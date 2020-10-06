Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи столичной полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, вчера, около 20:40 по спецлинии 102 поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Правды. На вызов выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, врачи и спасатели.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев, по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь.

"Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее при осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать на которой находился ребенок.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а после получения выводов экспертов возможна дополнительная правовая квалификация", - добавил правоохранитель.





Фото: сайт полиции