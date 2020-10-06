Нова хвиля пандемії COVID-19 може загальмувати відновлення економіки єврозони, - Лагард

Друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 у світі може затримати економічне відновлення єврозони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила у вівторок президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Зараз ми побоюємося, що заходи стримування (пандемії COVID-19. – Ред.), які мають бути вжиті урядами (країн єврозони. – Ред.), вплинуть на це відновлення, тому замість V-образної форми, якої ми всі прагнемо і на яку ми сподіваємось, ми боїмося, що вона може мати другу нестійку "V", - цитує слова Лагард Reuters.

У червні Лагард заявляла, що єврозона, "ймовірно, пройшла" найважчий етап економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Згідно з базовим сценарієм ЄЦБ, економіка блоку може скоротитися на 8,7% у 2020 році після весняного карантину для стримування спалаху коронавірусу.

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Вже тоді вона закликала підготуватися до можливої другої хвилі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 35 701 674 особи.