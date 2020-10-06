Новая волна пандемии COVID-19 может затормозить восстановление экономики еврозоны, - Лагард

Вторая волна пандемии коронавируса COVID-19 в мире может задержать экономическое восстановление еврозоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила во вторник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Сейчас мы опасаемся, что меры сдерживания (пандемии COVID-19. - Ред.), которые должны быть приняты правительствами (стран еврозоны. - Ред.) повлияют на это восстановление, поэтому вместо V-образной формы, к которой мы все стремимся и, на которую мы надеемся, мы боимся, что она может иметь вторую неустойчивую "V", - цитирует слова Лагард Reuters.

В июне Лагард заявляла, что еврозона "вероятно, прошла" самый трудный этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно базовому сценарию ЕЦБ, экономика блока может сократиться на 8,7% в 2020 году после весеннего карантина для сдерживания вспышки коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 приведет к глубоким изменениям в мировой экономике. Будет нанесен удар по занятости и производству, - Лагард

Уже тогда она призвала подготовиться к возможной второй волне.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 6 октября количество больных COVID-19 составляет 35701674 человека.