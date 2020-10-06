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Новости Коронавирус и карантин
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Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ

Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в связи с ней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев сохранять бдительность относительно пандемии коронавируса, поскольку новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.

Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что порой усталость от пандемии охватывает свыше 60% населения.

Он призвал страны взаимодействовать со населением, чтобы не допустить их уход в сторону от мер безопасности, а также добавил, что следует особенно поощрять новые способы встреч с друзьями и семьей.

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ВОЗ (777) Европа (1921) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
сначала нарід устал от войны
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06.10.2020 14:15 Ответить
+8
Спид. Какие были страсти. Со смертоубийствами. Кто сейчас о нем вспоминает? А ведь он никуда не исчез.
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06.10.2020 14:34 Ответить
+7
Это не усталось, а пришедшее понимание абсурдности происходящей истерии.
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06.10.2020 14:22 Ответить
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По*уїсти вимруть, тільки і всього.
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06.10.2020 14:12 Ответить
Хто ж тоді буде голосувати за зеленських на виборах в такому випадку?
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06.10.2020 14:13 Ответить
Петро без лехторату залишиться.
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06.10.2020 15:00 Ответить
Вимруть ті, що будуть до вас прислухатися.
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06.10.2020 15:19 Ответить
...наше криворогое чмо публично заявило, что нарид устал от пандемии - и прогноз до 9000 заболевших в сутки... Не нужно брать пример с квартального утырка...
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06.10.2020 14:14 Ответить
сначала нарід устал от войны
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06.10.2020 14:15 Ответить
короче говоря массовый заразный суицид .....
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06.10.2020 14:19 Ответить
Вирус есть, это бесспорно. Но нарід не видет пандемии, настоящей такой пандемиищи, когда трупы валяются на улице, которые некому собирать Вот отсюда и пофигизм и рождается, что их не зацепит и не коснется
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06.10.2020 14:24 Ответить
Редкий случай когда с тобой согласен
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06.10.2020 14:29 Ответить
Нарід не видит или все же ее не существует в том виде которым пугали население планеты? Любая болезнь забирает свою дань в виде умерших.
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06.10.2020 14:38 Ответить
Народ просто не верит власти. Системно. Давно.
А остальное - следствие.
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06.10.2020 15:01 Ответить
Народ вже від вас, шакалья картавого втомився.
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06.10.2020 15:26 Ответить
Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5268
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06.10.2020 14:21 Ответить
Это не усталось, а пришедшее понимание абсурдности происходящей истерии.
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06.10.2020 14:22 Ответить
Не потрібно ля-ля! Я достовірно знаю, що робилось в Італії весною, з перших уст, не з ТВ.
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06.10.2020 19:36 Ответить
Апатия набирает свои обороты, а пандемия свои - все при деле. А мы вроде как статисты при них. Похоже, что пока все в мире не переболеют этой заразой, никакого существенного спада не будет. Будет, банально, естественный отбор.
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06.10.2020 14:25 Ответить
Так и будет. То какой смысл в изоляциях и остановках экономик.
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06.10.2020 14:31 Ответить
Вот и я так думаю. Только жить станем еще хуже.
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06.10.2020 17:20 Ответить
На цьому тлі просто захоплює незламний оптимізм наших борців з карантином...
Ще в п'ятницю Наша Епідемія за денною кількістю новонавернених вирвалася на 12-е місце у світі, в понеділок опустилася на 14-е, а сьогодні знову на 13-му. Бореться!
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06.10.2020 14:33 Ответить
Возможно в этом существует экономическая подоплека. Если вырываешься вперед то можно получить больше денег на борьбу.
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06.10.2020 14:40 Ответить
Спид. Какие были страсти. Со смертоубийствами. Кто сейчас о нем вспоминает? А ведь он никуда не исчез.
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06.10.2020 14:34 Ответить
Ага. Только он передается "несколько" иначе, чем ковид. Зачем истерить? Не чпокойся без резинки и с кем попало, не ширяйся- и будет тебе счастье. С ковидом иначе. Болеют даже те вменяемые, кто осознаёт и бережется.
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06.10.2020 15:06 Ответить
Те кто устал от пандемии, отдохнут в гробу в случае летального исхода от ковид19
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06.10.2020 14:39 Ответить
"хорошо" если только б все ограничивалось ими.. а то ведь как может случиться - они переносчики а помереть может и непричастный к идиотизму?
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06.10.2020 14:45 Ответить
Непричастный - не заразится.
Он же дома сидит и в маске... чего ему бояться?))
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06.10.2020 15:03 Ответить
«Щоб не бігати по поліклінікам і не здавати аналіз сечі,можна перевірити себе безплатно:попісяти під дерево.Якщо прилізуть мурахи-високий цукор.Якщо налетять мухи-запалення.Якщо ж швидко висихає-багато солі.Якщо є запах м'яса-високий холестерин.Якщо забув зняти труси-Альцгеймер.Якщо знімав,але не вспів-Паркінсон.Якщо сеча без запаху-в тебе Коронавірус.»😊
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06.10.2020 14:47 Ответить
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
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06.10.2020 14:52 Ответить
Сеять страх и панику не получается. ВОЗ обеспокоено.
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06.10.2020 14:52 Ответить
Тому що уряді країн впроваджують неадекватні міри.Ось напр в Еспанії-дозволили нічні дискотеки,потім заборонили.Воз кричав,що маски шкідливі, потім накинули всім намордники як обов'язкова міра. Пишуть,що вірус мутував за рік понад 800 разів і поруч говорять про необхідність вакцини.
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06.10.2020 15:44 Ответить
Шаражка нову команду подала.
Не журіться, =уряди= затято тиснуть на людей, заборона на забороні, обмеження на обмеженні, істерія і ґвалт, закриття, штрафи. Все, як ви і ваші ідейні натхненнички-замовнички, хочете.
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06.10.2020 15:47 Ответить
Пандемії регулярно навалюються на людство і забирають частину з собою. Залишаються не ті хто берігся краще від інших, а за іншими критеріями. Хтось каже що це, природний відбір, хтось каже що це, божа милість. В головному вимирали далеко не всі. Людство з нами чи без нас ще деякий час проживе.
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06.10.2020 16:19 Ответить
ВООЗ - кучка информационных импотентов. Кто им верит?
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06.10.2020 17:19 Ответить
 
 