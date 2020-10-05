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"Укрзалізниця" впроваджує пілотний проєкт безконтактної оплати в електричках

На деяких станціях на напрямках Київ - Фастів і Київ - Святошино, зокрема, планується встановити турнікетні системи і термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкту це планують поширювати і на інших приміських напрямках.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За словами директора філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, партнери з компанії VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року.

"Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою або навіть по телефону, і не стояти в чергах у квиткову касу. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція дуже актуальна. Переваги отримає і залізниця, яка зможе хоча б частково подолати проблему "зайців" , - розповів Перцовський.

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квитки (449) Укрзалізниця (6907) електричка (205)


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05.10.2020 18:00 Відповісти
Там и проводники кормятся.
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05.10.2020 18:04 Відповісти
Ця мафіозна структура зараз під час пандемії скорочують і кількість електричок, і кількість вагонів. Київ-фастів курсують приміські потяги з 6-вагонами. При тому, що 20 років тому, коли кількість населення була в 2-3 рази менше - було по 10-12 вагонів. Тому люди їздять в жахливих умовах, як оселедці в бочці. Зараз стане холодно, вікна відкривати не будуть - буде масове зараження. Так само і з квитками на швидкісні потяги. Спочатку сказали, що будуть продавати по два квитки у купе. Люди і моя родина взяла по два місця в різних купе, а потім відкрили продаж як звичайно і нам довелось їхати з чужими людьми. Потім дивуються, чому Україна гірша за інші країни щодо коронавірусу!
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05.10.2020 19:08 Відповісти
скоро бесконтактно и поедем..- виртуально, без перемещения..
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06.10.2020 02:46 Відповісти
Я подумал строят бесконтактные электрички , на подобии Маглев как в китае , а речь шла о деньгах и билетах.
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06.10.2020 04:50 Відповісти
 
 