они ничего не украли у народа Украины пусть валят на все четыре стороны !
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06.10.2020 14:30 Ответить
..ну т.е. я угадал - вам нужен ГУЛАГ (там будут сидеть те, кто откажется валить на все четыре стороны)
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
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06.10.2020 14:43 Ответить
Ясно ,ты идиот .. воры они не генерируют идеи они бомбят свой собственный народ а социализм он НЕИЗБЕЖЕН при чём не только в Украине по всему Миру и тогда падаль вороватая будет сидеть там где ей и положено сидеть - НА ЗОНЕ а генерировать идеи будет пленум Соц Партии ..
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06.10.2020 14:48 Ответить
дружочек назови хотя бы одну успешную страну где победил социализм
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06.10.2020 15:46 Ответить
Швеція. Але можливо то й мала бути лише Швеція.
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06.10.2020 17:22 Ответить
а Швеция знает что она социалистическая страна?
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06.10.2020 17:27 Ответить
Шведи точно знають.
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06.10.2020 19:01 Ответить
шведы точно не знают
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06.10.2020 19:32 Ответить
Ну, ось безвіз разблокують - зганяйте поспілкуйтеся там.
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06.10.2020 19:48 Ответить

Да с удовольствием. Так и представил себя гуляющим по Стокгольму и пристающим к шведам - "усвідомлюєш що у вас соціалізм?".
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07.10.2020 00:05 Ответить
соціалізм будете практикувати там де його за звичай і практикують - за гратами
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07.10.2020 06:09 Ответить
Вы в своей жизни создавали новые рабочие места? Может даже открывали производства?
Очевидно же нет, иначе не писали бы такой херни про "социализм". Вы из тех кому все должны , ваша надежда на мифическое "государство", которое есть аппарат подавления и кормушка для еще больших бездарей и воров, чтобы кидало вам подачку, позволяющую пропитаться.
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06.10.2020 14:46 Ответить
соціалізм прийшов до нас разом з кримінальними єврейськими ОПГ.
Общак, мужики, всі рівні але дехто рівніший за інших, касти, феодально-територіальний розподіл - все це з кримінального світу.
социалізм = кримінал
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07.10.2020 06:12 Ответить
Какое отношение социализация имеет к социализму?
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
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06.10.2020 14:44 Ответить
Это пролетарий, ему само слово нравится Когда типа ни за что не отвечаешь - а "государство" дает тебе гарантированный прожиточный минимум, и пофиг откуда на это берутся деньги
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06.10.2020 14:48 Ответить
Кабаки и бабы доведут до цугундера
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06.10.2020 14:13 Ответить
Похоронить заживо вместе с убитым сыном! Жестоко? Зато справедливо.
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06.10.2020 14:39 Ответить
Это надругательство над памятью ребенка. Можно просто похоронить заживо, отдельно
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06.10.2020 14:49 Ответить
"Довичне"? Ага. Щаз! Вон новый закон готовят, чтобы таких ублюдков через 10 лет выпускать на свободу. По нормам европейской толерастии, такие мрази должны не только жить, а жить НА СВОБОДЕ!
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06.10.2020 14:51 Ответить
А де це такі норми в ЄС? Наведи приклад.
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06.10.2020 23:48 Ответить
А ты почитай-поинтересуйся, откуда растут ноги у этих "инициатив" (имею в виду новый закон о "помиловании" довичныкив, которые отсидели 10 лет). И да. В США, к примеру, смертная казнь не отменена. А европейцы считают это неприемлемым. И мы идём по тем же граблям.
Мразь, осознанно, жестоко и цинично отобравшая чужую жизнь (детскую тем более) должна сама быть лишена жизни. И можешь сколько хочешь строчить бред про "методички". У европейцев мы должны перенимать лучшее, а не всё подряд. Это как раз тот случай.
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07.10.2020 00:02 Ответить
Для прикладу: у Британії до довічного терміну цьогоріч засудили виродка, що викинув 6-ти річну дитину з десятого поверху.
Чи ти чисто по лахтоботській методичці шпариш, сподіваючись, що твої висери перевіряти не будуть і повірять на слово?
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06.10.2020 23:52 Ответить
Давно пора по всей стране открывать психухи. Реально идиотов, стало слишком много.
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06.10.2020 16:58 Ответить
відкрити не проблема, проблема, що психів лікувати примусово можна тільки за рішенням суду або зверненням родичів близьких ну або добровільно сам псих звернеться. З однієї сторони це зробли, щоб не стало каральною психіатрією як в сисисирі, а з іншої сторони купа психопатів лікуватись не хоче і зробити нічого не можна
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06.10.2020 18:23 Ответить
Кто мне может объяснить, с какого перепугу я за свои налоги должен кормить пожизненно эту тварь? Просто вот какая в этом логика или общественная польза?
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06.10.2020 22:48 Ответить
може щоб ця тварь тобі не дошкуляла?
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07.10.2020 06:15 Ответить
Освидетельствовать у психиатра.
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07.10.2020 03:18 Ответить
 
 