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Новини Коронавірус і карантин
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Нова хвиля пандемії COVID-19 може загальмувати відновлення економіки єврозони, - Лагард

Нова хвиля пандемії COVID-19 може загальмувати відновлення економіки єврозони, - Лагард

Друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 у світі може затримати економічне відновлення єврозони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила у вівторок президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Зараз ми побоюємося, що заходи стримування (пандемії COVID-19. – Ред.), які мають бути вжиті урядами (країн єврозони. – Ред.), вплинуть на це відновлення, тому замість V-образної форми, якої ми всі прагнемо і на яку ми сподіваємось, ми боїмося, що вона може мати другу нестійку "V", - цитує слова Лагард Reuters.

У червні Лагард заявляла, що єврозона, "ймовірно, пройшла" найважчий етап економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Згідно з базовим сценарієм ЄЦБ, економіка блоку може скоротитися на 8,7% у 2020 році після весняного карантину для стримування спалаху коронавірусу.

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Вже тоді вона закликала підготуватися до можливої другої хвилі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 35 701 674 особи.

Автор: 

карантин (18172) економіка (935) Лагард Крістін (120) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А де економіка падає? Шо там буде?
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06.10.2020 14:10 Відповісти
Если бы по отношению к ковиду приняли решение вести себя как с любым гриппом, чем он по существу является, то о его существовании знали бы только медики.Но по чьему то умыслу этот бренд возвели в ранг сверхстрашилки и остановили Землю.
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06.10.2020 14:15 Відповісти
 
 