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Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей. ФОТО

Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей. ФОТО

У Сумах неподалік дитячого майданчика на очах у дорослих і дітей місцевий мешканець гострим предметом завдав тілесних ушкоджень собаці, від яких тварина померла. Увага, фото в новині містить сцени насильства!

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шкуродера затримано.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

У межах відкритого кримінального провадження з'ясовуються всі обставини кримінального злочину.

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Як зазначає Сумське товариство захисту тварин, "цей чоловік неодноразово провокував сусідів, стріляючи по машинах і тваринах, звернення в поліцію щодо цих інцидентів були безрезультатні. Після скоєного сьогодні злочину залякує розправою свідків".

Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей 01

Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей 02

Автор: 

тварини (469) Нацполіція (15287) Суми (926)


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Топ коментарі
+12
То есть, стрелял по животным и ранее, но полиция не реагировала? Прекрасная идея, ничего не делать, пока не убили.
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06.10.2020 13:28 Відповісти
+10
мразь конченая ...
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06.10.2020 13:30 Відповісти
+9
Я лично вызывала полицию, когда неадекват кинулся на уличную собаку с заточеным шиферным гвоздём. Потом ещё и на меня кидался, за то что не дала убить собаку.Так полиция его просто отпустила, даже видео с камер наблюдения смотреть не захотела. Гвоздь, правда, изъяли. У нас у полиции принцип невмешательства.
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06.10.2020 13:53 Відповісти
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пока у нас на двоих только твой, своим я не обзавелся, ибо незачем ) так что ты хотел до нормальных людей донести-то ?
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06.10.2020 15:50 Відповісти
так до нормальних людей я все и донес.
а тебе к психиатру, он тебе все донесет как положено.
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06.10.2020 15:58 Відповісти
туповато конечно, но ладно, что с тебя взять. Впредь не носи это, а просто смывай, тебе тут же дозу галоперидола уменьшат ! ))
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06.10.2020 16:06 Відповісти
А если бы этот ребенок твоего ребенка покусал - прикинь?
Сбиваются такие дети в стаи - и нападают на людей потом!
Щас подключатся защитники детей, начнут писать что нельзя детей резать - но это только до того момента как стая таких детей нападет на них и порвет!
(я все правильно написал, а собакофобы? )
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06.10.2020 16:54 Відповісти
Прежде всего человек должен оставаться человеком. Включать бл. ь мозги, что свое чадо надо стеречь, это оплошность наша родительская если не доглядели, это надо учитывать. А собак нет сознания и мотивов, оно животное.
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06.10.2020 19:31 Відповісти
Собакофобы забывают о том, что подростки сбиваються в стаю и отпижживают своих сверстников и снимают при этом на камеру, убивают бомжей и т. д., но так и будут вижжать про "собак-убийц". А что говорит статистика. Кто больше убил людей? Собаки-кошки или все-таки Люди?
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06.10.2020 21:07 Відповісти
В нормально развитых странах необходимо аристовать чтобы ничего не случилось.
А у нас... Необходимо дождаться случая, чтобы арестовать. Все через жопу
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06.10.2020 15:32 Відповісти
Вокруг столько фраеров, а Людей единицы. Сломаешь кабину этому ******, так невмешательство копов сразу испарится. Им статью в клюве притащить надо что бы отличиться, зачем им быть мужиками и пропускать все сквозь себя. Копы не юристы, знают лишь свои обязанности да регламент и все. Как просто на ровном месте требовать документы, так основание есть, и даже в участок отвезут, коли видят что от тебя кусок отщипнуть можно. А этому садисту, желаю всего вдвойне чего натворил.
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06.10.2020 19:29 Відповісти
если собачка кидается - надо защищаться.
но убивать - перебор.
балона с газом достаточно.
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07.10.2020 03:11 Відповісти
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