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"Укрзализныця" внедряет пилотный проект бесконтактной оплаты в электричках

На ряде станций на направлениях Киев - Фастов и Киев - Святошино, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируют распространять и на других пригородных направлениях.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По словам директора филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александра Перцовского, партнеры из компании VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года.

"Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону, и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", - рассказал Перцовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запустили единый электронный билет SmartTicket, - Криклий

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Лещ в доле?
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05.10.2020 18:00 Ответить
Там и проводники кормятся.
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05.10.2020 18:04 Ответить
Ця мафіозна структура зараз під час пандемії скорочують і кількість електричок, і кількість вагонів. Київ-фастів курсують приміські потяги з 6-вагонами. При тому, що 20 років тому, коли кількість населення була в 2-3 рази менше - було по 10-12 вагонів. Тому люди їздять в жахливих умовах, як оселедці в бочці. Зараз стане холодно, вікна відкривати не будуть - буде масове зараження. Так само і з квитками на швидкісні потяги. Спочатку сказали, що будуть продавати по два квитки у купе. Люди і моя родина взяла по два місця в різних купе, а потім відкрили продаж як звичайно і нам довелось їхати з чужими людьми. Потім дивуються, чому Україна гірша за інші країни щодо коронавірусу!
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05.10.2020 19:08 Ответить
скоро бесконтактно и поедем..- виртуально, без перемещения..
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06.10.2020 02:46 Ответить
Я подумал строят бесконтактные электрички , на подобии Маглев как в китае , а речь шла о деньгах и билетах.
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06.10.2020 04:50 Ответить
 
 