Справка внутренне перемещенного лица доступна в приложении "Дія", - Минреинтеграции

В электронном приложении "Дія" стала доступна функция электронной справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Как отмечается на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, ранее такой документ был исключительно бумажным, но теперь - и в цифровом формате, передает Цензор.НЕТ.

"Е-справку ВПЛ можно предъявлять по месту требования без дополнительного предъявления ее бумажного аналога. Она облегчит жизнь почти 1,5 миллиона украинцев, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Это важный шаг на пути к paperless государства", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев.

Отмечается, что в приложении "Дія" будут отображаться все данные полученной ранее бумажной справки.

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Ранее сообщалось, что до 2023 года обслуживание граждан, в том числе жителей аннексированного Крыма, планируют перевести в сеть. Для начала нужно будет получить цифровую подпись в банке или другом аккредитованном центре. Затем, воспользовавшись приложением "Дія", можно будет получить свидетельство о рождении, ID-карту, заграничный паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение и т.д.