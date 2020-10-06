Поліція в Сумах затримала чоловіка, який зарізав собаку на очах у дітей. ФОТО

У Сумах неподалік дитячого майданчика на очах у дорослих і дітей місцевий мешканець гострим предметом завдав тілесних ушкоджень собаці, від яких тварина померла. Увага, фото в новині містить сцени насильства!

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шкуродера затримано.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

У межах відкритого кримінального провадження з'ясовуються всі обставини кримінального злочину.

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Як зазначає Сумське товариство захисту тварин, "цей чоловік неодноразово провокував сусідів, стріляючи по машинах і тваринах, звернення в поліцію щодо цих інцидентів були безрезультатні. Після скоєного сьогодні злочину залякує розправою свідків".