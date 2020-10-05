"Укрзалізниця" впроваджує пілотний проєкт безконтактної оплати в електричках

На деяких станціях на напрямках Київ - Фастів і Київ - Святошино, зокрема, планується встановити турнікетні системи і термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкту це планують поширювати і на інших приміських напрямках.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За словами директора філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, партнери з компанії VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року.

"Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою або навіть по телефону, і не стояти в чергах у квиткову касу. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція дуже актуальна. Переваги отримає і залізниця, яка зможе хоча б частково подолати проблему "зайців" , - розповів Перцовський.

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