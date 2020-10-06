Отец нанес несколько ножевых ранений сыну, а потом поджог его в кровати: в полиции рассказали подробности жуткого убийства 6-летнего ребенка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Следователи столичной полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, вчера, около 20:40 по спецлинии 102 поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Правды. На вызов выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, врачи и спасатели.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Антон Жидовцев, по прибытию правоохранители не смогли сразу попасть внутрь, поскольку владелец закрылся в квартире и отказывался открывать дверь.
"Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее при осмотре помещения в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело малолетнего ребенка со следами насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать на которой находился ребенок.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
"Начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а после получения выводов экспертов возможна дополнительная правовая квалификация", - добавил правоохранитель.
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Ну так тогда надо собаку подослать под дверь - пока подозреваемый перегавкивается = спасатели с балкона такие: Ау, есть хоть кто дома?
А потом - вы нарушил правила по уходу за мальчиками, штраф.
Я не понимаю - чего ждали то? Ах да, закон.
А вообще конечно у вас в голове винегрет - СОЦИАЛИЗАЦИЯ и СОЦИАЛИЗМ соотносятся как ГОНОРЕЯ и ГОНОРАР.
Социализм - это когда куча лентяев и бездарей паразитирует на трудолюбивых и генерирующих идеи. И не пытайтесь приводить в пример Швецию - там до 1970-х вообще налогов не было, а с тех пор как ввели "социализм" - не появилось ни одной компании уровня ИКЕА, Вольво и т.д. - все регистрируют свой бизнес в офшорах.
Да с удовольствием. Так и представил себя гуляющим по Стокгольму и пристающим к шведам - "усвідомлюєш що у вас соціалізм?".
Очевидно же нет, иначе не писали бы такой херни про "социализм". Вы из тех кому все должны , ваша надежда на мифическое "государство", которое есть аппарат подавления и кормушка для еще больших бездарей и воров, чтобы кидало вам подачку, позволяющую пропитаться.
Общак, мужики, всі рівні але дехто рівніший за інших, касти, феодально-територіальний розподіл - все це з кримінального світу.
социалізм = кримінал
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
Мразь, осознанно, жестоко и цинично отобравшая чужую жизнь (детскую тем более) должна сама быть лишена жизни. И можешь сколько хочешь строчить бред про "методички". У европейцев мы должны перенимать лучшее, а не всё подряд. Это как раз тот случай.
Чи ти чисто по лахтоботській методичці шпариш, сподіваючись, що твої висери перевіряти не будуть і повірять на слово?