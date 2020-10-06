Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий

Год большого строительства в "Укрзализныце" будет проходить за счет госбюджета и международных финансовых проектов.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"В следующем году впервые в истории Украины будет государственный заказ на пассажирские вагоны. Хотелось бы, чтобы и на пригородные электрички тоже (произошел государственный заказ), но еще больше мне бы хотелось, чтобы и местные власти приобщались к этому процессу. Поскольку они получают налоги, но ничего не финансируют. Это не совсем справедливо. На развитие инфраструктуры УЗ также должна получить поддержку в 2021 году", - отметил министр.

А еще год большого строительства, по его словам, будет происходить за счет международных финансовых проектов, что предусматривает несколько миллиардов гривень инвестиций.

"Ранее речь шла где-то около 3 млрд, но с какими цифрами дойдем до последней мили – увидим", - сказал Криклий.

Министр отметил, что бюджет Украины не может обеспечивать строительство сразу всей новой инфраструктуры. "Но ее обновления закладывать планируем. Пассажирские вагоны решили дотировать из бюджета, как это делает остальной мир. По грузовых вагонах Минэкономики и Минфин нарабатывают модель компенсации части процентов на их закупку частными компаниями", – сказал глава Мининфраструктуры.

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