Апатія до пандемії коронавірусу в Європі набирає обертів, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди протистояти наростаючій втомі населення Європи від пандемії COVID-19 і обмежувальних заходів, запроваджених у зв'язку з нею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейців зберігати пильність щодо пандемії коронавірусу, оскільки нові дані свідчать про зростання апатії до цієї хвороби по всьому континенту.
Посилаючись на дані опитувань, які проводилися в 27 європейських країнах, регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге зазначив, що часом втома від пандемії охоплює понад 60% населення.
Він закликав країни взаємодіяти з населенням, щоб не допустити відходу від заходів безпеки, а також додав, що варто особливо заохочувати нові способи зустрічей з друзями і сім'єю.
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Ще в п'ятницю Наша Епідемія за денною кількістю новонавернених вирвалася на 12-е місце у світі, в понеділок опустилася на 14-е, а сьогодні знову на 13-му. Бореться!
Он же дома сидит и в маске... чего ему бояться?))
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
Не журіться, =уряди= затято тиснуть на людей, заборона на забороні, обмеження на обмеженні, істерія і ґвалт, закриття, штрафи. Все, як ви і ваші ідейні натхненнички-замовнички, хочете.