Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения призвала правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в связи с ней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев сохранять бдительность относительно пандемии коронавируса, поскольку новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.
Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что порой усталость от пандемии охватывает свыше 60% населения.
Он призвал страны взаимодействовать со населением, чтобы не допустить их уход в сторону от мер безопасности, а также добавил, что следует особенно поощрять новые способы встреч с друзьями и семьей.
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