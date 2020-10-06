Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в связи с ней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев сохранять бдительность относительно пандемии коронавируса, поскольку новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.

Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что порой усталость от пандемии охватывает свыше 60% населения.

Он призвал страны взаимодействовать со населением, чтобы не допустить их уход в сторону от мер безопасности, а также добавил, что следует особенно поощрять новые способы встреч с друзьями и семьей.

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