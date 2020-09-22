В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Україні запущений в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого сполучення та міського транспорту в Києві.

Про це повідомив Криклій під час брифінгу під час Infrastructure Digital Day, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці". Це перший маленький етап. До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення та авіаперевезення", - сказав міністр.

За його словами, наразі вже досягнуто домовленостей про співпрацю з авіакомпанією SkyUp.

Говорячи про пільги для певних категорій громадян на SmartTicket, глава "Галузевого центру цифровізації і кібербезпеки" Володимир Набоков повідомив, що поки вони будуть здійснюватися, як і раніше, хоча в цьому напрямку вже йде співпраця з Міністерством з питань ветеранів.

"У нас поки немає єдиної бази пільговиків. Але ми працюємо над цим із заступником міністра з питань ветеранів", - сказав він.

За словами Набокова, вартість користування сервісом становитиме 6 коп.