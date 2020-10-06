Довідка внутрішньо переміщеної особи доступна в додатку "Дія", - Мінреінтеграції

В електронному додатку "Дія" стала доступна функція електронної довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Як зазначається на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, раніше такий документ був виключно паперовим, але тепер є і в цифровому форматі, передає Цензор.НЕТ.

"Е-довідку ВПО можна пред'являти за місцем вимоги без додаткового пред'явлення її паперового аналога. Вона полегшить життя майже 1,5 мільйона українців, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Це важливий крок на шляху до paperless держави", - зазначив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавер Сейтхалілев.

Зазначається, що в додатку "Дія" будуть відображатися всі дані отриманої раніше паперової довідки.

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Раніше повідомлялося, що до 2023 року обслуговування громадян, зокрема жителів анексованого Криму, планують перевести в мережу. Для початку потрібно буде отримати цифровий підпис у банку або іншому акредитованому центрі. Потім, скориставшись додатком "Дія", можна буде отримати свідоцтво про народження, ID-картку, закордонний паспорт, водійські права, пенсійне посвідчення тощо.