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Новини Коронавірус і карантин
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Апатія до пандемії коронавірусу в Європі набирає обертів, - ВООЗ

Апатія до пандемії коронавірусу в Європі набирає обертів, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди протистояти наростаючій втомі населення Європи від пандемії COVID-19 і обмежувальних заходів, запроваджених у зв'язку з нею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейців зберігати пильність щодо пандемії коронавірусу, оскільки нові дані свідчать про зростання апатії до цієї хвороби по всьому континенту.

Посилаючись на дані опитувань, які проводилися в 27 європейських країнах, регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге зазначив, що часом втома від пандемії охоплює понад 60% населення.

Він закликав країни взаємодіяти з населенням, щоб не допустити відходу від заходів безпеки, а також додав, що варто особливо заохочувати нові способи зустрічей з друзями і сім'єю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля пандемії COVID-19 може загальмувати відновлення економіки єврозони, - Лагард

Автор: 

ВООЗ (770) Європа (1880) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
сначала нарід устал от войны
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06.10.2020 14:15 Відповісти
+8
Спид. Какие были страсти. Со смертоубийствами. Кто сейчас о нем вспоминает? А ведь он никуда не исчез.
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06.10.2020 14:34 Відповісти
+7
Это не усталось, а пришедшее понимание абсурдности происходящей истерии.
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06.10.2020 14:22 Відповісти
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По*уїсти вимруть, тільки і всього.
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06.10.2020 14:12 Відповісти
Хто ж тоді буде голосувати за зеленських на виборах в такому випадку?
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06.10.2020 14:13 Відповісти
Петро без лехторату залишиться.
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06.10.2020 15:00 Відповісти
Вимруть ті, що будуть до вас прислухатися.
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06.10.2020 15:19 Відповісти
...наше криворогое чмо публично заявило, что нарид устал от пандемии - и прогноз до 9000 заболевших в сутки... Не нужно брать пример с квартального утырка...
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06.10.2020 14:14 Відповісти
сначала нарід устал от войны
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06.10.2020 14:15 Відповісти
короче говоря массовый заразный суицид .....
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06.10.2020 14:19 Відповісти
Вирус есть, это бесспорно. Но нарід не видет пандемии, настоящей такой пандемиищи, когда трупы валяются на улице, которые некому собирать Вот отсюда и пофигизм и рождается, что их не зацепит и не коснется
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06.10.2020 14:24 Відповісти
Редкий случай когда с тобой согласен
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06.10.2020 14:29 Відповісти
Нарід не видит или все же ее не существует в том виде которым пугали население планеты? Любая болезнь забирает свою дань в виде умерших.
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06.10.2020 14:38 Відповісти
Народ просто не верит власти. Системно. Давно.
А остальное - следствие.
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06.10.2020 15:01 Відповісти
Народ вже від вас, шакалья картавого втомився.
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06.10.2020 15:26 Відповісти
Апатия к пандемии коронавируса в Европе набирает обороты, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5268
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06.10.2020 14:21 Відповісти
Это не усталось, а пришедшее понимание абсурдности происходящей истерии.
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06.10.2020 14:22 Відповісти
Не потрібно ля-ля! Я достовірно знаю, що робилось в Італії весною, з перших уст, не з ТВ.
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06.10.2020 19:36 Відповісти
Апатия набирает свои обороты, а пандемия свои - все при деле. А мы вроде как статисты при них. Похоже, что пока все в мире не переболеют этой заразой, никакого существенного спада не будет. Будет, банально, естественный отбор.
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06.10.2020 14:25 Відповісти
Так и будет. То какой смысл в изоляциях и остановках экономик.
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06.10.2020 14:31 Відповісти
Вот и я так думаю. Только жить станем еще хуже.
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06.10.2020 17:20 Відповісти
На цьому тлі просто захоплює незламний оптимізм наших борців з карантином...
Ще в п'ятницю Наша Епідемія за денною кількістю новонавернених вирвалася на 12-е місце у світі, в понеділок опустилася на 14-е, а сьогодні знову на 13-му. Бореться!
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06.10.2020 14:33 Відповісти
Возможно в этом существует экономическая подоплека. Если вырываешься вперед то можно получить больше денег на борьбу.
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06.10.2020 14:40 Відповісти
Спид. Какие были страсти. Со смертоубийствами. Кто сейчас о нем вспоминает? А ведь он никуда не исчез.
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06.10.2020 14:34 Відповісти
Ага. Только он передается "несколько" иначе, чем ковид. Зачем истерить? Не чпокойся без резинки и с кем попало, не ширяйся- и будет тебе счастье. С ковидом иначе. Болеют даже те вменяемые, кто осознаёт и бережется.
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06.10.2020 15:06 Відповісти
Те кто устал от пандемии, отдохнут в гробу в случае летального исхода от ковид19
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06.10.2020 14:39 Відповісти
"хорошо" если только б все ограничивалось ими.. а то ведь как может случиться - они переносчики а помереть может и непричастный к идиотизму?
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06.10.2020 14:45 Відповісти
Непричастный - не заразится.
Он же дома сидит и в маске... чего ему бояться?))
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06.10.2020 15:03 Відповісти
«Щоб не бігати по поліклінікам і не здавати аналіз сечі,можна перевірити себе безплатно:попісяти під дерево.Якщо прилізуть мурахи-високий цукор.Якщо налетять мухи-запалення.Якщо ж швидко висихає-багато солі.Якщо є запах м'яса-високий холестерин.Якщо забув зняти труси-Альцгеймер.Якщо знімав,але не вспів-Паркінсон.Якщо сеча без запаху-в тебе Коронавірус.»😊
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06.10.2020 14:47 Відповісти
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
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06.10.2020 14:52 Відповісти
Сеять страх и панику не получается. ВОЗ обеспокоено.
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06.10.2020 14:52 Відповісти
Тому що уряді країн впроваджують неадекватні міри.Ось напр в Еспанії-дозволили нічні дискотеки,потім заборонили.Воз кричав,що маски шкідливі, потім накинули всім намордники як обов'язкова міра. Пишуть,що вірус мутував за рік понад 800 разів і поруч говорять про необхідність вакцини.
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06.10.2020 15:44 Відповісти
Шаражка нову команду подала.
Не журіться, =уряди= затято тиснуть на людей, заборона на забороні, обмеження на обмеженні, істерія і ґвалт, закриття, штрафи. Все, як ви і ваші ідейні натхненнички-замовнички, хочете.
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06.10.2020 15:47 Відповісти
Пандемії регулярно навалюються на людство і забирають частину з собою. Залишаються не ті хто берігся краще від інших, а за іншими критеріями. Хтось каже що це, природний відбір, хтось каже що це, божа милість. В головному вимирали далеко не всі. Людство з нами чи без нас ще деякий час проживе.
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06.10.2020 16:19 Відповісти
ВООЗ - кучка информационных импотентов. Кто им верит?
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06.10.2020 17:19 Відповісти
 
 