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Байден в предвыборной гонке опережает Трампа на 16%, - опрос

Байден в предвыборной гонке опережает Трампа на 16%, - опрос

В преддверии президентских выборов в США на данный момент за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы проголосовать 57% избирателей из числа тех, кто готов пойти на выборы, а за действующего президента Дональда Трампа - 41%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на данным нового общенационального опроса, проведенного в США службой SSRS.

Опрос был проведен после первых дебатов между двумя основными кандидатами в президенты США и обнародования информации, что у Трампа подтвердили коронавирусную болезнь.

Уровень позитивного отношения к Байдену также улучшился. По данным опроса, 52% заявили, что позитивно относятся к бывшему вице-президенту, по сравнению с 39%, которые доверяют Трампу.

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Избиратели более склонны считать Байдена кандидатом, который объединяет страну (61% у Байдена против 33% у Трампа), честный и надежный (58% - Байден, 33% - Трамп).

Впрочем, рост популярности Байдена не сопровождается существенным падением поддержки Трампа. Основные сторонники действующего президента США поддерживают его так же, как и раньше.

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+14
Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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06.10.2020 16:50 Ответить
+10
Трампа выписали из психбольницы
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06.10.2020 16:49 Ответить
+8
Зебилы, готовьтесь при Байдене булки раздвигать. На пару с }{уйлом.
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06.10.2020 16:58 Ответить
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Они надеются, что их поколение будет жить при коммунизме.
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06.10.2020 19:47 Ответить
А за трампа мокшанські свині, сволота і зелені дегенерати.
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10.10.2020 17:57 Ответить
Для України Байден- це Бурісма, Яценюк, Яресько
Трамп- це загравання з москвою, але "джавеліни" + притягнення Коломойського
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06.10.2020 19:48 Ответить
какие 16% ? там на все 61% опережает . опрашивали Байдена и Обаму .
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06.10.2020 21:33 Ответить
cnn - демократические фэйк ньюз.
Трамп победит.
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07.10.2020 03:59 Ответить
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