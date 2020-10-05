"Укрзализныця" внедряет пилотный проект бесконтактной оплаты в электричках
На ряде станций на направлениях Киев - Фастов и Киев - Святошино, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируют распространять и на других пригородных направлениях.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По словам директора филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александра Перцовского, партнеры из компании VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года.
"Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или даже по телефону, и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", - рассказал Перцовский.
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