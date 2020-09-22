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В Украине запустили единый электронный билет SmartTicket, - Криклий

В Украине запустили единый электронный билет SmartTicket, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине запущен в продажу единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего сообщения и городского транспорта в Киеве.

Об этом сообщил Криклий во время брифинга во время Infrastructure Digital Day, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы запустили в промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Там мы пока объединили единый электронный билет КМДА и "Укрзализныци". Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время уже достигныту договоренности о сотрудничестве с авиакомпанией SkyUp.

Говоря о льготах для определенных категорий граждан на SmartTicket, глава "Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности" Владимир Набоков сообщил, что пока они будут осуществляться по-прежнему, хотя в этом направлении уже идет сотрудничество с Министерством по вопросам ветеранов.

"У нас пока нет единой базы льготников. Но мы работаем над этим с замминистра по вопросам ветеранов", - сказал он.

По словам Набокова, стоимость пользования сервисом будет составлять 6 коп.

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Автор: 

билеты (317) Криклий Владислав (323)


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по *******, на восток...
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22.09.2020 16:28 Ответить
Лета не возражала?
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22.09.2020 16:50 Ответить
лета кончилась, осень на тваре
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22.09.2020 16:57 Ответить
Вшт они и занимаются этим маразмом под видом "дегетализации". Скай Ап там. Ага, ничего, что все компании, кто 10, кто уже 5 лет как летают по электронным билетам? Зачем для пассажира эта идиотская пластиковая карта? А какое отношение это изделие имеет к междугородним автобусным перевозкам? Там сплошь частники. Они эту карту на глаз натянуть могут...
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22.09.2020 19:32 Ответить
 
 