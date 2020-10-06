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Наступний рік має стати роком "великого будівництва" для "Укрзалізниці", - Криклій

Наступний рік має стати роком

Рік великого будівництва в "Укрзалізниці" відбуватиметься за рахунок держбюджету і міжнародних фінансових проєктів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року вперше в історії України буде державне замовлення на пасажирські вагони. Хотілося б, щоб і на приміські електрички теж (було державне замовлення), але ще більше мені б хотілося, щоб і місцева влада долучалася до цього процесу. Оскільки вони отримують податки, але нічого не фінансують. Це не зовсім справедливо. На розвиток інфраструктури УЗ також має отримати підтримку у 2021 році", - зазначив міністр.

А ще рік великого будівництва, за його словами, відбуватиметься за рахунок міжнародних фінансових проєктів, що передбачає кілька мільярдів гривень інвестицій.

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"Раніше йшлося про десь близько 3 млрд, але з якими цифрами дійдемо до останньої милі - побачимо", - сказав Криклій.

Міністр зазначив, що бюджет України не може забезпечувати будівництво відразу всієї нової інфраструктури. "Але її поновлення закладати плануємо. Пасажирські вагони вирішили дотувати з бюджету, як це робить решта світу. Щодо вантажних вагонів Мінекономіки і Мінфін напрацьовують модель компенсації частини відсотків на їх закупівлю приватними компаніями", - сказав глава Мінінфраструктури.

Автор: 

Укрзалізниця (6908) Криклій Владислав (548) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+4
Спасибо, дороги вы уже в этом году "построили." Аж все 6500 км. Да и деньги откуда возьмете? Фонд то коронавирусный уже разворовали ЗЕленые "строители" коммунизма.
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06.10.2020 17:46 Відповісти
+3
Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 5335
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06.10.2020 16:50 Відповісти
+3
Оце поворот!!! Взялися по серйозному вимивати гроші з бюджету. Яник в Ростові думає: "а що так можна було"
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06.10.2020 18:08 Відповісти
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Следующий год должен стать годом "большого строительства" для "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 5335
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06.10.2020 16:50 Відповісти
дааа... куда железную дорогу прокладывать собираетесь?)
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06.10.2020 16:51 Відповісти
давно пора бухарест-варшава...
а еще одесса-гданськ
на 1435мм
украина - транзитная держава...русь поэтому и создалась
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06.10.2020 20:20 Відповісти
так если бы перекладывали эти колеи европейские...
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06.10.2020 20:51 Відповісти
ну, да..само собой, конечно
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06.10.2020 21:07 Відповісти
Hyperloop вже не за горами...
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06.10.2020 17:11 Відповісти
Товарисчи! Ударим гиперлупой по бездорожью и пианино!
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06.10.2020 17:25 Відповісти
А цим аби "велике"! Щоумени хренові....
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06.10.2020 17:25 Відповісти
Спасибо, дороги вы уже в этом году "построили." Аж все 6500 км. Да и деньги откуда возьмете? Фонд то коронавирусный уже разворовали ЗЕленые "строители" коммунизма.
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06.10.2020 17:46 Відповісти
Оце поворот!!! Взялися по серйозному вимивати гроші з бюджету. Яник в Ростові думає: "а що так можна було"
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06.10.2020 18:08 Відповісти
Т.е. все дороги и мосты типа уже построили... Уже даже читать не смешно.
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06.10.2020 19:00 Відповісти
Наступний рік має стати роком "великого будівництва" для "Укрзалізниці", - Криклій - Цензор.НЕТ 4074
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06.10.2020 19:48 Відповісти
За счет гобюджета! - А может вы всей Криклиевской сворой лучше воровать перестанете?
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06.10.2020 21:22 Відповісти
 
 