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Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий

Следующий год должен стать годом

Год большого строительства в "Укрзализныце" будет проходить за счет госбюджета и международных финансовых проектов.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"В следующем году впервые в истории Украины будет государственный заказ на пассажирские вагоны. Хотелось бы, чтобы и на пригородные электрички тоже (произошел государственный заказ), но еще больше мне бы хотелось, чтобы и местные власти приобщались к этому процессу. Поскольку они получают налоги, но ничего не финансируют. Это не совсем справедливо. На развитие инфраструктуры УЗ также должна получить поддержку в 2021 году", - отметил министр.

А еще год большого строительства, по его словам, будет происходить за счет международных финансовых проектов, что предусматривает несколько миллиардов гривень инвестиций.

"Ранее речь шла где-то около 3 млрд, но с какими цифрами дойдем до последней мили – увидим", - сказал Криклий.

Министр отметил, что бюджет Украины не может обеспечивать строительство сразу всей новой инфраструктуры. "Но ее обновления закладывать планируем. Пассажирские вагоны решили дотировать из бюджета, как это делает остальной мир. По грузовых вагонах Минэкономики и Минфин нарабатывают модель компенсации части процентов на их закупку частными компаниями", – сказал глава Мининфраструктуры.

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Автор: 

Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
Спасибо, дороги вы уже в этом году "построили." Аж все 6500 км. Да и деньги откуда возьмете? Фонд то коронавирусный уже разворовали ЗЕленые "строители" коммунизма.
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06.10.2020 17:46 Ответить
+3
Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 5335
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06.10.2020 16:50 Ответить
+3
Оце поворот!!! Взялися по серйозному вимивати гроші з бюджету. Яник в Ростові думає: "а що так можна було"
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06.10.2020 18:08 Ответить
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Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 5335
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06.10.2020 16:50 Ответить
дааа... куда железную дорогу прокладывать собираетесь?)
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06.10.2020 16:51 Ответить
давно пора бухарест-варшава...
а еще одесса-гданськ
на 1435мм
украина - транзитная держава...русь поэтому и создалась
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06.10.2020 20:20 Ответить
так если бы перекладывали эти колеи европейские...
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06.10.2020 20:51 Ответить
ну, да..само собой, конечно
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06.10.2020 21:07 Ответить
Hyperloop вже не за горами...
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06.10.2020 17:11 Ответить
Товарисчи! Ударим гиперлупой по бездорожью и пианино!
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06.10.2020 17:25 Ответить
А цим аби "велике"! Щоумени хренові....
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06.10.2020 17:25 Ответить
Спасибо, дороги вы уже в этом году "построили." Аж все 6500 км. Да и деньги откуда возьмете? Фонд то коронавирусный уже разворовали ЗЕленые "строители" коммунизма.
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06.10.2020 17:46 Ответить
Оце поворот!!! Взялися по серйозному вимивати гроші з бюджету. Яник в Ростові думає: "а що так можна було"
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06.10.2020 18:08 Ответить
Т.е. все дороги и мосты типа уже построили... Уже даже читать не смешно.
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06.10.2020 19:00 Ответить
Наступний рік має стати роком "великого будівництва" для "Укрзалізниці", - Криклій - Цензор.НЕТ 4074
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06.10.2020 19:48 Ответить
За счет гобюджета! - А может вы всей Криклиевской сворой лучше воровать перестанете?
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06.10.2020 21:22 Ответить
 
 