Байден в предвыборной гонке опережает Трампа на 16%, - опрос

В преддверии президентских выборов в США на данный момент за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы проголосовать 57% избирателей из числа тех, кто готов пойти на выборы, а за действующего президента Дональда Трампа - 41%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на данным нового общенационального опроса, проведенного в США службой SSRS.

Опрос был проведен после первых дебатов между двумя основными кандидатами в президенты США и обнародования информации, что у Трампа подтвердили коронавирусную болезнь.

Уровень позитивного отношения к Байдену также улучшился. По данным опроса, 52% заявили, что позитивно относятся к бывшему вице-президенту, по сравнению с 39%, которые доверяют Трампу.

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Избиратели более склонны считать Байдена кандидатом, который объединяет страну (61% у Байдена против 33% у Трампа), честный и надежный (58% - Байден, 33% - Трамп).

Впрочем, рост популярности Байдена не сопровождается существенным падением поддержки Трампа. Основные сторонники действующего президента США поддерживают его так же, как и раньше.