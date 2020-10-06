Наступний рік має стати роком "великого будівництва" для "Укрзалізниці", - Криклій

Рік великого будівництва в "Укрзалізниці" відбуватиметься за рахунок держбюджету і міжнародних фінансових проєктів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року вперше в історії України буде державне замовлення на пасажирські вагони. Хотілося б, щоб і на приміські електрички теж (було державне замовлення), але ще більше мені б хотілося, щоб і місцева влада долучалася до цього процесу. Оскільки вони отримують податки, але нічого не фінансують. Це не зовсім справедливо. На розвиток інфраструктури УЗ також має отримати підтримку у 2021 році", - зазначив міністр.

А ще рік великого будівництва, за його словами, відбуватиметься за рахунок міжнародних фінансових проєктів, що передбачає кілька мільярдів гривень інвестицій.

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"Раніше йшлося про десь близько 3 млрд, але з якими цифрами дійдемо до останньої милі - побачимо", - сказав Криклій.

Міністр зазначив, що бюджет України не може забезпечувати будівництво відразу всієї нової інфраструктури. "Але її поновлення закладати плануємо. Пасажирські вагони вирішили дотувати з бюджету, як це робить решта світу. Щодо вантажних вагонів Мінекономіки і Мінфін напрацьовують модель компенсації частини відсотків на їх закупівлю приватними компаніями", - сказав глава Мінінфраструктури.