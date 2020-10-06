Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей. ФОТО
У Сумах неподалік дитячого майданчика на очах у дорослих і дітей місцевий мешканець гострим предметом завдав тілесних ушкоджень собаці, від яких тварина померла. Увага, фото в новині містить сцени насильства!
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що шкуродера затримано.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
У межах відкритого кримінального провадження з'ясовуються всі обставини кримінального злочину.
Як зазначає Сумське товариство захисту тварин, "цей чоловік неодноразово провокував сусідів, стріляючи по машинах і тваринах, звернення в поліцію щодо цих інцидентів були безрезультатні. Після скоєного сьогодні злочину залякує розправою свідків".
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а тебе к психиатру, он тебе все донесет как положено.
Сбиваются такие дети в стаи - и нападают на людей потом!
Щас подключатся защитники детей, начнут писать что нельзя детей резать - но это только до того момента как стая таких детей нападет на них и порвет!
(я все правильно написал, а собакофобы? )
А у нас... Необходимо дождаться случая, чтобы арестовать. Все через жопу
но убивать - перебор.
балона с газом достаточно.